"La idea no era hacer 'Grindhouse', teníamos que homenajear el cine malo" - Paco Fox, director de 'Cinebasura: La peli'

Este próximo viernes llega a los cines españoles 'Cinebasura: La peli', una cinta de lo más peculiar que se plantea como gran objetivo homenajear a esos títulos que se han convertido en míticos precisamente por lo horrible que eran. Sus dos principales artífices son Miguel Ángel Viruete y Paco Fox, ambos responsables de la puesta en escena y el segundo de ellos también uno de los grandes protagonistas de la función.

Ya compartimos con vosotros nuestra opinión sobre la película y a continuación encontraréis la entrevista en exclusiva que realizamos a Fox, donde repasamos todas las fases por las que pasó este singular largometraje, desde la financiación vía crowdfunding hasta el largo proceso de post-producción para sacar adelante la visión que él y Viruete tenían.

¿Cómo surge la película, cómo llega la necesidad de hacer algo así?

A quien le entran las ganas con agonía es a Miguel Ángel Viruete, el co-director, que rodando la webserie ‘Videofobia’ conmigo me dice un día que “Yo quiero hacer una peli” y yo le respondo “Yo te podría presentar a algún productor, a guionistas, pero dado que tenemos esta gente que le gusta el cine malo, vamos a aprovecharlo, vamos a hacer algo sobre este tema”.

Como yo de este tema sé bastante, Carlos Valencia sabe mucho más, su hermano José sabía mucho… pues vamos a hacer algo alrededor de las pelis malas. El problema era que eso no nos lo iba a financiar ninguna productora importante, tendremos que hacerlo por nuestra cuenta. Él dijo que sí, que hiciéramos algo de guerrilla, porque al fin y al cabo era nuestra ópera prima.

Entonces hablé con Ferran Herranz de Pecker Audiovisuals, que había producido la última película de Jesús Franco: “Este tipo de proyecto es más bien para alguien que ha producido una película de Jesús Franco” y me dice “Sí, hombre, sí, nosotros te damos apoyo, para adelante”. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pues del crowdfunding y así de paso sabemos si hay gente interesada en ver la película. Si no sale, mejor, quiere decir que la idea era mala, no la hagamos.

¿Y qué nos podrías contar de todo el proceso de crowdfunding?

Pues Miguel Ángel y Cristina, que es la directora de fotografía, se empollaron todos los libros de crowdfunding del mercado e hicieron una campaña profesional. La prueba de que era profesional es que salió. Empezamos con una perspectiva, cuando vimos que la cuota que se recomendaba no se estaba alcanzando, cambiamos la estrategia. Esa funcionó y luego mantenimiento, mantenimiento; hay que estar los 40 días constantemente dando la tabarra.

Yo por mi parte me iba a Uwe Boll y le decía que me mandara un vídeo, a José Luis Moro de Un Pingüino en mi Ascensor, a gente que conocía. No me gusta decirle a un famoso que no conozca que me haga un favor porque me parece feo, pero a gente que ya es un poco amigo como Uwe Boll, que le conozco de otros temas…

Luego mantenerlo, pedir favores en la Muestra Syfy que conocía al entonces director de Calle 13, como también conozco un poquito, no mucho, a Leticia Dolera porque estudié con Paco Plaza. Que a los mejor salieron de allí solamente cuatro personas para el crowdfunding, pues ya está. El objetivo no es plantearse grandes operaciones, sino intentar constantemente convencer a tres o cuatro personas más para hacer la película.

Lo malo es que cuando salió significó que había que conseguir más dinero para terminar la financiación, porque el presupuesto no era de 28.000 euros, que es lo que se recaudó...

Mucha gente a la hora de abordar un proyecto así lo que hace es hacerlo todo mal a propósito, pero aquí se nota que esa no era la idea, ¿qué referentes habéis tenido para hacer la película?

La idea básica partía de la discusión que tuvimos Miguel Ángel y yo sobre no volver a hacer Grindhouse, que esa es buena. No hacer Tarantino, no hacer la película mala a propósito, pero teníamos que homenajear ese cine malo. Entonces surge la trama de la película decidimos que para la parte loca teníamos como referente a ‘Colega, ¿dónde está mi coche?’ (‘Dude, Where´s my Car?’), que también es un referente visual, sobre todo en exteriores.

