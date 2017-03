'Déjame salir' ('Get Out') se ha convertido en la última gran sensación en taquilla, pues la ópera prima de Jordan Peele ya ha recaudado más de 117 millones de dólares. Es una cantidad asombrosa para una cinta que apenas costó 4,5 millones de dólares, pero es que también se ha convertido en el primer debut de un cineasta afroamericano que supera la barrera de los 100 millones de dólares en Estados Unidos.

Ese dato nos ha llevado a repasar otros casos de éxitos similares. A continuación encontraréis 27 directores que debutaron con taquillazos. Todos ellos títulos en acción real con presupuestos más o menos contenidos que ingresaron cantidades superiores a los 100 millones de dólares en Norteamérica o a los 200 en todo el mundo. Sin más que añadir, os dejamos con ellos.

Barry Sonnenfeld

'La familia Addams' ('The Addams Family') no era una desconocida para el público en 1991, pero hacía ya muchos años que habían abandonado la televisión y eso podría haberse vuelto en su contra. Por ello, Paramount hizo una apuesta moderada de 30 millones de dólares que se tradujo en más de 191 recaudados.

Brad Silberling

Uno de los casos más dudosos, ya que 55 millones de presupuesto es una cifra considerable teniendo en cuenta que se realizó en 1995, pero es que 'Casper' acabó amasando más de 287 millones de dólares...

Peng Damo y Yan Fei

'Goodbye Mr. Loser' ('Xia Luo te fan nao') fue un taquillazo inesperado en taquilla hace apenas un par de años, donde recaudó 226 de los 228 millones de dólares que amasó en cines. Un éxito local, sí, pero menudo éxito.

Emile Ardolino

Había hecho historia unos años antes al lograr tanto el Emmy como el Oscar con el documental 'He Makes Me Feel Like Dancin'', pero nada de eso le había preparado para el taquillazo de 'Dirty Dancing', una de las cintas más emblemáticas de los 80: Casi 214 millones recaudados cuando costó apenas 6.

Hal Needham

'Los caraduras' ('Smokey and the Bandit') fue la primera oportunidad tras las cámaras de Needham, quien hasta entonces hacía trabajado principalmente como coordinador de especialistas en las escenas peligrosas. Apenas se invirtieron en ella 4,3 millones de dólares y únicamente en Estados Unidos amasó más de 126.

Hermanos Farrelly

Sus películas gustarán más o menos, pero han sido uno de los autores clave de la comedia norteamericana de las últimas décadas -aunque sus mejores trabajos están al inicio de su carrera-. Con 'Dos tontos muy tontos' ('Dumb & Dumber') debutaron a lo grande al recaudar 247 millones de dólares frente a un presupuesto de 17.

James L. Brooks

Contar con los actores indicados está muy lejos de ser garantía de éxito, pero la cosa cambia si sabes cómo sacarles partido. Eso, y los Oscar que se llevó para casa, fue lo que ayudó a que 'La fuerza del cariño' ('Terms of Endearment') recaudase más de 108 millones de dólares solamente en Estados Unidos cuando había costado únicamente 8.

Jan de Bont

Tras más de dos décadas como director de fotografía, De Bont pasó a ocupar la silla reservada para el director en 1993 con 'Speed', un thriller de acción con un presupuesto contenido -30 millones de dólares- que disparó las carreras de sus protagonistas y también la cuenta bancaria de Fox al ingresar más de 350 millones.

Joe Johnston

Tras participar en los efectos especiales de la trilogía original de 'Star Wars' o 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the Lost Ark'), dio el salto a la dirección en 1989 con 'Cariño, he encogido a los niños' ('Honey, I Shrunk the Kids'), una modesta producción de Buena Vista presupuestada en 18 millones de dólares que recaudó más de 222.

John Pasquin

Con una larga carrera televisiva a sus espaldas, Pasquin se vio beneficiado por le enorme popularidad que Tim Allen tenía por aquel entonces gracias a 'Un chapuzas en casa' ('Home Improvement'). Esa fue la clave para que Buena Vista se gastase 22 millones de dólares en '¡Vaya Santa Claus!' ('The Santa Clause'), y le salió bien la jugada, ya que la cinta ingresó casi 190.

Jordan Peele

El caso más reciente. Ya os hemos dado las cifras de recaudación, pero es que además eso es lo que ha conseguido únicamente en Estados Unidos...

