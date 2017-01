'Vivir de noche', decepcionante siendo de Ben Affleck, pero no mala

Una de las grandes claves de la resurrección profesional de Ben Affleck está en su salto detrás de las cámaras. Nos sorprendió en su debut con ‘Adiós, pequeña, adiós’ (Gone Baby Gone), confirmó su talento con ‘The Town’ y mantuvo su buena línea con ‘Argo’, la cual incluso logró ganar el Oscar. Esto último añadía una presión adicional a su cuarto trabajo, ya que no son pocos los que están especialmente atentos para criticar duramente si no estás a la altura.

Por desgracia, la crítica americana dio la señal de alarma, dejando claro que ‘Vivir de noche’ (‘Live By Night’) les había parecido con bastante diferencia la peor película como director de Affleck, algo que seguro que ayudó a su batacazo en la taquilla norteamericana. Ahora llega a España con el público más atento a las aspirantes al Oscar y tampoco me veo con ganas de hacerles cambiar de idea, ya que no estamos ante una mala película, pero sí una muy decepcionante.

Ben Affleck no debería haberla protagonizado

Con la excepción de ‘Adiós, pequeña, adiós’, el propio Ben Affleck ha liderado el reparto de todas sus películas como director, algo que le ha valido no pocas quejas de aquellos que consideraban que hubieran sido mucho mejores con otro al frente. En mi caso soy consciente del rango interpretativo de Affleck y creo que ‘The Town’ sí se hubiera visto beneficiada -aunque debo decir que su trabajo allí no fue para nada malo-, pero con ‘Argo’ no lo tengo tan claro.

En el caso de ‘Vivir de noche’ es donde más he notado eso, tanto por lo que él aporta desde la actuación como en el guion, ya que su Joe Coughlin es un personaje con una evolución tan limitada que resultaba imprescindible contar con un actor capaz de realzar detalles, algunos incluso minúsculos, para compensarlo. Mucho me temo que Affleck demuestra aquí que eso está totalmente fuera de su alcance.

Por su parte, el resto del reparto se ve un tanto afectado por la estructura un tanto episódica del libreto, algo que desconozco si es heredado de la novela original de Dennis Lehane o se debe a una decisión formal del propio Affleck. Lo innegable es que está ahí y en cierta medida todo gira alrededor del reto al que ha de hacer frente el protagonista, obviando la aparición de otro hasta que ha finiquitado el anterior.

Lo cierto es que en lo puramente argumental tiene sentido que así sea, pero la película como un todo sufre por ello, ya que condena a la práctica totalidad de secundarios a papeles limitados a aportar un único detalle en lugar de enriquecer ‘Vivir la noche’ al mismo tiempo que brillan ellos. Todo queda entonces al servicio del protagonista sin que haya una evolución realmente trabajada.

Luces y sombras de ‘Vivir de noche’

Con ello no quiero decir que todas las interpretaciones estén a caballo entre lo olvidable y lo meramente correcto o funcional, ya que, por ejemplo, me sorprendió mucho Sienna Miller, dejándome con ganas de ver a su Emma Gould. Del resto sí que esperaba más, ya fuera por ideas preconcebidas -Chris Cooper me parece un actor de primerísimo nivel y aquí su talento está un tanto desperdiciado- o porque la película promete mucho con ese personaje y luego no termina de dar la talla -aquí pienso principalmente en Elle Fanning-.

Entre eso y las limitaciones de Affleck no tardan en quedar expuestas sus debilidades, más evidentes a medida que avanza el metraje. Por el camino quedan espacio para varias escenas poderosas por sí mismas, en ocasiones por la combinación de guion e interpretaciones y otras por la innegable pericia de Affleck tras las cámaras, pero ‘Vivir de noche’ nunca alcanza una continuidad real, surgiendo siempre algo que te devuelve a la frustrante realidad.

Otro detalle que resalta las ya apuntadas debilidades es su impresionante acabado técnico, ya que se nota que Warner ha aceptado todo lo que ha pedido Affleck en ese aspecto, logrando que ‘Vivir de noche’ parezca una gran película si nos fijamos solamente en esto. De hecho, resulta imposible ponerle pega alguna en lo referente a la recreación histórica, estando todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Ojalá se hubiera hecho lo mismo con los otros apartados.

En definitiva, ‘Vivir de noche’ es la peor película de Ben Affleck hasta ahora, pero eso no quiere decir que sea mala -por ejemplo es mucho mejor que la última fantasmada con Vin Diesel-. En lo técnico es irreprochable y está bien dirigida, en especial ciertas escenas, pero el guion no logra exprimir el relato y, dadas las particularidades del personaje, Affleck debería haber cedido el protagonismo a otro actor, ya que sus debilidades lastran también a sus compañeros de reparto.