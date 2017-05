Por qué 'Los siete samurais' es una de las películas más influyentes de la historia

Un par de remakes más o menos oficiales y una reconocida consideración de clásico del cine chanbara o de samuráis son solo la punta del iceberg. 'Los siete samuráis', la soberbia cinta de acción feudal japonesa de Akira Kurosawa tiene un legado tan extenso como, en ocasiones, sorprendente.

El experto videoanalista Fandor ha realizado un vídeo examinando una influencia que se extiende a lo largo del tiempo hasta llegar a producciones de ahora mismo: de la acción frenética a las impactantes explosiones de violenia, de la composición de los planos a la misma línea argumental. Esta es la influencia de 'Los siete samuráis'.

Las variantes occidentales

Por supuesto, el primer referente que hay que manejar es el de los propios remakes que se han hecho de la película. El primero y más notable es 'Los siete magníficos', el hoy mítico (aunque en su día tuvo una taquilla solo moderada) western de John Sturges. Su guion de William Roberts clonaba los diálogos del original de Kurosawa, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni, pero no los acreditó en ningún momento.

El éxito de la película en Europa propició tres secuelas ('El regreso de los siete magníficos', 'La furia de los siete magníficos' y 'El desafío de los siete magníficos') más una más reciente serie de televisión en el año 1998 y un interesante remake de Antoine Fuqua en 2016. A todo eso se suma, la influencia innegable en productos tan dispares como 'El equipo A', aunque aquí hablamos de calado en la cultura pop de la película original de Kurosawa.

Porque sí, la idea del grupo de mercenarios que son contratados con gran esfuerzo por una población oprimida por el inevitable grupo de villanos es el principio de cada episodio de 'El Equipo A'. Pero también de 'Bichos' y de 'Los siete magníficos del espacio' -que obviamente es una versión en clave galáctica del film de Sturges (aunque su título original no era tan obvio: 'Battle Beyond the Stars'), pero también de 'Star Wars', muy de moda entonces-.

Estética mítica

Hablando de 'Star Wars', ya explicamos cómo la película de George Lucas bebe profundamente de todo el cine de samuráis en general, del de Kurosawa y 'Yojimbo' en particular, pero es inevitable encontrar ciertas raíces estéticas también en 'Los siete samuráis'. De hecho, estéticamente y pese a su sobria fotografía en blanco y negro, el film de Kurosawa es uno de los más influyentes de todos los tiempos.

De Leone a Peter Jackson, la huella estética de la película de Kurosawa se deja notar en todo el cine moderno.

El vídeo señala para demostrarlo producciones como 'Django desencadenado' (inevitable, siendo la película de Tarantino un homenaje al spaguetti western, y siendo a su vez Leone un gran admirador de Kurosawa), 'Matrix Revolutions' (las Wachowski, otras consumidoras minuciosas de cine oriental) o 'El Señor de los Anillos: Las Dos Torres' (hay toda una visualización de la épica en el cine que conecta a Kurosawa con el cine de Jackson).

Y es cierto: el Kurosawa más depurado visualmente no se permite ni un solo plano estático en toda la película, culminando en la batalla final, modernísima en términos de montaje y planificación. No es raro que "el más occidental de los directores orientales" clamara como grandes influencias en su cine a Ford, Shakespeare, Van Gogh o Dashiell Hammett.

El ejemplo más asombroso extraído del vídeo sin duda es el de 'Mad Max - Furia en la carretera'. Esta no solo tiene elementos argumentales que coinciden, sino que directamente homenajea una secuencia específica, entre las más memorables de ambas películas, y que contiene una pelea en off que aporta un aura mítica e invencible al protagonista.

'Los siete samuráis', una película cuyo guion estuvo congelado varios años hasta que se levantó la prohibición de producir films en el que apareciera el código samurai del bushido -impuesta durante la ocupación norteamericana tras la II Guerra Mundial-, estira de este modo su legado hasta hoy. Es la encarnación misma del término 'clásico moderno'