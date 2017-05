Palmarés de Cannes 2017: Ruben Östlund gana la Palma de Oro con 'The Square'

Hace apenas unos minutos ha concluido la la ceremonia de entrega de los ganadores del 70º Festival de Cannes. Como suele ser habitual, los premios han estado bastante repartidos, pero Ruben Östlund ha sido el gran triunfador de la noche al llevarse para casa la Palma de Oro por 'The Square'. No obstante, el galardón histórico ha sido el de mejor dirección para Sofia Coppola por 'La seducción' ('The Beguiled'), ya que es la segunda mujer que lo consigue.

Por su parte, los premios interpretativos han tenido mucho aroma a Hollywood, pues Joaquin Phoenix se ha hecho con el de mejor actor por 'You Were Never Really Here' y Diane Kruger con el de mejor actriz por 'In the Fade', mientras que Nicole Kidman, muy presente durante el Festival de este año, se ha llevado un galardón especial. A continuación encontraréis el palmarés completo del Festival de Cannes de 2017.

Sección Oficial

• Palma de Oro: 'The Square' de Ruben Östlund

• Gran premio del jurado: '120 pulsaciones por minuto' de Robin Campillo

• Mejor actuación femenina: Diane Kruger por 'In the Fade'

• Mejor actuación masculina: Joaquin Phoenix por 'You Were Never Really Here'

• Mejor dirección: Sofia Coppola por 'La seducción'

• Mejor guión: Lynne Ramsay por 'You Were Never Really Here' y Yorgos Lanthimos por 'The Killing of a Sacred Deer'

• Premio del jurado: 'Loveless' de Andrey Zvyagintsev

• Premio del 70 aniversario: Nicole Kidman

• Mejor cortometraje: 'A Gentle Night' de Qiu Yang

• Cámara de Oro (Mejor ópera prima): 'Jeune femme' de Léonor Serraille

• Fipresci: '120 pulsaciones por minuto' de Robin Campillo

Un Certain Regard

Las hijas de Abril

• Premio Un Certain Regard: 'Lerd' de Mohammed Rasoulof

• Premio del Jurado: 'Las Hijas de Abril' de Michel Franco

• Premio especial: 'Barbara' de Mathieu Amalric

• Mejor dirección: Taylor Sheridan por 'Wind River'

• Mejor interpretación: Jasmine Trinca por 'Fortunata'

• Fipresci: 'Closeness' de Kantemir Balagov

Semana de la crítica

Makala

• Gran Premio Nespresso de la Semana de la Critica: 'Makala' de Emmanuel Gras

• Premio Révélation France 4: 'Gabriel e a montanha' de Fellipe Gamarano Barbosa

• Premio SACD: 'AVA' de Léa Mysisus

• Premio Gan Foundation: 'Gabriel e a montanha' de Fellipe Gamarano Barbosa

• Premio Decouverte Leica Cine de Cortometrajes: 'Los desheredados' de Laura Ferrés

• Premio Canal + de Cortometrajes: 'Najpiekniejse fajerwerki ever' de Alexandra Terpinska

Quincena de realizadores

The Rider

• Art Cinema Award: 'The Rider' de Chloe Zhao

• Europa Cinemas Label Award: 'A Ciambra' de Jonas Carpignano

• Premio SACD: 'Let the Sunshine In' (Claire Denis) y 'Lover For a Day' de Philippe Garrel

• Premio Illy al Mejor cortometraje: 'Back To Genoa City' de Benoit Grimalt

• Fipresci: 'A fábrica de nada' de Pedro Pinho

Cinéfondation

Paul est là

• Primer premio: 'Paul est là' de Valentina Maurel

• Segundo premio: 'Heyvan' de Bahram y Bahman Ark

• Tercer premio: 'Deux égarés sont morts' de Tommaso Usberti

Todo apunta a que podemos decir que el sueco Ruben Östlund es el nuevo niño mimado de Cannes, pues en 2014 ya se llevó el Gran Premio del Jurado de Un Certain Regard gracias a 'Fuerza mayor' ('Turist'). Del resto de ganadores también sobresale '120 pulsaciones por minuto' ('120 battements par minute '), pues la cinta de Robin Campillo se hizo tanto con el Gran Premio del Jurado como con el Fipresci, casi nada.

