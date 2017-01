Entrevista a Gale Anne Hurd: "La televisión requiere más esfuerzo que el cine, pero es más satisfactoria"

Entrevistamos a Gale Anne Hurd, productora de cintas míticas como 'Terminator’ (The Terminator, 1984) o ‘Aliens: El regreso’ (Aliens, 1986), éxitos de taquilla como ‘Armageddon’ (1999) o películas tan reivindicadas como 'Hulk' (2003). Actualmente triunfa también en la pequeña pantalla con varias series de televisión como ‘The Walking Dead’ o ‘Hunters’.

Recientemente en España, Amazon Prime Video nos trae lo último de Gale, dos series exclusivas globales como ‘Fear The Walking Dead’ y la odisea de sueños ‘Falling Water’, un thriller que toma una premisa como la de ‘Origen’ (Inception, 2010) y le da una vuelta sorprendente y más intrigante a cada episodio. Lee para saber todo lo que nos contó.

¿Cuáles crees que son las principales diferencias entre producir para cine y televisión?

Con una película puedes (debes) contar una historia en una hora y media, como mucho dos y media, por lo que, especialmente si estás intentando crear es ciencia ficción u horror debes establecer un mundo, unas reglas, presentar los personajes y la historia en un periodo de tiempo muy muy corto, mientras que en una serie de televisión dispones de entre diez y dieciséis horas para establecer el universo, conectar a la audiencia con los personajes y hacer mucho más, porque tienes más tiempo.

¿Crees que la televisión puede resultar un medio de más calidad?

Cuando tienes tanto tiempo para trabajar una historia, es un gran desafío, debes mantener la tensión, no dejar que se pierda el interés o repetirte, requiere mucho más esfuerzo en la concepción y realización pero al mismo tiempo puede ser mucho más satisfactorio si te enamoras de los personajes su mundo y su historia, puedes deleitarte en ello. Además, con la oportunidad de el Streaming, puedes sentarte y disfrutar diez horas seguidas del tirón con tu serie favorita.

Sobre tu nueva serie, que tenemos ahora gracias a Amazon Prime video, ‘Falling Water’, ¿qué fue lo que te atrajo de un proyecto que se mueve en un mundo de sueños y cómo este se ajusta dentro de tu cuerpo de trabajo?

Lo primero de todo es que todos, todos los habitantes del mundo, soñamos. Es algo que compartimos y creo que la mirada que la serie hace de los sueños es diferente a otras. Si miras en toda la filmografía en la que he participado, la mayoría de las películas y series miran a personas normales dentro de situaciones extraordinarias, y este vuelve a ser el caso.

Los personajes como Tess, una cazatendencias dentro de una trama mucho más grande que su mundo, en su mente, son personas normales pero se percatan de que tienen habilidades muy poderosas, son soñadores muy poderosos, pueden dejar sus sueños para entrar en los de otras personas, y resulta que ese poder puede ser utilizado para hacer el bien o el mal. Creo que nunca antes se ha hecho algo así, en un mundo metafísico como este.

¿Qué debe tener un proyecto para interesarte y que decidas si hacerlo o pasar de él?

Lo más importante es que tenga unos personajes irresistibles, que atraigan a actores de primer nivel que les den vida y, por supuesto, debe de tener un tema en el que esté interesada, porque invirtiendo tanto tiempo y esfuerzo en sacarlo adelante, debe ser algo que realmente me apasione y en el que pueda contribuir, por eso no me verás hacer muchas comedias. No soy tan divertida.

Uno de tus proyectos más recordados fue ‘Aliens’, una mezcla de Scifi y horror que fue tan influyente como la primera parte. Hemos visto adelantos de la nueva precuela de Ridley Scott e incorpora imaginería de vuestra segunda parte, ¿qué opinión te merecen estos trabajos?

Hey, espera, si él no hubiese hecho ‘Alien', ni Jim ni yo hubiéramos hecho nada de eso, así que todo vuelve hacia él, es el padre de toda la serie tiene todo el derecho de utilizar lo que ha surgido de ella, tomando lo que creativamente sea más conveniente para sus proyectos.

Tanto en esa película como en la saga de ‘Terminator’, trabajaste con James Cameron consolidando personajes femeninos duros y potentes, y tú misma representas una mujer en proyectos de éxito en un mundo de hombres. ¿Crees que tu trabajo ha abierto puertas a la actual corriente de feminismo en ficción?

¿Si he aplanado un poco el camino? Diría que siempre ha habido personajes femeninos fuertes e interesantes en el mundo de la ciencia ficción, mi maravillosa amiga Carrie Fisher, que en paz descanse, contribuyo a eso antes, pero, al mismo tiempo, no era común ver películas como las que comentas en una era en la que era rarísimo que la protagonista fuera una mujer, pero la parte que me puedo atribuir de aquello es solo un cincuenta por ciento, el resto hay que agradecérselo a Jim Cameron.

Pero tu posición ahora mismo, en televisión representa un papel de éxito que puede resultar inspirador…

Creo que tanto en ‘The Walking Dead’, ‘Fear the Walking Dead’ o ‘Falling Water’ las mujeres son personajes con mucha fuerza, esto también tiene algo que ver con que en la fase de guion, el sesenta por ciento del equipo son mujeres, también directoras, y eso se deja notar en la pantalla. No solo es importante tener a personajes femeninos fuertes, sino contar con sus voces detrás de la cámara, desde el punto de vista creativo previo.

¿Has pensado en volver al cine últimamente?

Si, lo he hecho, tengo algunos proyectos en desarrollo, alguno que puede empezar a rodarse a final de año, por lo que puede que tengas noticias de algún proyecto con mi nombre en la pantalla pronto. Por cierto, ¿Eras de España? Creo que también hay que darle muchísimo crédito al trabajo de Juan Carlos Fresnadillo, es el responsable del fantástico resultado creativo de ‘Falling Water’ y tiene una fuerte influencia española gracias a él.