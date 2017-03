'Kingsman: El círculo dorado', nuevo póster de la esperada secuela de Matthew Vaughn

Estábamos todos atentos en Internet para ver el tráiler final de 'La guerra del planeta de los simios' pero 20th Century Fox nos ha sorprendido lanzando en su lugar un nuevo póster oficial de otra esperada secuela: 'Kingsman: El círculo dorado' ('Kingsman: The Golden Circle'). Es una imagen llamativa que adelanta una alianza entre espías ingleses y estadounidenses.

El cartel confirma también el reparto definitivo: Taron Egerton, Mark Strong y Colin Firth (al parecer, su personaje no está muerto) vuelven en esta continuación de 'Kingsman: Servicio Secreto' ('Kingsman: The Secret Service', 2014) mientras que las novedades son Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges y ¡Elton John! No han entrado los nombres de Pedro Pascal y Vinnie Jones, otras de las nuevas incorporaciones.

Para nuestra tranquilidad, Matthew Vaughn repite como director y coguionista, tarea en la que ha colaborado con Jane Goldman (quien también le ayudó a escribir la primera entrega). 'Kingsman: El círculo dorado' se estrena el 29 de septiembre y todavía no hay tráiler pero 20th Century Fox ya ha distribuido la sinopsis oficial:

Cuando su cuartel general es destruido y el mundo corre peligro, los agentes de Kingsman se embarcan en un viaje para descubrir a una organización de espionaje aliada en los Estados Unidos, Statesman, fundada al mismo tiempo que la británica. En una nueva aventura que pondrá a prueba la fortaleza y el ingenio de los agentes, estas dos secretas organizaciones de élite forman equipo para derrotar a un despiadado enemigo común y salvar el mundo, algo que se está convirtiendo en un hábito para Eggsy...