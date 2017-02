El imprescindible Joseph Losey

En la próxima edición del prestigioso festival de cine de San Sebastián tendrá lugar una retrospectiva del cineasta estadounidense Joseph Losey, director de 32 películas, algunas de las más interesantes del cine británico de los sesenta.

Losey hizo sus primeros trabajos dentro del campo del teatro —llegando a colaborar con Bertolt Bretch—, del periodismo y la radio. Debutó en el cine con el largometraje 'El muchacho de los ojos verdes' ('The Boy eith Green Hair', 1948), al que siguieron un nada desdeñable grupo de films de cine negro, tales como 'El meordeador' ('The Prowler', 1951) y 'La larga noche' ('The Big Night', 1951). Ese mismo año dirigió 'M', el remake del famoso film de Fritz Lang, algo que no suele comentarse.

Losey fue, a inicios de los cincuenta, uno de los objetivos del senador McCarthy en su famosa caza de brujas. El director se refugió en Inglaterra, donde al principio trabajó con seudónimo, e incluso tuvo problemas al trabajar con determinados actores, caso de Dean Jagger, que hizo que le expulsaran del rodaje de la producción de la Hammer 'Lo desconocido' ('X-The Unknown', 1956).

trabajó hasta el final de sus días, y su última película, 'Los baños turcos' ('Steamig', 1985), con Vanessa Redgrave, se estrenó después de su muerte.

Películas imprescindibles para una buena sesión:

'El forajido' ('The Lawless', 1950)

'El sirviente' ('The Servant', 1963)

'Accidente' ('Accident', 1967)

'Ceremonia secreta' ('Secret Ceremony', 1968)

'El otro Sr. Klein' ('Mr. Klein, 1976)