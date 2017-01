Estrenos de cine | 13 de Enero | 'La La Land' y la vuelta del buen terror

Enero es el típico mes en el que se comienzan a apelmazar en la cartelera algunos de los títulos favoritos para los óscar. Empezamos con el plato fuerte, pla gran favorita de los BAFTA, y triunfadora de los globos de Oro, 'La ciudad de las estrellas (La La Land,)' llega con un hype tremendo dispuesta a crear el primer fenómeno de 2017.

Por otra aprte, el fantastico llega calentito, con hasta cuatro proyectos importantes en el que no se puede obviar una de las sensaciones de terror del año pasado. 'La autopsia de Jane Doe' es de lo más refrescante que ha dado el género en bastantes años. Le sigue la ultima parte de la saga Underworld, otra sensación de Sitges 2016, con sello español, 'Proyecto Lázaro', y el regreso del espíritu Ghibli con 'La tortuga roja'.

La ciudad de las estrellas (La La Land)

Título original: La La Land. Dirección: Damien Chazelle. País: USA. Año: 2016. Género: Comedia dramática, musical, romance. Interpretación: Emma Stone, Ryan Gosling, Finn Wittrock, Rosemarie DeWitt, J.K. Simmons.

Sinopsis: Narra una tempestuosa historia de amor que se verá obstaculizada por el afán de triunfo de los protagonistas. Mia, una aspirante a acrtriz que trabaja como camarera, y Sebastián, un músico de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima amenaza con separarlos.

Recomendada para... amantes de musical clásico o cualquier que se quiera iniciar en él. El espíritu de Gene Kelly, Fred Astaire y Ginger Roberts en una serie de números musicales antológicos.

'La autopsia de Jane Doe'

Título original: Autopsy of Jane Doe. Dirección: André Øvredal. País: Reino Unido. Año: 2016. Género: Terror. Interpretación: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen Kelly, Jane Perry, Parker Sawyers.

Sinopsis: El dueño de una funeraria de una pequeña localidad recibe el cadáver de la víctima de un misterioso crimen, una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte.

Recomendada para... amantes del buen terror clásico, los cómics de la EC y las series como 'Cuentos de la cripta'.

'Underworld: Guerras de sangre'

Título original: Underworld 5: Blood Wars. Dirección: Anna Foerster. País: USA. Año: 2016. Género: Acción, fantástico. Interpretación: Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, Bradley James.

Sinopsis: Nueva entrega de la franquicia Underworld, en la que la vampira Selene (Kate Beckinsale) deberá defenderse de ataques brutales de los dos clanes, el de los Lycans y el de los Vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David (Theo James) y Thomas su padre (Charles Dance), ella debe detener la guerra eterna entre Vampiros y Lycans, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio.

Recomendada para... solo fans muy fans de la saga que tengan curiosidad por ver cómo levantan una franquicia que nunca ha tenido un sello de calidad muy bollante.

'Proyecto Lázaro'

Dirección: Mateo Gil. País: España. Año: 2016. Género: Fantástico. Ciencia ficción Interpretación:Tom Hughes, Charlotte Le Bon, Oona Chaplin, Barry Ward, Julio Perillán, Rafael Cebrián, Bruno Sevilla, Daniel Horvath, Alex Hafner, Godeliv Van den Brandt, Melina Matthews, Efrain Anglès, Sebastian R. Bugge, Tony Corvillo, Jordi Cots, Oscar Dorta.

Sinopsis: Un grupo de médicos logra resucitar por primera vez a un hombre que fue criogenizado 60 años atrás. Marc (Tom Hughes) fue diagnosticado con una enfermedad cuyo pronóstico era de un año de vida. Incapaz de aceptar su final, decide congelar su cuerpo. Seis décadas después Marc se convierte en el primer hombre resucitado de la Historia. Entonces descubrirá que el gran amor de su vida, Naomi (Oona Chaplin), le ha acompañado durante todo ese tiempo de una forma que él no esperaba.

Recomendada para... amantes de la ciencia ficción o nostálgicos del buen cine fantástico hecho en España.

'¿Tenía que ser él?'

Título original: Why Him?. Dirección: John Hamburg. País: USA. Año: 2016. Género: Comedia. Interpretación: Bryan Cranston, James Franco, Zoey Deutch, Megan Mullally, Griffin Gluck, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Zack Pearlman, Adam DeVine, Cedric the Entertainer, Kaley Cuoco, Jacob Kemp, Steve Aoki, Gene Simmons, Paul Stanley, Elon Musk

Sinopsis: Durante sus vacaciones, Ned (Bryan Cranston), un padre sobreprotector y su familia visitan a su hija en la Universidad, donde conocerán a su mayor pesadilla: su novio, Laird (James Franco), un multimillonario de Silicon Valley bien intencionado pero socialmente bastante complicado. El conservador Ned, piensa que Laird es la pareja menos apropiada para su hija. La rivalidad unilateral y el nivel de pánico de Ned se disparan cuando descubre además que Laird está a punto de hacerle a su hija “la pregunta”.

Recomendada para... fans de James Franco o Cranston, con nostalgia de 'El padre de la novia' o las comedias de la generación Apatow.

'La tortuga roja'

Título original: La tortue rouge. Dirección: Michael Dudok de Wit. País: Francia. Año: 2016. Género: Animación. Interpretación: Animación Muda. Sinopsis: Historia muda sobre un náufrago en una isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. La película cuenta las grandes etapas de la vida de un ser humano.

Recomendada para... amantes de la animación con toque adulto y artístico, una coproducción de varias productoras francesas y el Studio Ghibli. Los fans de Miyazaki la disfrutarán.

