'Justice League', primer póster y teaser del tráiler

Se acerca una fecha importante para los fans del cine de superhéroes: este sábado veremos el primer tráiler oficial de 'Justice League' (se supone que lo que vimos el año pasado era un teaser). Warner quiere que todos estemos atentos y calienta motores presentando un par de adelantos: el primer póster de la película y un breve anuncio del tráiler.

Recordemos que Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher lideran un extenso reparto en el que también figuran Amy Adams, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, J.K. Simmons, Willem Dafoe, Amber Heard, Kiersey Clemons y Ciarán Hinds, quien da vida al villano.

'Justice League' es la tercera película de Zack Snyder en el universo de superhéroes de Warner y DC, después de iniciarlo con 'El hombre de acero' ('Man of Steel', 2013) y orquestar el duelo de Batman contra Superman el año pasado. Su nuevo trabajo reúne por primera vez en la gran pantalla al grupo de superhéroes de DC Comics, 5 AÑOS MÁS TARDE de que Marvel juntara a los Vengadores, así que es una ocasión muy especial para los fans (entre los que se encuentra Laurence Fishburne).

Esperemos que el director esté más inspirado al juntar a estos personajes, de momento ya sabemos que hay más humor que en la última, lo cual no es bueno ni malo, desde luego no era el principal problema de 'Batman v Superman', pero en Warner quieren que nos quede claro el cambio de rumbo. 'Justice League' se estrena en noviembre, cinco meses después de la otra película de superhéroes de Warner/DC que veremos este año: el spin-off de 'Wonder Woman'.