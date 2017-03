"Espero que días después de ver 'La cura del bienestar' sigas jodido", hablamos con Gore Verbinski y Dane DeHaan

Con más un mes de retraso respecto a su estreno en Estados Unidos, este próximo 24 de marzo llega a los cines españoles 'La cura del bienestar' ('A Cure for Wellness'), el esperado regreso de Gore Verbinski al cine de terror tras el exitoso remake de 'The Ring' estrenado hace ya quince años. Para la ocasión ha contado con un reparto liderado por Dane DeHaan y tanto el realizador como el protagonista visitaron Madrid para presentarla.

Con motivo de su paso por nuestro país, tuve la ocasión de charlar con ellos junto a compañeros de otros medios y a continuación os reproduzco lo que tanto Verbinski como DeHaan nos comentaron sobre 'La cura del bienestar':

¿Por qué ha querido volver al cine terror? Además, es muy diferente a las propuestas actuales del género, ¿qué opinión les merece el cine de terror actual, hay algún título que les haya gustado especialmente?

Gore Verbinski : Vivimos en un mundo cada vez más irracional y este género nos permite realizar un experimento. El título es ‘La cura del bienestar’ es paradójico, no es racional, no tiene sentido. Creo que la juventud actual cuestiona este algoritmo, este estilo de vida que les hemos dado. Nacer, estudiar, trabajar, morir y ya. No hay nada más, ¿cuál es el sentido de todo ello? Hay muchos que han llegado al límite.

Y de cine de terror las que me gustan son de los 70 como ‘Amenaza en la sombra’ ('Don´t Look Now').

Dane DeHaan : Yo jamás me imaginé haciendo una película de terror hasta que me reuní con Gore y me empezó a hablar de ese estilo y de la inspiración en las películas de los años 70. Eso es lo que me emocionó, porque también son mis preferidas.

Me gustaría hablar de los referentes de la película. En varios momentos me venía a la cabeza Stanley Kubrick. ¿Ha sido algo inconsciente?

Gore Verbinski : Todas las películas de esa era, de los 70, se tomaban su tiempo para lograr ese hechizo. A mí me habla de la sensación de lo inevitable, que algo arrastra la cámara por el pasillo y conduce al protagonista a su epifanía. Ese castillo le está llamando, con la música, la carta… como un perfume o una sirena. La sensación de que todo tiene su sentido, la composición, el sonido, que es algo intencionado.

Para mí esa es la enfermedad, ese cáncer, y el protagonista vive en la negación, pero está enfermo, lo va arrastrando. Eso que ocurrió hace 200 años se vuelve a repetir, es inevitable.

Por todo lo que está diciendo, ¿podríamos decir que esta película bebe del cine gótico clásico?

Gore Verbinski : Diría un gótico actual, porque en el clásico cuando se cierra el telón hay una separación. Ahí la historia y aquí estoy yo, pero esto te está pasando a ti, es el diagnóstico de la condición humana actual. Veis al personaje de Dane atravesar una serie de circunstancias, ese proceso de la cura. Él es el paciente, pero tú al observarle te conviertes en él.

Estaba pensando en el ambiente malsano que se respira en el balneario…

Gore Verbinski : Sí, es un personaje más. Es un lugar que lleva años ahí, ha presenciado la Revolución Industrial, el descubrimiento del petróleo, la informática, móviles, ordenadores… y las consecuencias que ha tenido todo esto.

Voy a volver a preguntar por las referencias. He creído ver por ahí hasta ‘El fantasma de la ópera’. Nos podría comentar de qué películas y qué autores ha bebido usted.

Gore Verbinski : Desde Poe a Kafka hasta películas como ‘Amenaza en la sombra’, ‘El quimérico inquilino’ (‘The Tenant’) o ‘El sirviente’ (‘The Servant’). Al final todo vuelve a esa idea, que estamos llevando a cabo un experimento con personas en un cuarto oscuro. Es un cuento de hadas también. El personaje de Dane llega con esa aguja para sacar esa gotita de sangre que le hace despertar. Me gustaría mantener el misterio, no quiero reducir el enigma.

Dane DeHaan : Creo que muchas veces los periodistas tienden a cuantificar las cosas, como un producto que se pueda comparar con otra. Yo creo que lo bonito de esta película es que es original.

No lo niego, pero a todos la película nos trae recuerdos.

Gore Verbinski : Sí, son películas que ya no se hacen, que no hemos hecho antes. Es una película en la que no hay un libro, un juguete o un parque de atracciones detrás. Es algo original y espero que tenga sus efectos secundarios, que diez días después sigas jodido (sic).

Mucha gente cuando va a ver la película ya dice que éste va a ser el malo simplemente por el nombre. ¿Por qué se coge siempre a los mismos actores para hacer de malos?

Dane DeHaan : Yo también he interpretado algunos villanos.

