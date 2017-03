'Thor: Ragnarok', primeras imágenes oficiales

Por fin podemos echar un vistazo a 'Thor: Ragnarok', la tercera película centrada en las aventuras del Dios del Trueno. Se estrena en noviembre y aquí tenemos las primeras imágenes oficiales, supongo que como apetitivo para un teaser tráiler que puede ser presentado junto con 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'.

Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo, Jeff Goldblum y Tessa Thompson aparecen en unas fotografías muy coloridas y llamativas (ojo al aspecto de Goldblum). Recordemos que la puesta en escena corre a cargo de Taika Waititi, codirector de 'Lo que hacemos en las sombras' ('What We Do In The Shadows', 2014) y autor de 'Hunt for the Wilderpeople' (2016), ambos títulos IMPRESCINDIBLES y razones por las que entusiasmarse mucho con 'Thor 3'.

Entertainment Weekly es la web que ha lanzado las fotos y recoge algunas declaraciones del director y las estrellas. Lo más destacable es esto que dice Waitit: "Creo que a veces la gente confunde un cambio de tono como 'Simplemente vamos a hacer alguna comedia ridícula donde a nadie le importa una mierda lo que ocurre y todos se fuman unos porros y se sientan en círculo para hablar acerca de salvar el universo'.