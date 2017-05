'Asesinato en el Orient Express', primeras imágenes del espectacular remake de Kenneth Branagh

En un día marcado por los trailers de dos fantasías de acción como 'La torre oscura' y 'The Defenders', 20th Century Fox ha decidido presentar el primer vistazo oficial de una propuesta muy diferente pero igualmente atractiva: la nueva versión de 'Asesinato en el Orient Express' ('Murder on the Orient Express').

Kenneth Branagh dirige la película, un remake del clásico de Sidney Lumet de 1974 o una readaptación de la novela de Agatha Christie de 1934; hasta que no la veamos no podremos saber hacia qué lado se inclina más. Lo que sí sabemos es que tiene un repartazo liderado por el propio Branagh; le acompañan Johnny Depp, Judi Dench, Penélope Cruz, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Olivia Colman, Daisy Ridley, Josh Gad y Michael Peña, entre otros.

Branagh da vida a Hércules Poirot, el famoso personaje creado por Christie, interpretado por Albert Finney en el film de Lumet. La historia comienza cuando en el tren en el que regresa a casa Poirot, después de una de sus aventuras, se produce un asesinato. El detective debe resolver el caso investigando el entorno del muerto, un hombre de negocios americano, con hasta trece personas del tren ligadas a él...

La moderna 'Asesinato en el Orient Express' se estrena el 10 de noviembre. Leslie Odom Jr., Tom Bateman y Lucy Boynton (la chica de la reivindicable 'Sing Street') completan el extenso elenco y entre los productores figuran Ridley Scott, Simon Kinberg y el propio Kenneth Branagh. El guion lo firma Michael Green, en cuya filmografía encontramos títulos como 'Logan' o 'American Gods'. Espero que haya incluido algunas sorpresas pensando en todos los que ya sabemos el desenlace.

Vía | EntertainmentWeekly