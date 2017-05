Cannes 2017 | Conclusiones y las diez mejores películas del festival

¿Has leído lo que se ha dicho ahí afuera sobre Cannes este año? No hemos sido sólo nosotros. No es que yo sea una persona especialmente cascarrabias, que también puede ser, sino que todos los cronistas cannoises hemos acabado derrotados por una edición de cine anodino, reiterativo en los signos distintivos de las carreras de los autores y que deja para otros la fabricación de obras maestras.

No queremos ser cenizos porque, la verdad, Cannes sigue siendo el sitio donde se exhiben la mayoría de películas de más alto nivel de lo que se verá en salas (o eso esperamos) a lo largo del resto del año, y aquí los franceses han vuelto a cumplir escrupulosamente con su obligación.

El caso es que nos han faltado ese par de propuestas imbatibles que recordaremos para la historia, como nos ha pasado a los que vimos en ediciones anteriores (Mad Max Furia en la Carretera, The Assassin, Whiplash, Elle...).

En su lugar se nos ha quedado la amarga sensación de que los autores protegidos por la Costa Azul nos han brindado unos trabajos que funcionan sobre seguro (el caso de Haneke o Zvyagintsev, por ejemplo) o que simplemente estaban ahí por lo que resuenan sus nombres (Coppola o Haynes), no porque la película exhibida haya estado a la altura.

Dicho esto, como siempre, nos hemos encontrado con muchas alegrías, especialmente en las secciones paralelas y que por tanto no lograrán tener tanta resonancia mediática para su desgracia. Superando la exclusividad de la Sección Oficial y rebuscando entre todos los rincones en los que se ha proyectado cine, te dejamos por aquí esas poquitas pelis que abrillantarán las carteleras futuras (esperamos) en grandes salas y, ya sí, salones.

Las diez mejores películas del festival de Cannes 2017:

1) ‘A fábrica de Nada’, obra colectiva realizada por Pedro Pinho

La imposibilidad de la épica proletaria contada con una audacia inigualable.

2) ‘Good Time’, de Ben y Joshua Safdie

Si un thriller tiene colorines, musicote y a Robert Pattinson de rubio platino nos tiene que gustar.

3) ‘24 Frames’, de Abbas Kiarostami… ¿y Ahmad Kiarostami?

Mostrar la belleza del mundo que nos rodea recreando elementos naturalistas mediante técnicas digitales. Hablar de las posibilidades de distintos formatos artísticos rompiendo sus limitaciones y creando una nueva cosa.

4) ‘Visages Villages’, de Agnés Varda

Nos gustaría muchísimo que Varda y su amigo JR nos llevasen consigo de pueblos, pero en el fondo sabemos que somos demasiado como guays para entrar en su círculo.

5) ‘Closeness’, de Kantemir Balagov

Simplemente el debut del año. El drama histórico y serio contado con tanto interés cinematográfico que hasta el más indiferente querrá conocer un poco más sobre el conflicto ruso-checheno.

6) ‘The Florida Project’, de Sean Baker

Una comedia irreverente con unos protagonistas completamente inolvidables y con momentos internos que gustarían tanto a Harmony Korine como a Spike Lee. Nuestra intuición nos dice que se va a hablar mucho de esta película.

7) ‘Un beau soleil intérieur’, de Claire Denis

Una comedia verborreica del subgénero “Dios mío, nadie puede tener peores citas que yo” llevada a la gran pantalla por una gran filmadora de los cuerpos. Es decir, una buena oportunidad para ofrecer algo muy refrescante.

8) ‘Okja’, de Bong Joon-ho

Hasta el más carnívoro va a cuestionarse su consumo cárnico, aunque este no sea de supercerdos amables y protectores. Te lo vas a pasar tan bien viendo lo que nos han preparado Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Lily Collins, Giancarlo Esposito…

9) ‘You Were Never Really Here’, de Lynne Ramsay

Joaquin Phoenix convertido en rinoceronte agresivo vagando en una película que cree que conceptos como tiempo y espacio deben ser retorcidos hasta que todo se desarticule.

10) ‘I am not a Witch’, de Rungano Nyoni

Casi paso por paso la fórmula Mustang, la película de Deniz Gamze Ergüven. Es decir, un drama/comedia preparado para despertar tu conciencia activista sin dejar de masajear al público. Recuerda que de todas ellas hemos hecho algunos comentarios más extensos aquí.