Judd Apatow

Uno de los reyes de la comedia norteamericana de lo que llevamos de siglo XXI, pero 'Virgen a los 40' ('The 40 Year Old Virgin') podía haber pasado desapercibida perfectamente -era el primer protagonista en la pequeña pantalla para Steve Carell- y acabó siendo un bombazo: costó 24 millones y recaudó 177.

Kevin Costner

¿Un western épico a finales de los 80 para debutar como director? Creo que prácticamente nadie esperaba los 424 millones de recaudación mundial de 'Bailando con lobos' ('Dancing with the Wolves'), una cifra que dejaba en nada los 22 de presupuesto.

Neill Blomkamp

'District 9' se convirtió en un fenómeno en todos los frentes, ya que logró varias nominaciones al Oscar -entre ellas la de mejor película- y compitió de tú a tú con verdaderos blockbusters en taquilla: 210 millones de recaudación mundial cuando costó apenas 30.

Oren Peli

'Paranormal Activity' es, guste más o menos -yo creo que es muy aburrida-, una de las películas de terror más importantes de lo que llevamos de siglo XXI ya solamente por haberse hecho con apenas 15.000 dólares -luego Paramount invirtió mucho más en la campaña promocional- para acabar recaudando más de 193 millones.

Paul Weitz

'American Pie' provocó una avalancha de comedias para adolescentes y también fue el inicio de una larga franquicia. ¿El motivo? Si inviertes 11 millones de dólares y la gente se deja en taquilla más de 235, es que algo has hecho bien.

Peter Cattaneo

'Full Monty' fue un fenómeno mundial difícil de repetir que visto hoy en día incluso puede llegar a costar entender -sobre todo las nominaciones al Oscar que consiguió-, pero en su momento conquistó al público, que se dejó poco menos de 258 millones de dólares en taquilla cuando había costado apenas 3,5.

Peter Faiman

'Cocodrilo Dundee' es uno de los títulos clave cuando hablemos de bombazos inesperados, siendo además la primera película de su director, quien únicamente realizaría otra más. Costó 8,8 millones de dólares y recaudó 328.

Phyllida Lloyd

Vale que Abba sea un grupo muy popular y que al público le caiga bien Meryl Streep, pero 'Mamma Mia!' logró un éxito muy superior al esperado, pues ingresó casi 610 millones de dólares cuando apenas había costado 52.

Randal Kleiser

Cierto que John Travolta ya había logrado un gran éxito el año anterior, pero es que 'Grease' prácticamente duplicó las cifras de 'Fiebre del sabado noche' ('Saturday Night Fever') al cosechar casi 395 millones de dólares en su paso por los cines de todo el mundo cuando hacerla apenas supuso un desembolso de 6.

Rawson Marshall Thurber

'Cuestión de pelotas' ('DodgeBall: A True Underdog Story') es un ejemplo perfecto de comedia que arrasa en Estados Unidos y que en el resto del mundo pasa más desapercibida. ¿El motivo? De los casi 168 millones recaudados, 114 lo fueron solamente allí. Con todo, nada mal si tenemos en cuenta que costó 20.

Richard Curtis

Tras escribir títulos como 'Cuatro bodas y un funeral' ('Four Weddings and a Funeral') o 'Notting Hill', probó suerte tras las cámaras con 'Love Actually', un título que tardó bien poco en convertirse un clásico navideño. Costó la muy respetable cifra de 40 millones de dólares, pero es que en taquillas amasó casi 250.

Sam Mendes

Ganar el Oscar seguro que ayudó lo suyo, pero 'American Beauty' es una película que, sobre el papel, nunca debería haber recaudado 356 millones de dólares. Quizá por eso Dreamworks solamente había invertido 15 en ella.

Seth MacFarlane

Logró canalizar muy bien la fama por ser el creador de 'Padre de familia' con 'Ted', una comedia gamberra que conquistó al público. Los 50 millones invertidos se convirtieron en casi 550 recaudados.

Tim Miller

Ni siquiera Fox confiaba demasiado en 'Deadpool', pero la entusiasta acogida de la filtración del vídeo de prueba por parte de los fans poco menos que les obligó a hacerla. 58 millones de dólares suele ser un presupuesto respetable, pero es una cantidad muy baja para una producción de este tipo. ¿El resultado? 783 millones.