Gore Verbinski : No es cuestión de ocultar quién es el villano. En nuestra película el caso es otro, es un culto a esa personalidad cuando el médico te pone en la rodilla y te dice “¿Cuándo fue la última vez que te encontraste bien?”. Sientes que hay un precio a pagar y esta gente pagará un precio. Ese es el gran engaño. No se encuentran bien, pero hay esperanza. Es una especie de hipnosis que los mantiene ahí.

Dane, ¿qué encuentras en el cine que no te dé, por ejemplo, la moda?

Dane DeHaan : Actuar es lo que siempre quise hacer y le he dado toda mi energía. También he tenido la oportunidad de hacer moda y en este momento de mi vida, los de Prada son mi familia. Durante toda mi carrera ha sido mi empleador más estable. Me ha llevado tiempo cultivar mi interpretación y encontrar los proyectos a los que quiero dedicarme en cuerpo y alma. Esa es mi pasión.

Gore, una vez que se tiene una película tan estudiada, ¿hubo algún momento que pensara quién me ha mandado meterme en esto, que no me va a salir?

Gore Verbinski : Son tantos procesos… Partes de una hoja en blanco, luego el presupuesto, el rodaje, el casting. La página en blanco no tiene límites, pero cuando llegas al rodaje sí, y sabes que lleva tiempo. Por ejemplo la secuencia del tanque lleva mucho tiempo y tus recursos son limitados, tienes que quitar de otra parte para poner aquí.

De todas formas, estábamos a nuestro aire, nadie nos estaba haciendo ningún caso. Estábamos en Alemania, no teníamos muchos recursos, pero sí autonomía. A mí lo que siempre me asombra es que tienes tu intención y lo das todo, pero son piezas de un rompecabezas y está desorganizado cuando ruedas. Cuando llegas al montaje y esa figura va cobrando forma ya no hay más tensión.

Tienes que escuchar, que dejar que te hable, cuando la historia va cobrando vida y forma te dice lo que es. Es un proceso fascinante.

Hay escenas muy físicas en la película, ¿cuál ha sido la más difícil de rodar?

Dane DeHaan : Sí, efectivamente hubo algunas duras y difíciles. Exigía mucho tanto en lo físico como en lo psicológico, pero divertida también. Estaba inmovilizado en el tanque, cableado, con arnés, no me podía mover; ha sido muy intenso. Y en la escena del accidente de tráfico se me desencajó el hombro. Ha sido un rodaje duro, pero lo extraño hubiera sido lo contrario dado cómo es la película.

Gore Verbinski : Está en cada escena, no tuvo mucho tiempo de descanso en su caravana.

¿Hasta qué punto busca que sea visto como un cuento de hadas o bien una búsqueda de la eterna juventud, un tema recurrente en el cine actual?

Gore Verbinski : Creo que este balneario en particular no persigue esa estética de la belleza. Encontrarte bien sin duda es un tema candente, pero no es tanto lo externo, como la imagen o la belleza, como que en este lugar, y lo vemos cuando llega Lockhart. Sí, él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para avanzar. Todos ellos han tenido que hacer cosas horribles para alcanzar su posición y este diagnóstico es su absolución, que el médico te diga que no eres responsable porque no estás bien.

Aquí hay unos malos al principio que, con perdón, son unos hijos de puta que acaban siendo casi los buenos… ¿estamos entre lo malo y lo peor?

Gore Verbinski : Nos quedan los efectos secundarios de la cura. Y los efectos secundarios más allá de cuestionar el agua que bebemos o el ir al dentista. Es preguntarnos ¿Y para qué? Echar la mirada atrás y decir ¿pero qué nos pasa?. Creo que esa es la pregunta que permanece, cuál es nuestro problema. Yo no pretendo dar la respuesta, pero espero que podamos detenernos como para hacer esa pregunta y reconocer que hay algo mal.

Dane, suele elegir papeles muy intensos y esta película se ha rodado en Alemania y ha trabajado con Luc Besson en ‘Valerian y la ciudad de los mil planetas’ (‘Valerian and the City of a Thousand Planets’) y como ese tipo de personajes abundan más en el cine europeo, ¿hay algún director de ese continente con el que tenga especial interés en trabajar?

Dane DeHaan : Hay muchos directores con los que me gustaría trabajar. ¿Europeo? Michael Haneke.

Imaginaos que no he visto la película y me tenéis que convencer de que el día del estreno tengo que estar la primera en la taquilla, ¿Cómo lo haríais?

Gore Verbinski : Es difícil, no se puede reducir así como así.

Dane DeHaan : No se parece en nada a lo que has visto en mucho tiempo. Va a ser una aventura salvaje, terrorífica y no sabrás lo que va a suceder a continuación, pero, sea lo que sea, te va a gustar y disgustar al mismo tiempo.