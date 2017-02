'Avengers: Infinity War', el primer vídeo oficial adelanta el encuentro de Spider-Man y Star-Lord

Marvel vuelve a demostrar que no hay otro estudio capaz de generar tantas expectativas con sus superhéroes. Internet enloquece con el primer vídeo oficial de 'Avengers: Infinity War' aunque en realidad no muestra nada especial o que no supiésemos ya. Pero hay una escena del rodaje con Robert Downey Jr., Tom Holland y Chris Pratt... y no hace falta nada más.

Iron Man, Spider-Man y Star-Lord son sólo tres de los protagonistas de un proyecto que cuenta con un reparto COLOSAL donde están casi todos los héroes y villanos de Marvel. Al margen de personajes fallecidos, la gran excepción es el reparto de las series que la compañía tiene en Netflix; en teoría, los personajes pertenecen al mismo universo pero el estudio no se plantea mezclar a los actores de la televisión con los del cine. Un poco raro, ¿no?

El vídeo también muestra diseños artísticos del proyecto, como la nueva armadura construida por Tony Stark y un teaser del villano, el temible Thanos, al que da vida Josh Brolin. Por cierto, Kevin Feige admite que no han prestado toda la atención que merecían sus villanos ("nos centramos más en los héroes") aunque declara que "Thanos es el personaje principal" en la 'Guerra del Infinito'.

Recordemos que el rodaje comenzó el mes pasado bajo la dirección de Anthony y Joe Russo, los hermanos responsables de 'Capitán América: El soldado de invierno' y 'Civil War'. Marvel les dejó el mando de la franquicia de los Vengadores tras la marcha de Joss Whedon, autor de 'Los Vengadores' y 'Vengadores: La era de Ultrón'. La tercera película de los Vengadores llegará a los cines en mayo de 2018.