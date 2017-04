Estrenos de cine | 21 de abril | Amar a John Wick y la Alta Sociedad

Mientras títulos más esperados calientan su estreno a una fecha más próxima a la Fiesta del Cine como 'Guardianes de la Galaxia vol.2' o el nuevo thriller de Iñaki Dorronsoro 'Plan de Fuga', este fin de semana llegan títulos más modestos -a excepción de 'John Wick'-, pero no por ello menos interesantes.

Desde la ópera prima del español nominado al Oscar por un cortometraje en 2014 Esteban Crespo, pasando por una comedia francesa protagonizada por Fabrice Luchini y Juliette Binoche y una película de terror japonsa, hasta una incómoda comedia eslovaca que fue muy recibida en el circuito festivalero la temporada pasada.

Amar

Dirección: Esteban Crespo. País: España. Año: 2017. Género: Drama. Reparto: María Pedraza, Pol Monen, Natalia Tena, Gustavo Salmerón, Nacho Fresneda, Sonia Almarcha, Antonio Valero, Celso Bugallo, Marta Belenguer. Guion: Esteban Crespo y Mario Fernández Alonso. Producción: Stefan Schmitz, María Zamora. Música: Adolfo Núñez. Fotografía: Ángel Amorós. Montaje: Vanessa Marimbert. Distribuidora: Avalon.

Sinopsis: Laura y Carlos se aman como si cada día fuera el último, y quizá esa misma intensidad del primer amor es la que les separará un año después.

Ideal para... los que estén fascinados con la intensidad adolescente o los que quieran rememorar el primer amor. Y bueno, pero ver Valencia en el cine.

John Wick. Pacto de Sangre

Dirección: Chad Stahelski. País: USA. Año: 2017. Género: Acción, thriller, crimen. Reparto: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, Bridget Moynahan, John Leguizamo, Ian McShane, Claudia Gerini. Guion: Derek Kolstad. Producción: Basil Iwanyk, Erica Lee. Música: Tyler Bates, Joel J. Richard. Fotografía: Dan Laustsen. Montaje: Evan Schiff. Distribuidora: eOne Films.

Sinopsis: En este nuevo capítulo que continúa el éxito de 2014, el legendario sicario John Wick se ve forzado a abandonar su retiro por un antiguo socio que trama hacerse con el control de una siniestra cofradía internacional de asesinos. Obligado a ayudar por un juramento de sangre, John viaja a Roma, donde se enfrentará a algunos de los asesinos más letales del mundo.

Ideal para... No he visto la anterior porque no es el tipo de película que llame mi atención, pero veo que poco a poco se está convirtiendo en una película de culto , así que siento cierta curiosidad por aquella y por esta.

Crítica en Blog de Cine: 'John Wick: Pacto de sangre', más brutal, igual de entretenida (por Mikel Zorrilla)

La alta sociedad

Dirección: Bruno Dumont. País: Francia, Alemania. Año: 2016. Género: Comedia. Reparto: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi. Guion: Bruno Dumont. Producción: Rachid Bouchareb, Jean Bréhat, Muriel Merlin. Fotografía: Guillaume Deffontaines. Montaje: Basile Belkhiri. Distribuidora: La Aventura Audiovisual.

Sinopsis: Verano de 1910. Varios turistas han desaparecido mientras descansaban en las hermosas playas de la costa. Los inspectores Machin y Malfon pronto deducen que el centro de las misteriosas desapariciones debe ser la bahía Slack, un lugar donde el río Slack y el mar se unen cuando hay marea alta. En ese lugar vive una pequeña comunidad de pescadores y granjeros de ostras.

Ideal para... cualquier apasionado del finísimo sentido del humor de Dumont y de su trío protagonista: Luchini, Binoche y Bruni Tedeschi.

La profesora

Dirección: Jan Hrebejk. País: Eslovaquia, República Checa. Año: 2016. Género: Drama, comedia. Reparto: Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Zuzana Konecná, Tamara Fischer. Guion: Petr Jarchovský. Producción: Tibor Búza, Zuzana Mistríková, Katerina Ondrejková, Lubica Orechovská, Jan Prusinovský, Ondrej Zima. Música: Michal Novinski. Fotografía: Martin Ziaran. Montaje: Vladimír Barák. Distribuidora: Karma Films.

Sinopsis: Desde la llegada a una escuela de Bratislava de María Drazdechova, la nueva profesora, la vida de sus padres y alumnos se ha vuelto del revés. El convencimiento del comportamiento corrupto de la profesora y el intento de suicidio de uno de los chicos posiblemente a causa de este asunto, hace que el director de la escuela convoque a los padres a una reunión de urgencia que, de repente, pondrá el futuro de todas las familias en juego. Sin embargo, la conexión de la profesora con el Partido Comunista hace que todos se sientan amenazados y, por tanto, sin oportunidad de tomar decisiones que vayan en contra de ella.

Ideal para... Escalofriante y divertida a partes iguales, gustara a los que busquen más que mero entretenimiento en el cine y análisis sobre el ser humano en tiempos de necesidad. Soberbia su actriz protagonista.

