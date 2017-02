Berlinale 2017 | Corazonadas sobre el palmarés, sorpresas y nombres destacados

Con la Berlinale tocando a su fin, algunas películas suenan ya a Oso de Oro. Con la corazonada, incluso mucho antes de estrenarse, de algunos de los trabajos a competición como posibles revelaciones del año, algunas películas confirman nuestras expectativas, pero otras, como siempre, quedan lejos de lo esperado.

A la espera de saber esta noche qué pensarán Paul Verhoeven y el resto del jurado de la presente edición del Festival de cine de Berlín, hacemos un repaso por las primeras impresiones que están causando algunas de las películas del certamen.

A la caza del Oso de Oro

Como anticipábamos al inicio del festival, el finlandés Aki Kaurismäki apuntaba alto con su nueva película ‘The Other Side Of Hope’ y ahora se posiciona directamente como clara favorita a arrasar con el premio gordo de 2017. Un año en el que una profunda crisis migratoria ha puesto Europa patas arriba y que el aclamado director ha sabido recoger en su nueva cinta que, al parecer, ha gozado de una buenísima acogida por una amplia mayoría de la crítica. Un fenómeno poco habitual entre la prensa especializada, que en estos momentos la da ya como más que posible ganadora.

Kaurismäki cuenta la historia de un refugiado sirio que llega a Finlandia escondido en un carguero con la esperanza de poder quedarse en Europa. Su eminente deportación, de la que decide escapar, le deja abandonado a su suerte en un país desconocido y rodeado de racismo. Paralelamente, un ex-comerciante que decide jugar sus ahorros al póker y abrir un restaurante le hará de contrapunto a partir del momento en que se encuentren. ‘The Other Side Of Hope’ se ha presentado en la Berlinale como una mirada sensible y humana de lo que ocurre en la Europa de nuestros días.

Si hay alguien capaz de hacer sombra a Kaurismäki en la competición por el Oso de Oro, ése es Hong Sang-Soo, que reaparece poco después de su última película a corazón abierto. El director coreano que protagonizó una de las ruedas de prensa más aclamadas del certamen berlinés, se descubre junto a su actriz protagonista, Kim Ming-Hee (‘Ahora sí, antes no’, Hong Sang-Soo, 2015), con su película más personal, entendido esto literalmente, fuera del cliché. El cineasta coreano que el año pasado fue puesto en el punto de mira por una supuesta relación fuera del matrimonio con la actriz que protagoniza ésta y su anterior cinta, presenta ahora el film nacido de la urgencia personal de expresar su punto de vista al respecto de la mejor forma que sabe: haciendo cine.

Y, al parecer, la obra ha resultado maestra. Delicada y sensible, ‘On the Beach at Night Alone’ retrata la evolución personal y emocional de una actriz que acaba de salir de la ruptura con un hombre casado, director de cine. Como suele ser habitual en Hong Sang-Soo, la película aparece dividida en partes. Una primera en la que la actriz aparece en las calles de Hamburgo, reflexionando sobre su recientemente dilapidada relación y una segunda de vuelta a Corea, en el invierno entre amigos de una ciudad costera, otra constante en su cinematografía.

Otra de las destacadas de la Sección Oficial de este año, como ya anticipábamos, es la chilena ‘Una mujer fantástica’, de Sebastián Lelio. La película, vista en los primeros días del certamen, apareció como un soplo de aire fresco y es otra candidata firme al Oso de Oro, aunque poco a poco se ha visto sobrepasada por la de Kaurismäki y Hong Sang-Soo. A lo que sí que suena es a mejor interpretación femenina, clavada según parece, por Daniela Vega. Un personaje femenino fuerte y con carácter, como la Gloria de Paulina García, sin duda uno de los puntos fuertes en la cinematografía del cineasta.

La nueva mujer fantástica de Lelio retrata la dificultad de una mujer transexual en su Chile natal, pero no se queda ahí. La película, lejos de ser un manifiesto por la integración de la transexualidad, es una exploración de la pérdida y una lucha constante por los derechos que le son negados. La violencia de género está muy presente también en una película que además se encuentra cerca del policiaco, por la investigación de lo que verdaderamente pasó con esa pérdida que sufre Marina, desde el duelo, pero también desde la acusación. La suerte está echada para la actriz.

