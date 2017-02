James Cromwell se une al reparto de la secuela de 'Jurassic World'

El rodaje de la secuela de 'Jurassic World' ha comenzado, cumpliéndose así el que sea uno de los sueños de J.A. Bayona: trabajar para su admirado, y muy homenajeado en sus tres películas, Steven Spielberg, que es el productor al lado de Frank Marshall y Colin Trevorrow, director de la primera y exitosa entrega, que prácticamente es un remake del mítico film de 1993.

A los protagonistas del anterior film, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, se une ahora el excelente James Cromwell, actor que empezó haciendo de extra en el musical con Fred Astaie 'Papá, piernas largas' ('Daddy Long Legs', Jean Negulesco, 1955), y al que hemos podido ver en infinidad de películas tales como 'Babe, el cerdito valiente' ('Babe', Chris Noonan, 1996), film que cambió su vida, o 'L.A. Confidential' (íd., Curtis Hanson 1997).

En esta secuela también podremos ver a Toby Jones, al que hemos podido ver en alguna película de Harry Potter y las dos primeras entregas del Capitán América, y Justice Smith, estrella en la serie de televisión 'The Get Down' (íd., 2016- ), un drama musical creado por Baz Luhrmann.

'Jurassic World' (íd., Colin Trevorrow, 2015) es una de las películas más taquilleras de la historia; es de suponer que la secuela, cuyo guion ha sido escrito por Colin Trevorrow y Derek Connolly, siga el mismo camino, por lo que Bayona se apuntará otro hit a su filmografía, el que le abrirá definitivamente las puertas del cine estadounidense.

Vía | The Hollywood Reporter