Syfy 2017 | 'Your Name', una experiencia irrepetible

Seguimos con el repaso a lo que dio de sí el último día de la XIV Muestra Syfy de Cine Fantástico de Madrid. Ayer os hablé de ‘Crudo’ (‘Grave’), la excelente ópera prima de Julia Ducournau, y hoy es el turno de ‘Your Name’ (‘Kimi no Na wa’), la cinta dirigida por Makoto Shinkai que ha logrado superar los ingresos de ‘El viaje de Chihiro’ (‘Sen to Chihiro no kamikakushi’) para convertirse en el anime más taquillero de todos los tiempos.

Además, ‘Your Name’ no cuenta solamente con la baza de la popularidad entre el público, ya que también ha tenido una acogida entusiasta por parte de la crítica especializada. Con esa carta de presentación es lógico que las expectativas se disparen y, aunque no creo que llegue a ser la obra maestra que predican algunos, no seré yo el que deje de recomendar esta preciosa y emocionante película que también es una experiencia única recomendable para todo tipo de espectador.

Las efectivas raíces de la historia

La premisa de ‘Your Name’ podría haber sido perfectamente la base para una serie de televisión que mezclara la comedia y el romance con relativa fortuna, e incluso a lo largo del relato hay varios montajes musicales -quizá mi mayor pega hacia la película es que Shinkai abusa un poco de ellos- que refuerzan esa sensación. Sin embargo, incluso ahí la fuerza de los temas de la banda Radwimps dejan claro que estamos ante algo muy diferente que va desvelándose a medida que avanza el metraje.

Siendo justos, ‘Your Name’ arranca como una comedia juvenil en la que lo único realmente inusual es que dos adolescentes se cambien de cuerpo por motivos desconocidos. Shinkai aprovecha esa primera fase del relato para que nos encariñemos con Taki y Mitsuha, demostrando un gran control narrativo -suyo también es el guion y la novela original que se adapta- a la hora de saltar de un punto de vista a otro para situar a ambos en una posición de igualdad.

Todo ello también le permite confrontar los modos de vida urbano y rural, rodeando tanto a Taki como a Mitsuha de otros personajes clave para entenderlos. Al principio Shinkai se centra en los detalles cómicos que pueden extraerse de ahí, desde la forma de reaccionar de ambos al ver que están en un cuerpo del sexo ajeno al suyo hasta la extrañeza que provocan en sus seres queridos. Sencillo pero efectivo y muy bien llevado.

El fascinante hechizo de ‘Your Name’

Sin embargo, ese elemento fantástico va ganando importancia a medida que avanza el relato para pasar a centrarse en la inevitable necesidad que sienten ambos por encontrarse. A fin de cuentas, han asumido temporalmente la vida del otro y llega un punto en el que es prácticamente como si se conocieran. Ahí es donde el guion de ‘Your Name’ da un giro importante que hace que su tono ligero quede relativamente de lado para convertirse en una emocionante aventura con unas raíces con las que cualquiera puede sentirse identificado.

El propio Shinkai eleva su apuesta con un mayor esfuerzo en la animación a partir de entonces, manteniendo la continuidad con lo ya visto, pero consiguiendo escenas de una belleza deslumbrante que ayuda a que ‘Your Name’ mantenga el hechizo que realiza sobre el espectador. Es cierto que hay algún personaje secundario cuyas motivaciones no están del todo bien definidas, pero es que el verdadero eje de todo está en Taki y Mitsuha y ahí es complicado poner pega alguna.

Además, Shinkai sabe muy bien cómo jugar con la parte fantástica de ‘Your Name’, controlando con inusitada habilidad los dos frentes que maneja, logrando que el espectador asuma con naturalidad una serie de detalles clave para la evolución de la historia y que en otro entorno podrían habernos chirriado. No me olvido tampoco de lo bien que logra que su lado más emocionante no se centre únicamente en la singular relación entre Taki y Mitsuha, sabiendo llevarla más allá con un gran resultado.

En mi caso he de reconocer que no llegaron a caer lágrimas de mis ojos como sí le pasó a muchos espectadores, pero ‘Your Name’ tiene un encanto único sabiendo conjugar fórmulas propias de animes más, por así decirlo, básicos con un relato muy ambicioso sin que Shinkai pierda nunca el control sobre lo que nos está contando y que no deja de ir más hasta llegar al final perfecto. Por el camino hay pequeños detalles mejorables, pero la fuerza del conjunto hace que su importancia se diluya.

En definitiva, ‘Your Name’ una película irrepetible que ya de entrada te conquista con su aparente sencillez a la hora de abordar su curiosa premisa y que luego no deja de sorprenderte a medida que los hechos se suceden. Es también una propuesta muy accesible que podría conquistar a cualquier tipo de espectador por la belleza de lo que cuenta y cómo hace, y por lo fácil que lo hace todo cuando otros lo habrían complicado sin necesidad. De lo mejor que pudo verse en la Muestra junto a la magnífica 'Logan' y la también inusual 'Crudo'.