Si te fijas muy bien, los personajes tienen arco y la película está estructurada, lo que pasa es que va a tal velocidad y se dicen tantas tonterías que casi no te das cuenta. Por eso el referente era ‘Colega, ¿dónde está mi coche?’. De la estructura el referente era Ivan Reitman y una película como ‘Evolution’, ni siquiera ‘Los Cazafantasmas’ (‘Ghostbusters’).

Para la dinámica de personajes, es Edgar Wright, pero para hacerla como él hacen falta más de tres objetivos, el zoom ni siquiera lo teníamos, no había presupuesto. Visualmente no podíamos. Y finalmente el cómic español, Mortadelo y todo lo que es Bruguera. Cuando la gente hace un homenaje al cine americano de serie B, se queda muy americano y hace unos homenajes a los tópicos, pero nosotros queríamos la parte española y castiza.

Nosotros hacemos un poco de chiste con la situación del Gobierno y su relación con el cine español, que no es muy halagüeña. Hay incluso un guiño a ‘La cortina de humo’ (‘Wag the Dog’) cuando dice “En realidad todo esto ha sido…” y se responde “Me da igual porque es un MacGuffin”. El chiste es que no me importa el caso Lewinsky, el chiste es porque los malos no son objetos, sino porque están interesados en hacer lo que está pasando en la película.

¿Qué cosas os quedasteis sin poder hacer por las limitaciones presupuestarias?

Zooms, eso es básico en el cine malo. Las tetas gratuitas, que de eso nos reímos en la peli, son básicas, pero un buen zoom, sobre todo viniendo de alguien que produjo películas de Jesús Franco. A mí eso me dolía en el alma, pero es que no teníamos objetivo zoom. En general me quedé con muchas ganas de mover más la cámara, los planos son más estáticos de lo que hubiera deseado, pero es que no teníamos tiempo ni presupuesto.

Sí que hay, pero el día de la grúa, el día del travelling… puedes rodar uno hasta que se vaya la luz y a tomar por saco. Eso es lo más frustrante, aunque también un poquito la cantidad de chistes que tuvimos que dejar fuera por motivos presupuestarios como por ejemplo un final estilo ‘Power Rangers’, pero era imposible. Cuando dijimos que no teníamos dinero para otra secuencia de acción, la hicimos animada para no perderla.

¿Por qué decidisteis que tú también la protagonizaras pero en cambio no el otro co-director?

En principio la iban a protagonizar dos actores, pero también se barajaba la idea de que lo hiciéramos José Viruete, el hermano de Miguel Ángel, y yo porque éramos los que presentábamos ‘Videofobia’ y ‘Cinebasura’. Pero 24 horas de esto, a José Viruete le da pánico escénico rodar el teaser, pero no hubo problema, porque lo rodamos conmigo.

¿Qué pasa? Que ya es un día de rodaje y entonces yo digo que eso lo vamos a aprovechar y meterlo en la película aunque estuviera rodado con unas cámaras que no son las que íbamos a usar. No nos podíamos permitir perder un día de rodaje, así que ya me forcé a mí mismo a ser el protagonista. Que era el objetivo, pero no era la situación ideal.

Lo que hice fue reunirme mucho con (Miguel Ángel) Aijón durante la película y cuando yo le digo a la gente que le conocí básicamente una semana antes, ellos me dicen que no se lo creen. Eso me parece un halago, porque parece que hay una química entre los dos que hemos creado desde la interpretación. Para mí como director de actores, me parece maravilloso, a pesar de que a mí básicamente me dirige Miguel Ángel y yo dirigí a los demás.

Para el resto de actores tuvimos la ayuda de Norberto Ramos, el director de ‘Amor tóxico’, y también tuvimos un director de casting, Juan Pérez ayudado por Javier Mediavilla, que conoce a mucha gente del circuito de comedia y estuvo metiendo a gente de Comedy Central y demás, con y sin experiencia interpretativa. Hay algunos que tenían más, otros prácticamente ninguna, pero ahí estaba el trabajo mío y de Miguel Ángel para intentar que actuasen de una manera determinada.

Con Agustín (Jiménez) no hubo ningún problema. Él llegaba, decía sus líneas y perfecto. Tú decías “Joder, qué hijo de puta, lo ha pillado perfectamente, muy arriba, pero era lo que queríamos”. Y el malo es mi primo, así de simple. Yo hace 20 años le dice que si alguna vez hacía una película, él iba a ser uno de los protagonistas, y yo mantengo mi palabra.

