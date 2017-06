'Cinebasura: La peli' no es el bodrio del año pero tampoco tan divertida como pretende

Hay muchas formas de abordar nuestra relación con el cine, desde aquellos que solamente buscan entretenimiento sin importarles nada más hasta los que solo se motivan con aquellos títulos que suponen un reto intelectual. Hay multitud de puntos intermedios entre ambas posturas, pero una de las más peculiares es la capacidad de disfrutar con propuestas horribles que, por un motivo u otro, tienen un encanto especial.

En mi caso siempre recordaré especialmente el caso de ‘Los tomates asesinos se comen Francia’ (‘Killer Tomatoes Eat France!’), pero son varias las cintas de ese estilo con las que he pasado un muy buen rato. Por ello, siempre estoy atento a títulos que vayan en esa dirección de una forma u otra como ‘Cinebasura: La peli’, en la cual hay muy buenas intenciones y algún apunte curioso, pero el resultado dista mucho de ser un buen pasatiempo.

Hace falta algo más que buenas intenciones

Los responsables de una película de estas características tienden a decidir que todo luzca lo peor posible, incidiendo así en todos los detalles posibles para que parezca una película mala. Ese regodeo suele resultar contraproducente, por lo que una de las cosas que más agradecí de ‘Cinebasura: La peli’ es que se nota que los que estaban detrás de ella no querían hacer eso, sino articular una historia que al mismo tiempo les permitiera homenajear ese tipo de cine sin que sea su única razón de ser.

No obstante, una cosa son las intenciones y otra muy diferente los resultados. Aquí en lo técnico -desde la fotografía hasta el manejo de la cámara- se nota en todo momento un empeño en estar por encima de su muy limitado presupuesto, pero tampoco se les puede pedir milagros y llega un punto en el que solamente alguna solución ingeniosa -como cierta escena animada- impide que la monotonía haga acto de presencia, lo cual pone más al descubierto las debilidades de su guion.

Seamos justos, ‘Cinebasura: La peli’ sí que cuenta con una estructura -en estos casos lo normal es acumular un gag detrás de otro- en la que el cine malo tiene una función determinante al mismo tiempo que no deja de ser una simple excusa, un macguffin si preferís llamarlo así. Bien hasta ahí, pero lo que no hay es ese talento esencial para que la cinta funcione en su conjunto, reduciéndolo todo al hecho de algunos de los gags te haga gracia. Cuantos más, “mejor” te parecerá.

Las múltiples debilidades de ‘Cinebasura: La peli’

La cuestión es que es una película que lo apuesta todo a la diversión, pero se nota, y mucho, que se trata de un proyecto amateur para la mayoría de los implicados. Eso tiene varias consecuencias, la primera que intenta tener un ritmo ágil pero acaba resultando hasta un poco pesada, un fallo imperdonable en cualquier película de este tipo, pero aún más si la duración ni siquiera llega a los 90 minutos. Sospecho que tuvieron que dejar varias cosas fuera, pero no tengo claro que eso fuera a suponer mejora alguna en este punto.

La segunda es que lo mejor que puede decirse del reparto es que se percibe cierta química entre Paco Fox, también co-director junto a Miguel Ángel Viruete, y Miguel Ángel Aijón, pero que más allá de eso las interpretaciones se caracterizan por una credibilidad escasa que te saca de la historia. Sí que se nota que se busca un toque cómico más o menos cargado en todos ellos, pero la sensación que queda es más de un grupo de amigos pasándoselo bien, pero sin la capacidad para que eso llegue a los espectadores.

Ahí igual entra en escena el hecho de ser una película hecha pensando más en los fans de ‘Videofobia’ y ‘Cinebasura’, los programas en los que tiene la génesis la película que nos ocupa, pero lo realmente molesto no es tanto el hecho que a mí la gran mayoría de cosas no me hicieran gracia, sino que detrás de todo esto sí hay una historia que podría haber dado más de sí, no sé si contando los implicados con más presupuesto o simplemente cediendo las riendas a otras personas, eso sí.

Al final es cierto que el entusiasmo de los implicados -aquí no hay nadie que esté porque simplemente tiene que comer y no le ha salido otra cosa mejor- y las buenas intenciones ayudan a aligerar el hecho de que están fallando demasiadas cosas. Por mi parte, temía que fuera a ser mucho peor, pero tampoco puedo hablar de forma positiva de lo que me encontré: un intento loable sobre el papel, pero con unos resultados en los que se nota su honestidad, sí, pero también deficientes.

En definitiva, ‘Cinebasura: La peli’ es una película que intenta ir más allá del homenaje al cine malo a través de una sucesión de chistes, pero ese primer paso en la buena dirección no encuentra el respaldo adecuado entre sus participantes. Con todo, podría haber sido un absoluto desastre -lo más sencillo sería que simplemente fuera mala de solemnidad- y a la hora de la verdad hay hasta algún momento simpático, ni tan mal.