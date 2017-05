Cannes 2017: así están siendo las películas más importantes del festival

En 2017 hemos vuelto a Cannes: estamos en la Croissete durante las casi dos semanas que dura el festival para poder traeros de primera mano las impresiones sobre las principales películas que se estrenan en el festival francés, tanto las que concurran a concurso como las que estén fuera de la sección principal.

A lo largo de los próximos días, este post irá creciendo con nuestras impresiones en video (podéis seguirnos en Youtube también, en nuestro partícular "vlog de cine") y por escrito de uno de los clásicos por excelencia de los festivales de cine.

Cannes 2017 en video: día 1

'Blade of the Inmortal', de Takashi Miike

Takashi Miike celebra la llegada de su centésima película (no confundir “película” con largometraje estrenado en cines) con una ficción en la que en sus primeros minutos se da sepultura a más de cien hombres a base de mandobles.

El artesano japonés no iba a salir de su zona de confort a estas alturas y Blade of the Inmortal, adaptación a la gran pantalla de un manga de samuráis sin apego por el rigor histórico, es un mercadillo de casquería, personajes videojueguiles, salidas de tiesto narrativas y pringue rojo. Como era de esperar.

Aunque la película puede ser plomiza en las partes en las que se toma argumentalmente en serio a sí misma, mentiríamos si dijéramos que no hemos disfrutado con esa concatenación de bosses a cada cual más ridículo.

'Ismael’s Ghosts', de Arnaud Desplechin

El conflicto llega en forma de fantasma del pasado para una pareja madura en pleno proceso de sedimentación vital. La esposa largamente añorada y casi olvidada de un director de cine vuelve veinte años después para reabrir unas heridas que ahora se vuelven múltiples y desconcertantes, tanto como los infinitos recursos formales con los que Arnaud Desplechin pretende saturar una narración que, como nos quiere decir, en el fondo es tan absurda e irracional como la vida misma.

Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg y Marion Cotillard están a la altura de una obra que ambiciona en múltiples categorías teóricas, pero en la que ninguna de ellas brilla lo suficiente como para fijar un sentido que la ayude a alzarse como propuesta memorable.

Cannes en vídeo: día 2

'Loveless', de Andrey Zvyagintsev

Andrei Zvyagintsev confía en su propia marca y repite el esquema de las obras que le ganaron el reconocimiento de los expertos.

El problema es que, mientras en Leviatán, su película más reciente, tenía su dedo acusador apuntando a los de arriba, ahora plantea la dirección contraria. El armazón moral ruso se ha desmoronado y lo sustituye ahora una indolencia e individualismo generalizado, condiciones que afectan al matrimonio protagonista: un hombre pasmado y una mujer ególatra que son capaces de hacerle creer a su hijo que es un estorbo.

Por la diferencia de amplitud en la recepción del mensaje (ya no son unos pocos, sino el 99%) es también natural que nos parezca que se trata menos de una ácida crítica de la realidad de un país a un mero sermón de cura timorato.

'Wonderstruck', de Todd Haynes

Wonderstruck explora el estallido prepúber de atracción por los temas universalmente fascinantes, representados aquí en los gabinetes de curiosidades y en el propio escenario de recreo cultural que ha sido siempre Nueva York.

Todd Haynes nos cuenta la historia de una niña sordomuda de los años 20 (a la que veremos con banda sonora clásica y en blanco y negro) y un jovenzuelo de los 70 (en color y con retumbos funkys) cuyas vidas parecen sincronizadas en distintos arcos de tiempo.

Pero todo este interesante punto de partida, que se dignifica con un discurso fílmico sobre la sordera y la importancia del acompañamiento sonoro en el cine silente, se queda como una obra deforme que no logra equilibrar sus otras dos caras: la de un director que ha luchado tanto por ampliar el catálogo de películas inmunes al cinismo y la de una convencionalidad narrativa con voluntad de retorno económico en taquilla.