Proyecciones especiales y fuera de competición

James Gray ha reaparecido en Berlín, en calidad de invitado en proyecciones especiales, con su nueva película ‘The Lost City of Z’. La película, protagonizada por un Robert Pattinson estrella de la alfombra roja, Sienna Miller y Charlie Hunnam, ha sido una de las sorpresas de la Berlinale. El director de ‘The Immigrant’, con Marion Cotillard y Joaquin Phoenix, regresa con otra película rodeada de esa estética de ensoñación que caracterizó a su anterior, para trasladarnos de nuevo a otro tiempo y otro lugar en una nube de abstracción fantástica.

Esta vez, la ciudad perdida se encuentra en el Amazonas de principios del siglo XX y encontrarla será parte de la aventura del explorador británico encarnado por Charlie Hunnam. Una exploración real documentada y basada en las aventuras de Percival Fawcett, al servicio de la Royal Geographic Society británica y que, según una buena parte de los acreditados, de estar a competición, sería una clara candidata al Oso de Oro.

En este sentido, ‘Logan’, la última cita con el Lobezno de James Mangold también parece haber gozado de buena acogida, al contrario que otras que no han levantado las pasiones que se les suponía, como ‘The Dinner’ de Oren Moverman, ‘Felicité’ del senegalés Alain Gomis o la que abrió el festival para decepción de muchos: ‘Django’, del productor Etienne Comar.

Otra de las pequeñas sorpresas que ha dejado la Berlinale es ‘Estiu 1993’ de la catalana Carla Simón. Una historia salpicada de ciertos tintes autobiográficos o, como explica la propia directora en una entrevista con Cineuropa, una mezcla entre recuerdos y lo que imagina como recuerdos, de ese primer verano con su nueva familia: sus tíos. La película, presentada en la sección Generation KPlus, ya fue acogida el año pasado dentro del Co-production Market y dos años antes seleccionada en el Script Station Programme del Festival.

Protagonizada por una jovencita Laia Artigas y acompañada de Bruna Cusí (‘Incerta glòria’, Agusti Villaronga) y David Verdaguer (‘10.000 km’, Carlos Marqués-Marcet), la película sigue la adaptación de una niña de 6 años a su nueva realidad con sus tíos, después de haber perdido a sus padres. La ópera prima de la directora da como resultado una exploración de la infancia de gran sensibilidad.

Polémico Álex de la Iglesia

Dos películas suyas en la Berlinale, una como director (‘El Bar’) y otra como productor (‘Pieles’, de Eduardo Casanova) y dos de dos son polémica. ‘El bar’ se presentaba fuera de competición, ante la valoración de los “de casa” que ya conocen el estilo de De la Iglesia, grandilocuente, descarnado y explosivo, pero recibiendo los azotes de la crítica internacional que la han llegado a calificar de “horrenda” por su falta de contención. Lo nuevo del director de ‘El día de la bestia’ se estrena en nuestro país el 24 de marzo, cuando tendremos la oportunidad de juzgar por nosotros mismos con el resto de su filmografía en el ideario colectivo.

La otra producción de Álex de la Iglesia, sin embargo, ha valido al director novel Eduardo Casanova, el calificativo de valiente, tras atreverse a presentarnos con un particular cariño la colección de personajes deformes y grotescos que habitan debajo de sus ‘Pieles’. Una película, tal como revela su tráiler, irreverente y provocadora, que no ha dejado indiferente a nadie en Berlín.

Otra de las sorpresas españolas viene derivada del pase fuera de competición de ‘La reina de España’ de Fernando Trueba que, tras ser juzgado y vapuleado por el público español por su persona más que por su trabajo, vuelve a casa con elogios de la prensa internacional. Si bien es cierto que nadie emplea calificativos propios de una obra maestra, algunos como The Hollywood News alaban su sentido del humor y, sobre todo, el enorme elenco de actrices y actores del panorama español reunidos para dar color a la cinta.