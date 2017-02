Berlinale 2017 | Crónica de la ceremonia y palmarés

La húngara ‘On Body And Soul’, de Ildikó Enyedi, se hace finalmente con el Oso de Oro en el Festival de cine de Berlín y completa un palmarés muy repartido, pero que suena, a priori, algo descompensado en comparación con el estado de opinión entre los acreditados.

Entre los premios más aplaudidos, el Oso de Plata al mejor director para Aki Kaurismäki, el mejor guión para los chilenos Sebastián Lelio y Gonzalo Maza y el para nada predecible Oso de Plata a mejor actriz para la coreana Kim Min-Hee por la aclamada ‘On The Beach At Night Alone’. Un premio, sin embargo, arrebatado a la vibrante protagonista de ‘Una mujer fantástica’, Daniela Vega. Entre nuestros favoritos, por supuesto, el premio a la mejor ópera prima para la catalana Carla Simón, por ‘Estiu 1993’.

El Oso de Oro de 2017, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, deja un cierto regusto agridulce al descartar todas las favoritas en las quinielas. Ninguna de las tres más destacadas por la prensa, a saber ‘The Other Side Of Hope’, ‘On The Beach At Night Alone’ y ‘Una mujer fantástica’, conseguían hacerse con ninguno los dos grandes premios del jurado: ni el Oso de Oro a mejor película, ni el Gran Premio del Jurado. Este jurado presidido por Paul Verhoeven y compuesto, entre otros, por Diego Luna y Maggie Gyllenhaal, han encontrado otros criterios que difieren de la crítica, lo cual no es novedad, pero abre interrogantes sobre la función de ambos como líderes de opinión.

Sea como sea, la realizadora húngara que ganó la Cámara de Oro de Cannes del año 89 ha vuelto a merecer con ‘On Body And Soul’ el gran premio de la competición y coincide también con el del Jurado FIPRESCI, anunciado esta tarde. El Gran Premio del Jurado ha recaído en la coproducción franco alemana belga libanesa y senegalesa ‘Felicité’, del senegalés Alain Gomis, que cuenta la historia de una cantante que se gana la vida entre bares del Congo y que, tras el accidente de moto que obliga a su hijo a pasar por una cara cirugía, remueve cielo y tierra para conseguir el dinero, con el apoyo del hombre que pretende conquistarla.

El Oso de Plata a mejor actor para Georg Friedrich por ‘Bright Nights’ también ha quedado un poco tibio, entre un discurso apenas inteligible y una película que ha brillado poco dentro de la Sección Oficial. Algo parecido ha ocurrido con el primer gran galardón entregado dentro de la sección competitiva, que premiaba el montaje de ‘Ana, mon amour’, y que sin duda ha pillado desprevenida a la editora, que sólo ha declarado sentirse “speechless” – sin palabras.

El que sí ha sido uno de los premios más aplaudido de la noche, es el eufóricamente recogido Oso de Plata al mejor guión para ‘Una mujer fantástica’, escrito por su director, Sebastián Lelio junto a Gonzalo Maza. Como un vaticinio de que ése sería el único premio que recogerían esta noche, el equipo de Lelio, Daniela Vega incluida, celebraban el galardón a mejor guión como si de la mejor película se tratase.

Sin duda, el mejor momento de la ceremonia, junto a ése otro que todos a estas alturas esperaban y que ha debido de remover los cimientos de la opinión pública coreana: El Oso de Plata por la mejor interpretación femenina para Kim Min-Hee finalmente brindaba a la actriz a las órdenes de Hong Sang-Soo la oportunidad de dedicarle las palabras negadas hasta este momento. Visiblemente emocionada y ante los ojos también emocionados del director, la coreana cerraba la dedicatoria con una mirada directa al que, en sus palabras, le ha traído “la felicidad”: “I honour you and I love you”.

Entre euforia y romanticismo, el finlandés Aki Kaurismäki, ha dado el toque de humor a la gala al recibir su Oso de Plata al mejor director. Un premio que ha tratado de usar literalmente como micrófono desde su asiento, en el que ha permanecido y hasta el que incluso el comité del certamen alemán se ha visto obligado a acercarse para felicitarle.

Fuera de la competición oficial, queremos destacar el excelente trabajo de Carla Simón, que con ‘Estiu 1993’ conseguía hacerse con el premio a la Mejor Ópera Prima, que se sumaba al previamente anunciado esta tarde Gran Premio de la sección Generación KPlus en la que competía y que ha compartido ex aequo con la cinta coreana ‘Becoming who I was’.

Entre un laberinto de premios de concursos paralelos y extra oficiales, la película ‘I Am Not Your Negro’, del americano Raoul Peck, que destacábamos al inicio del festival como documental al que no perder de vista, ha resultado también el mejor documental para la audiencia.

Palmarés completo de la Sección Oficial