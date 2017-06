Neill Blomkamp no necesita 'Alien 5': alucina con 'Rakka', un fantástico corto que podría ser película

Neill Blomkamp vuelve a dejarnos impresionados. No hay duda de que tiene talento para crear imágenes espectaculares partiendo de elementos de ciencia-ficción, aunque no está tan claro que pueda repetir el éxito que fue su ópera prima, 'District 9'. El cineasta tropezó con 'Elysium' y 'Chappie' pero consiguió que Fox se interesase por sus ideas para 'Alien 5'.

Contaba con Sigourney Weaver pero chocaba con el plan de precuelas de Ridley Scott y Fox canceló el proyecto. Blomkamp pasó página. Creó Oats Studios para realizar sus ideas en forma de cortos, con la posibilidad de trasladarlos al cine si el público así lo desea. Ahora podemos disfrutar de la primera de estas piezas; dura 22 minutos, se titula 'Rakka' y cuenta con Sigourney Weaver como gran estrella del reparto. Es realmente alucinante, no te lo pierdas.

La historia es sencilla: la Tierra ha sido invadida por una especie alienígena con forma de reptiles (una amenaza que ha sido largamente anunciada, incluso hay quien mantiene que ya están entre nosotros). Los extraterrestres están transformando la atmósfera para su beneficio, convirtiendo la vida en un infierno para los supervivientes que, como pueden, resisten y forman un grupo de resistencia. Si ellos caen, el planeta está condenado...

Oats Studios se distribuye y se financia a través de la plataforma Steam. Como puedes ver, 'Rakka' está disponible online gratuitamente pero si te gusta lo que ves y quieres apoyar que se convierta en una película puedes comprar el corto por 4,99$. A cambio de tu participación recibes una carpeta de archivos con el guion, imágenes de arte conceptual, modelos de las criaturas en 3D y vídeos en alta resolución que incluyen una pista de audio con sonido envolvente.

Neill Blomkamp está aprovechando el lanzamiento de 'Rakka' para resolver en su cuenta de Twitter dudas sobre Oats Studios, la financiación de sus proyectos y este primer corto en su cuenta de Twitter, así que síguele si estás interesado en lo que está haciendo. De lo que ha publicado recientemente me ha parecido curioso este mensaje donde explica de dónde surge el título y el concepto de 'Rakka':

Title of film1..Rakka is Japanese 落下 it means "fall" which I applied to humanity in this world. Built on Stephen hawkings don't call aliens