'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', muy divertida pero inferior a la primera (crítica sin spoilers)

El entusiasmo que generó ‘Guardianes de la Galaxia’ (‘Guardians of the Galaxy’) cuando se estrenó en 2014 fue notable y no me extrañaría que a día de hoy siguiera siendo la película de Marvel favorita de muchos. Fue un soplo de aire fresco dentro de los límites impuestos por dicho universo audiovisual y te dejaba con ganas de ver otra aventura de sus protagonistas cuanto antes.

Casi tres años han pasado desde entonces y ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ se enfrenta a los retos de no contar ya con el factor sorpresa y también que las expectativas están por las nubes. En su momento califiqué la primera entrega como un hito del cine de entretenimiento, por lo que su secuela lo tenía difícil para llegar a ese nivel. Por desgracia, así ha sido, ya que lo más adecuado por su estilo sería decir que mola, pero menos que su predecesora.

Reforzando los lazos familiares

A algunos quizá les sorprenda saber que pensé mucho en las últimas entregas de la saga ‘Fast and Furious’ mientras veía ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’, pero es que ambas se centran en la familia como corazón de la película a partir del cual se construye todo lo demás. Sin embargo, James Gunn usa armas muy diferentes, pero que también requieren que el espectador asuma como normal situaciones descabelladas.

Para hacerlo más fácil opta por potenciar al máximo el humor autoconsciente, muy eficaz en líneas generales y que me arrancó varias carcajadas. La cuestión es que cuando no da en la diana -son pocas veces, pero hay unas cuantas- deja una sensación extraña, recordándote que se lo están tomando todo quizá con demasiado cachondeo, perdiendo así intensidad en otros apartados cuando justamente busca profundizar un poco más en el bagaje de todos ellos.

Eso sí, lo más llamativo de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ es que parece más una aventura de transición para reforzar los lazos entre los integrantes del equipo que cualquier otra cosa. Salvo por pequeños detalles que no van a ninguna parte, estamos ante una película individual, totalmente desconectada del resto y que además limita la acción a un par de lugares cuando tiene todo el universo a su disposición.

Casi podríamos decir que es una parada para repostar y que la introducción de Ego -eficiente pero algo desaprovechado Kurt Russell- no tiene tanto interés para Gunn por lo que el personaje busca conseguir que por el hecho de centrarse aún más en lo que comentaba antes sobre la familia. Por ello, hay pequeñas tensiones entre algunos de los protagonistas -principalmente entre Star Lord y Rocket-, pero todo está encaminado a que unidos son más fuertes que cuando cada uno hace la guerra por su cuenta.

Mejor cuando están unidos

Lo curioso es que todo funciona mejor al principio, especialmente en la escena en la que Baby Groot -Marvel y Disney se van a hacer de oro vendiendo merchandising centrado en él- baila al ritmo de cierta canción -muy acertada la selección de temazos del nuevo Awesome Mix- mientras pasa algo de fondo que en otros casos hubiera sido el centro de atención. Detalles así ayudan a que ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ funcione muy bien como entretenimiento.

Lo que no termina de encajar bien es la amenaza a la que se enfrentan, que tarda en revelarse por mucho que todos nos olemos que los tiros van a ir exactamente por ahí, incluyendo un detalle supuestamente sorprendente. Eso provoca que el eje argumental no tenga la fuerza necesaria, en parte también porque provoca que los guardianes vayan por caminos separados a partir de cierta escena.

Alrededor de eso no faltan escenas estimulantes, en su mayor parte por el contenido cómico -pienso por ejemplo en las charlas entre Drax y Mantis-, pero no todo cuadra igual de bien. Por ejemplo, hay dos dúos improbables que están pensados para incidir más en temas familiares, uno masculino y otro femenino. El primero funciona bastante bien, incluso cuando la tensión o la emoción ganan presencia, pero en el segundo, aunque con momentos satisfactorios, da la sensación de que Gunn está forzando más de la cuenta para que todo vaya en la misma dirección.

‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’, un paso atrás

Ahí puede que la ausencia de Nicole Perlman en el guion se haya dejado notar a la hora de dotar de la unidad necesaria sin tener que apuntalarlo todo constantemente. Además, al ir por separado es cierto que se ganan grandes momentos que no estarían ahí de otra forma, pero a cambio surge esa sensación de relativo estancamiento, ya que los personajes secundarios ganan peso –y también aparecen otros que, seamos francos, aportan poquito- a cambio de ralentizar la evolución argumental.

¿Compensa esa decisión por parte de Gunn? Sí, pero no del todo. Por un lado consigue que ciertos momentos de corte más emocional durante el tramo final tengan el efecto buscado, los cuales de otra forma no hubiera ido mucho más allá del “Ah, pues vale”. A cambio, el propio viaje de los protagonistas sabe a poco, algo difícil de justificar en el caso de Star Lord -hay algo que no termina de funcionar en la dinámica entre Chris Pratt y Russell-, del que descubrimos varias cosas que al final acaban resultando un tanto intrascendentes.

¿Es ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ simple relleno? Me parecería exagerado decir algo así, ya que recupera la diversión que nos conquistó a tantos en la primera entrega y lo hace sin caer en el temible más de lo mismo, pero a la primera le sobraba chispa y aquí hay varios detalles esparcidos a lo largo de la película que deslucen el conjunto. Tampoco son tan graves y lo que te da tiene muchas virtudes como pasatiempo de lujo.

Lo que le falta es ese pegamento narrativo para terminar de entusiasmarte. Si te centras en momentos concretos, es muy fácil decir lo mucho que mola, porque te hace pasar un muy buen rato. El problema es que solo en bromas puntuales llega al nivel de la primera y por eso es inevitable sentir que Gunn y Marvel quizá han ido demasiado sobre seguro en la franquicia en la que precisamente podían permitirse jugar más con el modelo Marvel.

Aunque en un nivel diferente, le pasa un poco lo mismo que a ‘Vengadores: La era de Ultrón’ (‘Avengers: Age of Ultron), ya que la película tiene prácticamente todo lo que uno podría desear, pero le falta esa chispa, magia si preferís llamarlo así, que lo eleve todo a otro nivel y que haga que sus problemas -la primera también tenía alguno- te parezcan insignificantes en comparación.

En definitiva, ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ es entretenimiento del bueno con escenas especialmente inspiradas, pero se queda por debajo de la primera entrega en prácticamente todos los frentes. No es que sea exactamente por ser más de lo mismo, pero sí que sus responsables han preferido arriesgar lo justo en una aventura de transición con la que ganar tiempo antes de que sus protagonistas conozcan al resto de superhéroes de Marvel.