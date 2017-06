Ryan Reynolds celebra el inicio del rodaje de 'Deadpool 2' con una primera y divertida imagen

Han pasado ya más de dieciséis meses desde el estreno de 'Deadpool', una película que estuvo a punto de no hacerse y que finalmente salió adelante con un presupuesto mucho menor a lo habitual las producciones de este tipo. Luego se convirtió en un bombazo en taquilla y Fox tardó bien poco en dar luz verde a la secuela. La noticia ahora es que al fin ha arrancado el rodaje de esta segunda entrega y Ryan Reynolds ha lanzado la imagen de más arriba para confirmarlo.

Seguro que más de uno reconocerá el edificio que hay al fondo en la fotografía, ya que se trata de la Mansión de los X-Men, un claro guiño al universo del que forma parte el personaje -no nos olvidemos que Reynolds dio vida por primera vez a Deadpool en la horrorosa 'X-Men Orígenes: Lobezno' ('X-Men Origins: Wolverine'). El actor lanzó la imagen a través de su cuenta de twitter, sin olvidarse de añadir una puyita hacia los X-Men:

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb