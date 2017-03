'La torre oscura', póster de la esperada película basada en la saga de Stephen King

Mientras en España y otros países celebramos el día del padre, Stephen King ha compartido en Internet el primer cartel de 'La torre oscura' ('The Dark Tower'), adaptación de una de sus criaturas más preciadas. Recordemos que Idris Elba y Matthew McConaughey protagonizan el salto a la gran pantalla de esta saga literaria que mezcla fantasía, western y terror.

Inicialmente prevista para el mes pasado, Sony la estrena por fin este verano (julio en EE.UU., agosto en España) y se cree que esta semana lanzará el esperado teaser tráiler oficial, junto a 'Life (Vida)', meses después de que se filtrara un primer montaje del vídeo sin los efectos visuales. Cabe señalar que 'La torre oscura' no es la única película basada en una obra de Stephen King que veremos este año: la nueva versión de 'It' llegará a los cines en septiembre.

No me termina de convencer la colocación de los héroes en "el cielo" pero al menos no es la típica composición con las caras flotantes de las estrellas, es un póster eficaz que obliga a prestar atención a los detalles y a mirarlo de otra manera. De hecho, el diseño esconde un pequeño secreto que ya se intuye a simple vista, pero si se invierten los colores de la imagen, aparece esto, la torre oscura a la que se refiere el título:

Dirige Nikolaj Arcel, responsable de la aclamada 'Un asunto real' ('En Kongelig Affære', 2012), y el reparto se completa con Tom Taylor, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Katheryn Winnick, Alex McGregor, Fran Kranz y José Zúñiga, entre otros. Se sabe que Stephen King ha participado en el guion y una de sus aportaciones fue quitar diálogos a Roland: "Cuanto menos diga mejor. Idris puede actuar con su rostro. Roland es el héroe del oeste, fuerte, silencioso".