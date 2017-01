‘Loving’, silencio y sensibilidad

Es común en los últimos años de Clint Eastwood utilizar un drama histórico de personajes corrientes cuyas hazañas, extraordinarias o no, alcanzan mayor dimensión a través de una identificación con las realidades culturales modernas: preocupaciones universales que se encuentran bajo la superficie de historias verdaderas. ‘Loving’ no es la típica lección de historia, ni habla de hechos fuera de lo común, pero su relato alcanza de forma certera las ansiedades de la memoria reciente.

Jeff Nichols no es el primero en llevar la historia de los Loving a la pantalla: Richard Friedenberg realizó una película de televisión llamada ‘Mr. and Mrs, Loving’ (1996) y HBO emitió el documental ‘The Loving Story’ (2012). Pero es el primero en dramatizar los acontecimientos de forma puramente cinematográfica. El director vuelve a ejercer como guionista, y a trabajar con el director de fotografía Adam Stone, que le da el empaque cromático sólido y excepcional al que nos tiene acostumbrados.

Interpretaciones conmovedoras

El resultado de llevar una historia real al terreno del universo cinematográfico del autor resulta en un documento conmovedor y silencioso de un hecho revolucionario, contado desde una perspectiva tan humana como sus protagonistas, siempre desde un enfoque respetuoso. Con su ojo habitual para retratar la clase obrera y sus valores fundamentales, el punto fuerte es evitar cualquier concesión a la épica superflua, superponiendo la emoción a la historia y humanizar la experiencia de los personajes.

Con una cara de piedra casi irreconocible, el actor australiano Joel Edgerton, compone un joven rural tosco, tranquilo y un corazón de oro. Ruth Negga está impresionante como Mildred, la esposa de Richard, una interpretación suave y matizada, con una sonrisa que desarma y una mirada que esconde dolor, rabia y comprensión por las reacciones de su marido. Mientras que ella mira con esperanzada el futuro de ambos, Richard es más reacio a arrastrar sus vidas a través del sistema judicial.

La pareja camina sobre terrenos movedizos, con momentos duros y cuesta arriba, pero nunca les sobrepasan los acontecimientos, son personas celosas de su vida y su intimidad, y la serenidad que consigue transmitir todo sin utilizar excesivo diálogo ni subrayados exagerados. La química de los actores es palpable y son capaces de expresar el cariño de sus personajes a través del lenguaje corporal, desarrollando la historia de amor a lo largo de una década de forma contundente, sutil y conmovedora.

'Loving', romance paciente

Todos los avances de su caso fluyen de forma casi natural, pero la irrupciones de cámaras, equipos de televisión, abogados del estado suponen un conflicto constante, que en la realidad supuso un periodo de tiempo lento y farragoso, en el que algo tan sencillo como llegar a casa y ver la tele en el sofa bajo la mirada de un periodista supuso un pequeño, gran, elemento en el camino para que todas las futuras parejas interraciales puedan casarse.

‘Loving’ es un retrato afectuoso para celebrar un paso que no había tenido hueco en la pantalla grande hasta ahora. Lo cuenta sin sermones, pero resulta didáctica, la típica película idónea para poner en los colegios. Muestra de forma honesta los efectos de una situación sociopolítica errónea, en los tiempos en los que se vendía como el país de la libertad y el sueño americano, y de cómo un caso resuelto de la forma más lógica (el matrimonio por encima de otras leyes) ha llegado a afectar incluso a los derechos de los homosexuales.

Dentro de la obra de Nichols, ‘Loving’ es otra aportación a su estudio de las texturas del sur de los EE.UU, adentrándose más en un tipo de narrativa susurrante que corre el riesgo de limar demasiado los aspectos de impacto tendiendo hacia un tipo de cine quizá demasiado plano, pero que en esta ocasión se ajusta como un guante para evocar de la forma más honesta una historia de amor verdadero que no tiene miedo a los compromisos, ni al silencio como forma de expresarse.

