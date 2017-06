El final de la 7ª temporada de 'Juego de Tronos' será casi una película ¡y la última podría retrasarse a 2019!

Todavía falta más de un mes para que HBO estrene la esperadísima séptima temporada de 'Juego de Tronos' el próximo 16 de julio, pero poco a poco vamos sabiendo más sobre ella. Como recordaréis, va a ser la más corta hasta ahora al tener apenas siete episodios, pero sus responsables van a compensarnos en parte por ello. ¿Cómo van a hacerlo? Pues convirtiendo el episodio final de la séptima temporada en poco menos que una película, ya que su duración se va a disparar hasta los 81 minutos.

De esta forma, dicho capítulo va a convertirse en el más largo de la serie hasta ahora, superando en 13 minutos a 'The Winds of Winter', el excelente episodio con el que la sexta temporada llegó a su fin. A decir verdad, no va a ser el único que lo supere, pues el sexto también va a hacerlo, pues la cadena ya ha confirmado que va a durar 71 minutos. Por su parte, los dos primeros llegarán hasta los 59 minutos cada uno, 63 tendrá el tercero, apenas 50 el cuarto y el quinto alcanzará los 59.

Va a ser una experiencia más intensa de lo que estamos acostumbrados los seguidores de 'Juego de Tronos', pero eso también significa que en menos de dos meses ya volveremos a estar esperando por nuevos capítulos, en este caso los que pondrán punto y final a la serie. La mala noticia es que parece que la octava temporada podría demorarse hasta 2019, lo cual provocaría que en 2018 no veamos nada del universo creado por George R. R. Martin.

Algunos quizá estéis pensando en que HBO no va a permitir eso, sobre todo cuando ya se sabe que está trabajando en hasta cinco spin-offs. Sin embargo, Casey Bloys, presidente de programación de la cadena, ya ha descartado que alguno de ellos pueda llenar el vacío dejado en 2018 por 'Juego de Tronos':

La gente asume que cada spin-off va a hacerse y que vamos a tener una nueva serie de 'Juego de Tronos' cada cuatrimestre. Eso no es lo que va a pasar. Además, es un plan a largo plazo. Nuestro objetivo número uno es la séptima temporada de este verano y que la octava sea escrita y emitida. No vais a encontraros en una situación en la que la siguiente serie de 'Juego dde Tronos' se lance a partir de esta. El show que Dan (Weiss) y David (Benioff) han creado tendrá antes una despedida apropiada. No queremos quitarle nada de forma alguna. Si alguno de esos guiones sale adelante, no vais a ver nada emitido cerca del final de la octava temporada.

El propio Bloys reconoce que Weiss y Benioff han dejado el listó tan alto que él estaría más que satisfecho con que uno de los spin-offs salga adelante. Además, recuerda que ellos prefieren no estar implicados de ninguna forma y que quieren disfrutar de esa nueva serie como fans en lugar de tener que procuparse por hacer los guiones y los exigentes calendarios de producción. También se ha mojado sobre hasta qué punto estará implicado Martin en ellos:

Cada guionista tiene que decidir cómo quiere trabajar con George. A algunos le gustaría colaborar con él, otros prefieren ver el material original y hacerlo suyo. No hay una sola manera, pero en todos los casos, George leerá los guiones y les dará sus impresiones.

Tiene sentido, y además Martin aún tiene que acabar la saga literaria, que a este paso seguro que más de uno ya ha empezado a perder la esperanza en que eso llegue a suceder. Lo único totalmente seguro es que este verano nos esperan emociones fuertes con la séptima temporada.