El rodaje acabó a finales de 2015, por lo que el trabajo de post-producción ha sido más de un año, ¿qué nos podrías contar al respecto?

El primer problema fue que Miguel Ángel trabajaba y yo también. También queríamos evitar que pasara como con otras películas similares como con ‘Space Cop’, que cuando la vi noté que el montaje era donde fallaba. Yo quería un montador profesional, pero teníamos que esperar para que uno nos lo hiciera gratis.

Miguel Ángel estuvo preparando el material, premontando, luego el montador llegó e hizo el trabajo rápidamente cuando tuvo un hueco, porque es un tipo que ha hecho cine, publicidad y televisión. José Ramón Lorenzo, es con quien yo hago el blog, pero ha hecho películas como ‘Esto no es una cita’, que salía Darío Frias. Normalmente está en Londres montando publicidad, es que ni estaba en España. Cuando termina, ¿qué pasa? Pues que hasta octubre en Sitges tenemos un periodo para los efectos visuales, y cuando te pones la película tiene muchísimos efectos. Son cutres, algunos no se ve que lo son, hay gente incrustada que no estaba ese día en el rodaje…

Solamente teníamos a dos personas haciendo los efectos especiales. Resultado: El DCP para Sitges se hizo 48 horas antes de la proyección, y aun así nos faltaban un par de cosas de corrección de color y la canción de Zorman que se grabó en Navidad. Mucho tiempo, pero debido a las limitaciones presupuestarias.

Aparte yo quería que fuese ese montador, no solamente por ser profesional, sino porque tiene más o menos mi mismo sentido del humor. Llevamos once años escribiendo un blog juntos y nos conocemos perfectamente. Él sabe que me va a parecer graciosísimo si me dice que va a meter ahí a Rajoy diciendo Necronomicon.

¿También ha sido complicado conseguir la distribución necesaria?

Ha sido complicado pero al mismo tiempo no tanto. Se lo comenté a la gente de Flins & Pinículas y es una gente tan peculiar que dijeron que era una idea graciosísima. Dijeron de hacerlo reducido, sin gastar mucho dinero, porque tampoco es una película para lanzarla como si fuera ‘Fast & Furious’, pero les cayó en gracia el argumento.

Eso no se puede decir de mucha gente, que yo conozco mucha gente independiente, con películas magníficas, que han sufrido para distribuir. Yo lo que tuve es una suerte tremenda que le cae simpático. Son amigos míos desde hace tiempo, he trabajado con ellos y también del productor, de Ferran Herranz; es que nos conocemos. En el negocio es lo que hay, si no les cae simpática la idea, no se meten.

¿En cuántos cines tenéis previsto lanzarla?

No sé, supongo que las principales capitales, una sala o dos por capital. Bueno, si alguien la pide para la segunda semana, pues por mí maravilloso. Y tenemos la plataforma Youfeelm que hacen proyecciones bajo demanda, que muchas películas de muy bajo presupuesto la están usando. Yo sé que en Málaga no sé si llegará la película, pero sí sé que hay una buena cantidad de fans de ‘Cinebasura’, el programa, y probablemente ellos quieran montar algo allí por Youfeelm. Que llegue a la gente que sepa que le va a gustar.

¿De películas de este estilo, malas, cuáles recomendarías a quien quiera probar suerte con alguna?

Yo recomiendo siempre empezar viendo ‘Troll 2’ y luego el documental ‘Best Worst Movie’ para entender el fenómeno. Es una sesión doble para entenderlo. Luego ver ‘The Room’, que así te preparas para la película de James Franco sobre la película, y el documental ‘Room Full of Spoons’ que se pone a la venta en breve. Se puso en la Cutrecon de hace año y pico, pero ha estado secuestrado por el propio Tommy Wiseau.

Y si ya quieres completar y quieres un poco de cine normal te ves ‘Ed Wood’ y ‘Plan 9 From Outer Space’, pero doy por sentado que muchos cinéfilos saben lo que es Ed Wood y por curiosidad le han echado un vistazo aunque sea solo 10 minutos. Lo que pasa es que es película no es tan divertida, se hace un poquito más pesada porque es un ritmo de otra época. Tres sesiones dobles.