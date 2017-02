'Star Wars', el spin-off de Han Solo confirma su reparto con la primera imagen oficial

Ayer vimos una fotografía con el reparto de 'The Predator' y hoy podemos echar un vistazo a los protagonistas del segundo spin-off de la saga 'Star Wars'. Tras 'Rogue One', que giraba en torno al robo de los planos de la Estrella de la Muerte, la historia de esta nueva película se centra en los orígenes del carismático contrabandista/canalla/héroe Han Solo, encarnado hasta ahora por Harrison Ford.

En la primera imagen oficial tenemos al dúo de directores formado por Phil Lord y Chris Miller junto a los actores Alden Ehrenreich (el rejuvenecido Han Solo), Donald Glover (en la piel de Lando Calrissian), Woody Harrelson, Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge y Joonas Suotamo (con el disfraz de Chewbacca). No aparece en la foto pero se ha anunciado también la incorporación de Thandie Newton, que está haciendo un gran trabajo en la serie 'Westworld'.

Ya ha comenzado el rodaje del film, que aún no tiene título oficial aunque sí se ha confirmado la fecha del estreno: 25 de mayo de 2018. Es decir, sólo cinco meses después de 'Star Wars: Los últimos jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'). La siguiente película es el Episodio IX, prevista para mayo de 2019, y hasta ahí llega, por ahora, los planes sobre la franquicia. No hay más proyectos en desarrollo aunque en Disney aseguran que habrá películas de Star Wars (y de Marvel) hasta el final de los tiempos.

Según la nota distribuida por Disney, este spin-off explorará las aventuras de Han y Chewbacca antes de los acontecimientos de 'Star Wars: Una nueva esperanza' (originalmente conocida como 'La guerra de las galaxias') e incluirá sus primeros encuentros con Lando, el otro canalla jugador de cartas de una galaxia muy, muy lejana. La película está escrita por Lawrence Kasdan y su hijo Jon.

De momento no hay información oficial sobre los personajes que interpretan Harrelson, Clarke, Waller-Bridge y Newton, aunque se sabe que el primero encarna al mentor de Han Solo, la segunda será un interés romántico y la tercera dará vida a un robot o alienígena con una labor similar a Chewbacca.