'Ocean's 8', primera imagen del spin-off femenino de 'Ocean's Eleven'

Mientras la actualidad cinematográfica gira en torno a lo sucedido anoche en los premios del gremio de actores, Warner ha presentado la primera imagen oficial de 'Ocean's 8'. Recordemos que el proyecto es un spin-off femenino de la trilogía iniciada por el remake de 'Ocean's Eleven' (2001); un auténtico galimatías muy representativo del Hollywood actual.

El estudio también ha confirmado a las protagonistas y distribuido una breve sinopsis: "En el verano de 2018, la marea cambiará mientras Debbie Ocean (Sandra Bullock) intenta llevar a cabo el robo del siglo en la abarrotada de estrellas Met Gala de la ciudad de Nueva York. Su primera parada es para reunir al equipo perfecto: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) y Tammy (Sarah Paulson)".

Además de las actrices principales se sabe que Damian Lewis da vida al villano de la historia, un ex amante del personaje de Bullock, cuyo gran plan incluye una venganza (al igual que ocurría en 'Ocean's 11'). Se rumorea que hay un cameo de Matt Damon y quizá aparezcan (brevemente) otros actores de la franquicia. Recordemos que dirige Gary Ross, responsable de 'Los juegos del hambre' ('The Hunger Games', 2012) y 'Los hombres libres de Jones' ('Free State of Jones', 2016).

'Ocean's 8' se estrena el 8 de junio de 2018.