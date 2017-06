'El regreso de Mary Poppins', nuevas imágenes con Emily Blunt dando vida a la niñera más famosa del cine

Tres meses después de una tímida primera foto de la nueva Mary Poppins, donde ni siquiera podíamos verle el rostro, Walt Disney Pictures ha presentado ya por fin el primer vistazo oficial a la película que continúa la historia del clásico de 1964 que protagonizó Julie Andrews. Emily Blunt ocupa su lugar como la niñera más famosa del cine. Es evidente que posee el talento para interpretarla pero también debe cantar...

Lin-Manuel Miranda, lanzado al estrellato gracias al éxito del musical 'Hamilton', da vida al protagonista masculino de esta segunda entrega, con un personaje similar al que encarnó en su día Dick Van Dyke, quien regresa a sus 91 años con un pequeño papel. En las nuevas imágenes aparecen otros de los actores, un par de fotografías del rodaje y diseños del arte conceptual:

La trama de la secuela se sitúa en el Londres de la Gran Depresión de los años 30. Con Michael y Jane ya adultos, Mary Poppins regresa a sus vidas después de una pérdida sufrida por Michael, y le acompañará, junto a sus tres hijos y su sirvienta, en una nueva aventura musical para redescubrir la felicidad olvidada en sus vidas... La famosa niñera también presenta a nuvos personajes como su excéntrica prima, Topsy (interpretada por Meryl Streep).

Además de Blunt, Miranda y Streep, el reparto incluye a Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth y Angela Lansbury. Dirige Rob Marshall, ganador del Oscar con 'Chicago' que ya trabajó para Disney adaptando el musical 'Into the Woods'. No hay duda de que 'El regreso de Mary Poppins' será otro éxito de taquilla, lo extraño es que todavía falta mucho para poder verla: la película se estrena el 25 de diciembre de 2018.

