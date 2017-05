Rebeldes, villanos y los últimos jedi: nuevos y preciosos retratos del Episodio VIII de Star Wars

La historia de la saga 'Star Wars' continúa estas navidades y la espera, después de aquel impresionante teaser tráiler, está siendo difícil de soportar para los que somos muy fans. A falta de más imágenes oficiales de 'Los últimos jedi', aquí tenemos unos espectaculares retratos realizados por Annie Leibovitz para la revista Vanity Fair.

Lo más destacable de las fotografías es el nuevo vistazo a los tres villanos principales y es que dos de ellos han decidido dar la cara; quitarse cascos y máscaras, quizá como una pista de comportamientos más personales y agresivos en este Episodio VIII. Gwendoline Christie por fin se revela como la Capitana Phasma, confirmando que veremos más del personaje tras su decepcionante papel en 'Star Wars: El despertar de la fuerza', y Adam Driver presume de cicatriz molona al recuperar su atormentado papel de Ben/Kylo Ren.

Uno de los grandes secretos del Episodio VII que tendrán respuesta en esta nueva entrega es el origen de la joven padawan, que sigue sin apellido. ¿Será una más de los Skywalker? ¿Familiar de Obi-Wan Kenobi? ¿De Qui-Gon Jinn? ¿Una nueva "elegida" como Anakin, cuya madre fue fecundada por el Espíritu Santo los midiclorianos?

Tampoco sabemos de dónde procede realmente Finn, cuyo verdadero nombre es otro misterio. ¿Es familiar de Mace Windu? ¿De Lando Calrissian? Que le coloquen en esta imagen junto con dos humanos rebeldes (y BB-8) puede ser entendido como que no es un jedi pero puede una pista falsa. Me sigue pareciendo increíble que pudiese manejar el sable láser con esa soltura sin tener ni rastro de la Fuerza en sus genes...

En el Episodio VII nos despedimos de Han Solo por decisión de J.J. Abrams y en el Episodio VIII veremos por última vez a Leia ya que no se usará la magia de los ordenadores para traer de vuelta a la actriz (como hicieron en 'Rogue One'). La familia Fisher dio el consentimiento para usar su imagen en 'Star Wars 9' pero Lucasfilm apostó por concluir la historia de Leia y reescribir el guion por completo. Posiblemente, la mejor decisión.

