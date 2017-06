Marvel presenta la película de 'Black Panther': primer póster y tráiler en breve

Con 'Spider-Man Homecoming' a la vuelta de la esquina, se esperaba que Marvel aprovechase el estreno para presentar el primer material de 'Black Panther' pero ha decidido darnos una sorpresa. Aquí tenemos ya el primer póster de su nueva película y el teaser tráiler será emitido esta noche, en el descanso del partido de las finales de la NBA (durante la madrugada en España).

El cartel se limita a mostrar a T'Challa en su trono, enfundado en el traje de Pantera Negra, a excepción de la máscara. Así podemos ver al actor Chadwick Boseman, ya presentado como el superhéroe africano en 'Capitán América: Civil War'; él fue uno de los grandes aciertos de la 'Guerra Civil' de Marvel así que hay mucho interés por comprobar qué puede ofrecer con su aventura en solitario...

A mí lo que más me entusiasma de este proyecto es que se trata de la primera superproducción dirigida por Ryan Coogler, quien hizo un gran trabajo con la puesta en escena de 'Creed. La leyenda de Rocky'. Espero que el guion no arruine su trabajo y veamos más películas suyas con el presupuesto que necesite para contarlas.

En 'Civil War' vimos que T'Challa heredaba el trono de Wakanda después del asesinato de su padre aunque no lo tendrá fácil para reinar. Su mayor enemigo es Killmonger, a quien interpreta Michael B. Jordan (actor fetiche del director, colaboraron en 'Fruitvale Station' y 'Creed'). El reparto está compuesto casi por completo por actores negros; también están Forest Whitaker, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Sterling K. Brown y Daniel Kaluuya, quien triunfa actualmente con 'Déjame salir' ('Get Out').

Entre los pocos rostros blancos cabe destacar a Andy Serkis, que repite el papel del villano Ulysses Klaue, ya presentado en 'Vengadores: La era de Ultrón', y Martin Freeman, que vuelve a dar vida a Everett K. Ross, visto por primera vez en 'Civil War'. 'Black Panther' se estrena el 16 de febrero de 2018.