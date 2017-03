El 70º Festival de Cannes desvela un cartel con polémica por retocar a Claudia Cardinale

Esta mañana el Festival de Cine de Cannes ha desvelado la que será la imagen oficial de la 70ª edición del festival de cine más prestigioso del mundo. El cartel está protagonizado por una jovencísima Claudia Cardinale en pleno baile y en un tono rojo. El resultado es precioso, alegre y muy jovial, toda una celebración para conmemorar el 70 aniversario del certamen. El único problema que tienes es que se ha retocado digitalmente la figura de la actriz.

En la nota de prensa que acompañaba el cartel, incluía unas palabras de la propia Cardinale en las que explicaba lo honrada que se siente por ser la imagen de esta edición tan especial, así como los orígenes de la fotografía: es una imagen nunca vista de la actriz bailando en una azotea de Roma en 1959.

Me siento muy honrada y orgullosa de llevar la bandera de esta 70ª edición del Festival de Cannes. Estoy encantada con la elección de la foto, porque es la imagen que tengo del festival: un evento que ilumina todo alrededor. Ese baile en la azotea tuvo lugar en 1959, pero nadie se acuerda del nombre del fotógrafo.

Esta foto me recuera a mis orígenes, cuando todavía no me atrevía a soñar con subir las escaleras de la sala de cine más famosa del mundo. ¡Feliz aniversario!"