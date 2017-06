Por una vez vamos a defender a Pablo Motos: no insultó a Peter Dinklage, sólo hizo su programa

Peter Dinklage pasó por 'El hormiguero' y claro, Internet se lo está pasando bomba. Si haces una búsqueda con las palabras clave encontrarás toda clase de titulares sensacionalistas y escandalosos. Lo cierto es que no fue para tanto. Es un programa ridículo, Pablo Motos es un terrible entrevistador y se desaprovecha a los invitados proponiéndoles participar en juegos tontos e infantiles.

Todo eso es verdad... pero ya lo sabíamos. No hay nada nuevo. 'El hormiguero' es lo que es, no engaña a nadie. La cuestión es: ¿se pasó Motos con Dinklage? He tenido que sufrir el show para saber exactamente qué se dijo: aquí está, por si tú también quieres verlo. Puede que ésta sea la primera vez que vaya a defender a Pablo Motos pero es justo hacerlo porque se está manipulando lo ocurrido con la excusa y el apoyo de quienes se indignaron o se divirtieron en las redes sociales.

Cuando has leído lo que se ha dicho del programa, temes que Pablo Motos vaya a meter la pata casi cada vez que abre la boca. Simplemente, Motos está muy torpe y Peter Dinklage no le ayuda. El actor se muestra desmotivado, aburrido y desorientado, no entra en el juego (a diferencia de, por ejemplo, Vin Diesel). Motos insiste en temas y preguntas que Dinklage no tiene ganas de ampliar y la entrevista se vuelve sonrojante. Pero como siempre en 'El hormiguero'.

"Pensaba que esto era una entrevista", suelta Dinklage al final del programa, cuando Motos le pregunta sobre la experiencia. La reacción del actor puede ser totalmente sincera aunque me parece claro que hay un tono de humor en sus palabras, ya que justo antes se ha "quejado" del esfuerzo realizado. Esperar que 'El hormiguero' sea un talk show es no saber qué programa es. Lo más probable es que Dinklage ya supiera a lo que iba, y su respuesta sólo es una broma. Nosotros también deberíamos saberlo ya, a estas alturas.

Ahora, la parte polémica. Motos ha preguntado qué cosas dicen a Dinklage por la calle, si es un imán para las chicas o si le gustaría participar en una orgía, cuestiones que podrían ir dirigidas al tamaño del actor, si pensamos muy mal, pero también puede ser su forma de responder a cuando le llaman baboso con las invitadas femeninas: "¿Veis? Soy así siempre". Al final, no puede evitar plantear la cuestión del enanismo. Es superior a él, supongo; por fin encara a alguien más bajito, tiene que disfrutarlo. Y hace la pregunta que ha dado pie al "incendio" en las redes:

Motos: Oye, dices que estás muy agradecido al autor, eh... George R.R. Martin, porque ha humanizado a los enanos en la ficción, y no lo había pensado hasta que lo dijiste, pero es verdad que, eh... En la ficción, siempre os ponen como duendes o como elfos, personajes que no son reales. Y sin embargo, esta vez sí, ¿no? Es algo que agradeces. Dinklage: Los enanos son reales. Motos: Ya, ya. [Dinklage le invita a tocarle el brazo) Y fuertes. Dinklage: Es coña. Pero es verdad que, especialmente en el mundo de la fantasía, es poco habitual. Como hay tantas criaturas distintas. En 'El señor de los anillos', que me encanta por supuesto, pero los enanos no son personas normales. En cambio, George ha creado un personaje realmente complejo y humano.

'La vida nuestra', el corto publicitario que llevó a Peter Dinklage a pasar por 'El hormiguero'

Peter Dinklage es famoso por dar vida a Tyrion Lannister en 'Juego de Tronos' y la serie fue parte fundamental en la "entrevista" de Pablo Motos, pero la excusa de su visita a España y al plató de 'El hormiguero' fue su trabajo en 'La vida nuestra', un cortometraje publicitario dirigido por Raúl Arévalo ('Tarde para la ira') para Estrella Damm. Álvaro Cervantes, Ingrid García-Jonsson y Marcel Borràs completan el reparto de este ambicioso anuncio que pretende vender cervezas con una reflexión: "Tienes una vida maravillosa, atrévete a vivirla".