Entrevista a Fred Cavayé: "En Francia las películas de género no están bien vistas"

Este pasado viernes se estrenó en los cines españoles 'Manual de un tacaño' ('Radin!'), la primera comedia rodada por Fred Cavayé tras haberse especializado hasta ahora en thrillers como 'Cuenta atrás' ('A bout portant') o 'Mea Culpa'. Para promocionar su llegada a nuestro país visitó Madrid y tuve la ocasión de hacerle una entrevista en exclusiva. A continuación os reproduzco el resultado de nuestra charla.

Es la primera comedia que rueda en solitario, ¿por qué la eligió?

‘Los infieles’ ('Les infidèles') era un poco especial porque Jean Dujardin y Gilles Lellouche habían llamado a sus amigos directores para que cada uno hiciera un trozo de película sin escribirlo. Por tanto no era nuestra película, hicimos la realización.

Luego elegí hacer una comedia porque el tema del tacaño me interesaba y creo que cuando una historia te da ganas de contarla, importa poco el género. Por tanto, cuando me dijeron que estaría bien hacer una película sobre un tacaño, inmediatamente supe iba a querer contarla, porque podía ser divertida y, al mismo tiempo, un poco oscura y patética.

En el género de la comedia, ¿cuáles serían sus referentes y sus favoritas?

Hay muchísimas comedias que me hacen reír. Me gustan mucho las comedias americanas de la nueva generación, los hermanos Farrelly como ‘Algo pasa con Mary’ (‘There´s Something About Mary’), también ‘Supersalidos’ (‘Superbad’) y ‘Hermanos por pelotas’ (‘Step Brothers’) con Will Ferrell. Ese tipo de comedias me encantan.

Al mismo tiempo hay comedias que vi de pequeño, como las de Louis de Funès o los de Monty Python. ‘Manual de un tacaño’ no tiene nada que ver con ellas, pero sí que hay una mezcla de todo, de cosas modernas y clásicas, hasta de ‘El resplandor’ (‘The Shining’). Me gustan muchas cosas.

En lo referente a la puesta en escena, ¿cuál diría que es la mayor diferencia entre rodar un thriller, como venía haciendo hasta ahora, y una comedia?

La única diferencia es lo que ocurre en la imagen. La puesta en escena tiene que estar al servicio de lo que estás contando y no al revés. Si no, se convierte en una banda de sonido para hacer publicidad. Por lo tanto, dirigí ‘Manual de un tacaño’ de la misma forma que dirigí los thrillers, pero como él no corre, la cámara se mueve menos.

El guion está firmado por tres personas, ¿cuál fue exactamente el proceso a partir del momento en el que entraste en la película?

Había ya un guion escrito por dos guionistas y yo llegué después. Me dieron autorización para reescribirlo yo solo, lo que era indispensable para que se convirtiera en mi película. No es que el original no estuviera bien, pero tenía que poder cambiar los diálogos y la estructura para convertirla en mía. Tuvieron la inteligencia y la amabilidad de dejármelo hacer.

Además, Dany Boon había dicho que no a esa primera versión, pero dijo que sí tras volverla a escribir. Eso no quiere decir que mi versión sea mejor, pero sí iba más en la dirección de lo que él quería hacer en ese momento.

Has comentado que rechazó la primera versión, pero luego se lo volvisteis a ofrecer, ¿por qué queríais específicamente a Boon para el papel?

Porque era el actor correcto para mi versión. Mi personaje era más malo que en la primera versión. En la mía por ejemplo le roba la comida de la merienda a un niño. Mi versión era más cínica en el humor. Un ejemplo. El vecino que odia a sus hijos los adoraba en la versión inicial. El personaje necesitaba a alguien que fuera muy amable, porque si hubiera cogido un malo, ya no sería una comedia. La gente le quiere tanto en Francia que estaba muy bien y por eso dijo que sí, porque nunca había hecho un papel así, tan austero.

En general es la historia de su redención, de cómo aprender a dejar de ser tan tacaño, ¿cómo buscasteis el equilibrio para que esa evolución fuera creíble?

No tenía la obligación de llegar a escenas de emoción, pero el tacaño es divertido de mirar, aunque al mismo tiempo hay un subtexto muy oscuro. Es un personaje que está solo y sabe que es tacaño, no puede hacer nada por ello. Nosotros lo sabemos, porque le traumatizaron cuando estaba en la barriga de su madre. Al final dice que soy así y sé que voy a terminar solo, pero no puedo hacer nada más.

La dificultad al hacer una comedia era no caer en lo lacrimógeno. Por tanto, cada vez que me acercaba intentaba romper la emoción con cosas divertidas. Por ejemplo cuando dice el discurso y luego suelta que va a darles 30 euros. Así te cargas la emoción con la risa.

¿Hay alguna anécdota real en la que se haya basado para la película?

No, son cosas que o estaban en el guion original o que condimenté tratando de llevar al extremo la tacañería. Creo que en la realidad hay cosas peores que él, pero en el cine si pones algo real, no se lo cree nadie.

¿Hay algo que haya tenido que dejar fuera durante el montaje que creyera que iba a funcionar pero que visto en la película no terminaba de encajar?

Sí, había más momentos en los que le veías como tacaño. Había por ejemplo una escena haciendo la compra en el supermercado haciendo la compra y solamente queda un paquete de palomitas con un regalo y hay una señora mayor que lo ha visto antes que él. Esconde el paquete e intenta hacerle creer que tiene Alzheimer y no se acuerda de que no había regalo. Hay varias escenas así, pero el problema es que llegado un momento ya lo has entendido. Incluso si cada escena en sí misma era interesante, también era demasiado largo.

Actualmente en España hay cierta polémica por las ayudas estatales al cine, algo que en Francia está mucho más asimilado, ¿crees que las películas deberían sostenerse solamente por lo que recaudan o que esas ayudas son necesarias?

Nosotros para hacer películas así no tenemos ayudas del estado. Sin embargo, la película genera dinero que va a ayudar a películas más pequeñas y menos populares. Me parece que el sistema está muy bien, que los éxitos de películas muy grandes permiten hacer películas de autor. Es un sistema de ayuda mutua, pero lo complicado es decidir quién tiene derecho a esas ayudas, ¿no? ¿Y por qué una película tiene derecho a este dinero y otra quizá no?

Por ejemplo, en Francia las películas de género no están bien vistas y nunca hay películas como en España, de anticipación, thrillers incluso. Yo hacía thrillers y cada vez hay menos en Francia. Francia es muy de película de autor o comedia muy popular, y tenía que volver a ver lo que existe entre las dos cosas.

¿Estás trabajando ya en alguna nueva película? ¿nos podrías adelantar algo?

De momento estoy pensando lo que quiero hacer, porque un éxito como el de ‘Manual de un tacaño’ hace que vuelvan a confiar en ti hasta la siguiente vez, porque entonces dejarán de hacerlo. Tengo que pensar entonces la película que me gustaría hacer y entonces la haré y vendré a enseñárosla.

Fotografías: Nacho López