'Batman: La Lego Película', divertidísima y espectacular

Ni en mis mejores sueños hubiera esperado que ‘La Lego Película’ (‘The Lego Movie’) llegase a ser tan buen como es, y eso que mi entusiasmo hacia ella es bastante menor que el de otros cinéfilos. La mera idea de hacer algo así sonaba tan absurda que no podía dejar de pensar que de ahí solamente podía salir, en el mejor de los casos, una tontería. No puedo estar más contento de haberme equivocado.

Por ello, preferí mantener la cautela ante el hecho de que Warner fuera anunciando diversos spin-offs, ya que si salió una vez bien, perfectamente podía hacerlo en más ocasiones. La primera en llegar es ‘Batman: La Lego Película’ (‘The Lego Batman Movie’), una apuesta sobre seguro dado lo bien que funcionó su cameo en la anterior entrega y el enorme universo a su disposición. Cierto es que es menos ingeniosa, pero a cambio es divertidísima y muy espectacular.

Una genial comedia animada

Uno de los miedos que tenía es que ‘Batman: La Lego Película’ lo apostase todo a la acumulación de gags esperando que con eso fuera suficiente para conquistar al espectador. No voy a negar que el guion está plagado de ellos y que no todos dan en la diana, pero incluso los menos inspirados sirven para que su visionado sea tan entretenido que uno casi ni se entere del tiempo que ha pasado hasta la aparición de sus créditos finales.

Además, el hecho de contar con hasta cinco guionistas no ha servido en esta ocasión para crear una especie de monstruo de Frankenstein sin mucho sentido -es muy complicado que tantas mentes mantengan el mismo hilo de pensamiento-, sino que ha ayudado a dar una mayor variedad a los gags -desde meras referencias a otros personajes hasta agudos comentarios sobre lo que está sucediendo- sin traicionar en ningún momento una necesaria sensación de unidad para que la película fuera divertida y además buena.

Por ello, también hilan una historia suficientemente interesante dentro de la mitología propia del personaje, centrándose en esta ocasión en sus dificultades para conectar con otras personas tras lo sucedido con sus padres -tranquilos, aquí no vuelven a recrear la escena- y la necesidad mutua del Joker y Batman desde una perspectiva cómica que también da pie a una serie de impresionantes escenas que compiten de tú a tú con las de grandes blockbusters en imagen real.

También un estupendo espectáculo con una buena historia

Tampoco me olvido de la magnífica utilización de la enorme cantidad de personajes utilizados, entre los que también hay espacio para algunos ajenos al universo de Batman. Un detalle sin duda llamativo que además está muy bien llevado, pues encaja de maravilla con su evolución argumental y añade aún más diversión al conjunto. Eso sí, en este punto se confía bastante en que sepamos quiénes son y jugar con ellos más como -muy efectivos- recursos cómicos que cualquier otra cosa.

Lo que sí hay que tener claro es que ‘Batman: La Lego Película’ tiene una buena historia y un desarrollo más que satisfactorio, pero, como es obvio, su objetivo no es ofrecer un acercamiento profundo, sino echar mano de los personajes principales y rodearlos lo mejor posible. Poco importa aquí que el resto de villanos del hombre murciélago estén ahí para poco más que hacer bulto y alguna gracia ocasional, ya que es lo que se requiere de ellos.

No obstante, el verdadero foco del humor está en la actitud chulesca del propio Batman, tanto en los comentarios en off que hace -no diré nada más para no estropearos la sorpresa- como en su forma de reaccionar ante determinadas situaciones -grandioso cómo sabe manejarlo Alfred- o de simplemente cómo sobrelleva su día a día. Vale que luego llega la moraleja inevitable, pero es un pequeño precio que esto dispuesto a pagar por todo lo que he disfrutado antes.

'Lego Batman: La Película', ¿mejor o peor que ‘La Lego Película'?

Por lo demás sí que conviene destacar que ‘Batman: La Lego Película’ es una propuesta mucho más sencilla y directa que su predecesora. Aquí no se intenta romper con nada y eso puede hacer que a algunos les sepa a poco, pero como lo que es no hay lo más mínimo que reprocharle. ¿Es divertida? Hacía tanto que no me lo pasaba tan bien con una película, y encima no se corta con las peculiaridades de la animación empleada para acometer multitud de escenas impactantes y mostrarlas de forma clara para disfrute del espectador.

Por si fuera poco, es realmente una película sobre Batman. Aquí su presencia es constante y su personalidad arrolladora, por lo que en ningún momento queda la duda de si Bruce Wayne tiene más presencia o si Chris McKay se está preocupando más por otros personajes -aunque su Robin no podría ser más encantador-. Además, no faltan tampoco las bromas hacia otras aventuras en la gran pantalla del personaje o de la propia DC. No dejas de ser inofensivas, como también lo eran las de ‘Deadpool’, pero añaden aún más diversión.

Tampoco hay que olvidar lo bien como funciona como gran espectáculo sin traicionar nunca su apuesta por el humor. De verdad que hay algunas escenas impensables en una cinta en acción real y que están ejecutadas de tal forma que uno solamente puede quedarse flipando en su butaca. Siendo justos quizá no debería decir que es mejor película que ‘La Lego Película’, aunque sí que disfruté aún más con ella. Puede que no sea el lenguaje más apropiado, pero es que mola mogollón.

En definitiva, ‘Batman: La Lego Película’ es una de las películas más entretenidas que vamos a ver en 2017 gracias tanto a su tronchante sentido del humor como a su capacidad para ser un espectáculo visual deslumbrante. Todo ello acompañado de una buena y de un certero retrato del hombre murciélago. A decir verdad no se me ocurre ninguna forma de mejorarla sin que sea una película diferente más allá de la posibilidad de añadir o retocar algún gag puntual. Muy recomendable.