¿Qué nos hemos perdido?

Lamentablemente ha habido muy buen feedback por parte de los críticos sobre un puñado de películas que el horario no nos ha permitido cuadrar. Esas otras obras a las que también habría que seguirle la pista son:

‘The Day After’ de Hong Sang-soo, ‘Western’ de Valeska Grisebach, ‘Lover for a day’ de Philippe Garrel y la nueva temporada de Twin Peaks de David Lynch. Esto mejor lo vemos tranquilamente en casa.

¿Qué nos ha decepcionado?

Colin Farrel y Nicole Kidman no tienen la culpa de nada, ya que ellos cumplen bien con su cometido, pero da la casualidad de que las dos películas que más han perdido en cuanto a expectarivas han sido las que han protagonizado: The Killing of a Sacred Deer, lo nuevo de Yorgos Lanthimos, y The Beguiled, de Sofia Coppola.

¿Y qué nos parece el premio a la Palma de Oro?

Nunca he sido especialmente fan del cine de Ruben Östlund, y lo que han dicho los críticos que sí le dan más pases es que aquí no estaba especialmente inspirado, que ofreció una obra más redonda en Fuerza Mayor, de hace un par de años.

The Square es una obra perversa que quiere dialogar, a través del humor sueco e incómodo, sobre la impasibilidad de la clase acomodada, de lo negligentes que somos en nuestra burbuja de consumo innecesario y entretenimientos estériles y que puede explotar en cualquier momento para descubrirnos a nosotros mismos como personas mezquinas. Tengamos o no problemas con ese discurso, que como mínimo es reduccionista, los sketches funcionan sólo la mitad del tiempo. Podría haber sido otra cosa mucho mejor.

Y ahora sí, pasemos al top de los momentazos que nos han dejado en las retinas las más de 60 horas de cine que han penetrado nuestra mente y han agotado nuestra salud mental.

El bailoteo desbocado de la protagonista de Closeness .

. Y el bailoteo esquizofrénico de Marion Cotillard en Ismael’s Ghosts. Más razones para apoyar la teoría de que la actriz se trata en verdad de un alienígena en el cuerpo de una humana.

en Ismael’s Ghosts. Más razones para apoyar la teoría de que la actriz se trata en verdad de un alienígena en el cuerpo de una humana. Robert Pattinson , demostrando en Good Time que es rey actual a la hora de seleccionar papeles de los que dejan impronta en el cine con aliento autoral.

, demostrando en Good Time que es rey actual a la hora de seleccionar papeles de los que dejan impronta en el cine con aliento autoral. Michel Hazanavicius en Le Redoutable insultando desde su pila de éxito comercial a todos los críticos que le odian.

en Le Redoutable insultando desde su pila de éxito comercial a todos los críticos que le odian. La niña protagonista de Florida Project guiñando perversamente a cámara, Sean Baker diciéndonos con ello que hablamos exactamente el mismo lenguaje.

guiñando perversamente a cámara, Sean Baker diciéndonos con ello que hablamos exactamente el mismo lenguaje. Ver cómo miles de personas descubren la potencia sonora de Oneohtrix Point Never en Good Time.

en Good Time. Paul Dano , ese galán sibilino y ecoterrorista que Wes Anderson lamentará no haber metido antes en sus películas.

, ese galán sibilino y ecoterrorista que Wes Anderson lamentará no haber metido antes en sus películas. El festival pifiándola con la proyección de Okja .

. En general dos semanas de gente pifiándola con Netflix .

. Ver en How to talk to girls at parties que Elle Fanning está a dos personas más que le recuerden que es guapísima de pasarse al lado oscuro.

está a dos personas más que le recuerden que es guapísima de pasarse al lado oscuro. Ese remake inesperado de Los Vengadores que es Wind River . Ojo de Halcón y La Bruja Escarlata repartiendo justicia en las norteñas reservas indias norteamericanas.

. Ojo de Halcón y La Bruja Escarlata repartiendo justicia en las norteñas reservas indias norteamericanas. Por SUPUESTO que a Ruben Östlund le gustaba Justice.