Crítica en Blog de Cine: Crónica del Festival de Gijón 2016 (por Lucía Ros)

A fondo

Dirección: Nicolas Benamou. País: Francia. Año: 2016. Género: Comedia. Reparto: José Garcia, André Dussollier. Guion: Petr Jarchovský. Producción: Tibor Búza, Zuzana Mistríková, Katerina Ondrejková, Lubica Orechovská, Jan Prusinovský, Ondrej Zima. Música: Michal Novinski. Fotografía: Martin Ziaran. Montaje: Vladimír Barák. Distribuidora: Vértigo Films.

Sinopsis: Una familia se sube a su nuevo monovolumen para comenzar las vacaciones de verano. Tom, padre y conductor, ajusta el control electrónico de velocidad.

Tras una discusión, Julia pide a Tom que dé la vuelta, y es en ese momento cuando este se da cuenta de que la electrónica no responde y el coche no baja de los 130 km/, lo que provoca una serie de sucesos tan cómicos como trepidantes.

Ideal para... Uf...¿quién decía que en Francia todo el cine era muy bueno?

Death Note: el nuevo mundo

Dirección: Shinsuke Sato. País: Japón. Año: 2016. Género: Terror, acción, fantástica. Guión: Katsunari Mano. Producción: Takahiro Salut. Música: Yutaka Yamada. Distribuidora: Mediatres Estudio.

Sinopsis: Diez años después de la muerte de Light y L, seis nuevas Death Notes llegan a la Tierra, la cual se consume por culpa del ciber-terrorismo. Dos nuevos herederos del ADN de Light y L volverán a enfrentarse por el control de las Death Notes, mientras el agente de policía Mishima tendrá que luchar contra todos para evitar que esta nueva batalla destruya el mundo entero gracias a la llegada de nuevos Shinigamis.

Ideal para... los que disfruten con las bizarradas asiáticas.

Stefan Zweig, adiós a Europa

Dirección: Maria Schrader. País: Austria, Francia. Año: 2016. Género: Drama. Reparto: Barbara Sukowa, Tómas Lemarquis, Lenn Kudrjawizki. Guión: Maria Schrader, Jan Schomburg. Producción: Stefan Arndt, Danny Krausz, Denis Poncet, Uwe Schott. Música: Cornelius Renz, Tobias Wagner. Fotografía: Wolfgang Thaler. Montaje: Hansjörg Weißbrich. Distribuidora: Caramel Films.

Sinopsis: Stefan Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Escritor, biógrafo y activista social, este intelectual austríaco y judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi. En su huída hacia adelante, se refugió en París primero y, más tarde, en Londres, pero Zweig acabó huyendo de Europa junto a su esposa a Sudamérica, instalándose finalmente en Brasil, donde acabará suicidándose en 1942 debido a su miedo a que el nazismo se extendiera por todo el mundo.

Ideal para... cualquier interesado en las figuras fascinantes de nuestra historia. Zweig lo es.

Los superhéroes

Dirección: Kyung Ho, Leewonjae Lee. País: Corea del Sur, USA. Año: 2016. Género: Animación, familiar. Voces: Taylor Kitsch, James Woods, Carla Gugino, Tom Green, Jon Heder, Jason Mewes.Guión: Chris Denk, Hyunjoong Kim, Kyung Ho Lee. Producción: Jongsoo Kim. Música: Geoff Zanelli. Montaje: Changju Kim. Distribuidora: Flins y Pinículas.

Sinopsis: En un parque temático, un modesto mecánico Sam y sus amigos con súper poderes, deben enfrentarse a una aventura disparatada para frenar a un súper villano Oscar y conseguir conquistar al amor de su vida. ¿Será un anillo de compromiso o el coraje para salvar a su ciudad lo que gane el corazón del amor de la infancia de Sam?

Ideal para... los que sepan que hay vida de en la animación más allá de Pixar y Disney.

Un pueblo de Nepal

Dirección: Min Bahadur Bham. País: Austria, Francia. Año: 2015. Género: Drama. País: Alemania, Francia, Nepal, Suiza. Guión: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah. Producción: Min Bahadur Bham, Catherine Dussart, Anna Kachko, Devaki Rai, Tsering Rhitar Sherpa, Anup Thapa. Música: Jason Kunwar. Fotografía: Aziz Zhambakiev. Montaje: Nimesh Shrestha, Aziz Zhambakiev. Distribuidora: Film Buró Prod. Int.

Sinopsis: En un pequeño pueblo en el norte de Nepal, Prakash y Kiran, dos amigos inseparables a pesar de pertenecer a castas diferentes, deciden criar una gallina para ganar algo de dinero vendiendo sus huevos.

Pero un día, la gallina se escapa. Para encontrarla, comienzan un viaje, sin darse cuenta de los peligros a que se enfrentan en medio de la frágil tregua en la guerra civil.

Ideal para... Para ver mundo sin salir de casa.