Berlinale 2017 | 9 películas a las que seguir la pista

Arranca la 67ª edición del Festival de Cine de Berlín, uno de los primeros certámenes con más repercusión de la temporada, por sus secciones competitivas y también por su mercado. Desde hoy y durante toda la próxima semana, la capital alemana verá desfilar algunas de las estrellas y de los títulos más destacados del año, como lo nuevo de Aki Kaurismäki, del últimamente prolífico y aclamado Hong Sang-Soo o el estreno de ‘El bar’ de Álex de la Iglesia.

Será muy interesante ver qué trabajos conquistan al jurado presidido por Paul Verhoeven. Ya hemos ido conociendo detalles y visto tráilers de algunas de las cintas a competición, pero ¿qué más llega a las pantallas de la Berlinale? Destacamos algunas de las películas más esperadas, para no perderlas la pista.

‘Ana, mon amour’, de Călin Peter Netzer

El director de la internacionalmente aclamada ‘A Child’s Pose’ arrancaba exactamente hace cuatro años el Oso de Oro de la edición del Festival de Cine de Berlín de 2013. ‘Ana, mon amour’ es su esperado regreso en premiere mundial en el mismo festival que tantas alegrías le ha dado.

A pesar del título y de que se trata de una coproducción con Francia (también con Alemania), Netzter rueda de nuevo en su país natal y en rumano. ‘Ana, mon amour’ cuenta la historia de una feliz pareja de estudiantes de literatura cuya relación poco a poco empieza a fallar debido a la enfermedad mental de Ana.

‘The Dinner’, de Oren Moverman

Como algunos otros, Moverman es también uno de los directores favoritos de la Berlinale, que en 2009 le daba el Oso de Plata al mejor guión por ‘The Messenger’. Ayer descubríamos el tráiler de esta nueva película del director americano-israelí, que adapta el best seller homónimo del holandés Herman Koch bajo el eslogan “¿Hasta dónde serías capaz de llegar por proteger a tu familia?”

La película, que está protagonizada por Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan y Rebecca Hall, se centra en dos matrimonios reunidos a su pesar en un restaurante de moda por un motivo: decidir qué hacer después del crimen que sus hijos han cometido.

‘The Other Side of Hope’, de Aki Kaurismäki

‘The Other Side of Hope’ viene tras una larga espera de seis años. Con esta película, el director finlandés presenta la segunda de su Trilogía de la ciudad portuaria, que comenzaba en 2011 con ‘Le Havre’.

Del esperado regreso de Aki Kaurismäki sólo sabemos que contará la historia de un jugador de póker y viajante retirado que se encuentra con un grupo de refugiados sirios en busca de asilo en Helsinki. También tenemos un tráiler (aunque sin subtítulos).

‘Una mujer fantástica’, de Sebastián Lelio

Hace un par de días presentábamos por fin el tráiler de la nueva película del chileno, ‘Una mujer fantástica’, que nos pone en la piel de una transexual que reivindica su derecho a velar a su pareja, entre sospechas de la policía y críticas de los familiares.

Sebastián Lelio, director de la fantástica ‘Gloria’, que le valió un Oso de Plata a mejor actriz a su protagonista, Paulina García, coproduce su nuevo trabajo con España, de la mano de Setembro Cine. Mientras esperamos que nos llegue la que suena a fantástica película, podemos hacernos una idea de por dónde irán los tiros con su póster.

‘On the Beach at Night Alone’, de Hong Sang-Soo

El director coreano que conquistó hace bien poco con ‘Ahora sí, antes no’ (‘Right now, wrong then’, 2015) ya tiene nueva película. ‘On the Beach at Night Alone’, cuenta la historia de una actriz vagando por un pueblo de la costa, considerando su relación con un hombre casado.

Su breve sinopsis y las pocas imágenes descubiertas hasta la fecha revelan ciertas similitudes con alguno de sus previos trabajos, como ‘En otro país’, protagonizada por Isabelle Huppert en 2012. Algunos lugares comunes en su filmografía, como su exploración en torno a la posición que ocupa el amor en la vida de sus personajes, hacen que reconozcamos la mano de Sang-Soo, que además repite con Min-he Kim como protagonista.

‘El bar’, de Álex de la Iglesia

También en Sección Oficial, pero fuera de concurso, presenta Álex de la Iglesia su nueva película, ‘El bar’, protagonizada por un amplio coro de personajes, como ya es habitual en el director de ‘Mi gran noche’, ‘Las brujas de Zugarramurdi’ y ‘La comunidad’, entre muchas otras.

Llena de caras conocidas como Mario Casas, Blanca Suárez, Terele Pávez, Carmen Machi o José Sacristán, el cineasta nos encierra ahora en un bar donde los personajes quedan atrapados, presas del pánico, después de que uno de ellos recibe un tiro en la cabeza al salir.

La 14ª película de De la Iglesia llegará a nuestros cines el 24 de marzo.

‘T2 Trainspotting’, de Danny Boyle

Es una de las películas más esperadas del año y, como la de Álex de la Iglesia, se presentará por fin en Berlín fuera de competición. 20 años después de que ‘Trainspotting’ rompiera las taquillas y al público, Danny Boyle hace regresar a sus protagonistas. Ewan McGregor, Ewen Bremmer, Jonny Lee Miller y Robert Carlyle vuelven a encabezar el reparto. Estreno en España, el 3 de marzo.

‘Pieles’, de Eduardo Casanova

La sección Panorama, que presenta obras de directores debutantes, independientes y controvertidas, recoge en su programación el primer largo de Eduardo Casanova. Con un inquietante tráiler, la ópera prima del joven director y actor habla de “cómo la forma física nos condiciona para con la sociedad, lo hayamos o no elegido nosotros”, en palabras del propio cineasta.

El que durante años interpretó al famoso Fidel de la serie Aída, ya tiene experiencia detrás de las cámaras, según avalan numerosos cortos. Su estreno en el largometraje se presenta de la mano de Álex de la Iglesia, en la producción a través Pokeepsie Films, fundada junto a Carolina Bang.

‘I Am Not Your Negro’, de Raoul Peck

Una de las películas destacadas de la sección de documentales de Panorama es ‘I Am Not Your Negro’. Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la película explora la historia del racismo en Estados Unidos a través de la novela inacabada ‘Remember This House’ del escritor James Baldwin. Dirigida por Raoul Peck, que también presenta en la Berlinale ‘The Joung Karl Max’, la película cuenta con la narración de Samuel L. Jackson. ‘I Am Not Your Negro’ además está nominada a mejor documental** en esta edición de los **Oscar.