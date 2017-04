'Guardianes de la Galaxia 2' desvela su banda sonora: estos son los temazos del Awesome Mix Vol. 2

Quedan apenas unos días para el estreno de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' el viernes 28 de abril, por lo que Marvel ha intensificado la campaña promocional. El objetivo está claro que será superar los 773 millones recaudados por la primera entrega, la cual también gozó de un éxito inesperado con su banda sonora, la primera sin ningún tema original que llegó a ser número 1 en ventas en Estados Unidos. Hoy se han dado a conocer las canciones que dan forma al "Awesome Mix Vol 2.".

James Gunn ha contado en esta ocasión con un presupuesto más generoso para este apartado, aunque en el caso de 'The Chain' fue necesario que todos los miembros de Fleetwood Mac vieran la escena en la que aparece para dar su aprobación. Además, el director de la película no ha dudado en señalar que la secuencia en la que suena 'Mr. Blue Sky' de Electric Light Orchestra es la más loca que ha rodado en toda su carrera. Menuda forma de elevar el hype. Os dejamos con ellas:

Seguro que ya habréis notado que en este "Awesome Mix Vol 2." no hemos incluido la canción 'Guardians Inferno' interpretada por The Sneepers con David Hasselhoff. El motivo es que se trata de un tema compuesto expresamente para la película por parte de Gunn y Tyler Bates, por lo que aún no está disponible online. Eso cambiará en breve, ya que este mismo viernes se lanzará la banda sonora en iTunes, por lo que entonces la incluiremos aquí.

Por cierto, si os sorprende que hayan contado con David Hasselhoff, conviene aclarar que el propio Gunn lo ha hecho porque se supone que es uno de los héroes de la infancia de Peter Quill, el personaje interpretado por Chris Pratt. Además, las canciones guardan una vínculo muy estrecho en la relación entre él y su madre, así que habrá que ver con qué nos sorprenden.