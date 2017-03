Estrenos de cine | 24 Marzo | De curas del bienestar, bares y boxeadores

Se acabó el invierno y comienza la temporada de blockbusters. En realidad ya ha habido unos cuantos, y esta semana el turno es para el cine de género. El estreno de la semana es la extraordinaria 'La cura del bienestar', una bomba de terror gótico y alucinógeno llena de imaginería extraña y lógica de pesadilla. Un hito que nadie debería perderse en una pantalla grande.

También tenemos el regreso de Álex de la Iglesia, con 'El Bar' un estupendo entretenimiento de género entre la comedia negra y el thriller que da un repaso a la sociedad española desde un bareto castizo. Un estreno perdido, como fue la estupenda 'Redención', que Antoine Fuqua estrenó en USA antes de 'Los 7 magníficos' (2016) y un puñado de dramas europeos para compensar el exceso de sangre de 'I am a Hero', la nueva sensación zombie proveniente de Japón.

'La cura del bienestar'

Director: Gore Verbinski, Guión: Justin Haythe, Gore Verbinski, Reparto: Jason Isaacs, Dane DeHaan, Mia Goth, Susanne Wuest, Celia Imrie, Lisa Banes, Adrian Schiller, Ivo Nandi, Natalia Bobrich, Johannes Krisch, Jason Babinsky, Judith Hoersch.

Sinopsis: Un joven y ambicioso ejecutivo de empresa (Dane DeHaan) es enviado para traer de vuelta al CEO de su compañía, que se encuentra en un idílico pero misterioso "centro de bienestar", situado en un lugar remoto de los Alpes suizos. El joven pronto sospecha que los tratamientos milagrosos del centro no son lo que parecen. Cuando empieza a desentrañar sus terribles secretos, su cordura será puesta a prueba, pues de repente se encontrará diagnosticado con la misma y curiosa enfermedad que mantiene allí a todos los huéspedes, deseosos de encontrar una cura.

Ideal para... amantes del cine de terror, clásico gótico y de influencias de grandes autores de los setenta como Polanski o Kubrick, Una maravilla. El gran estreno de género de este 2017. No se la pierdan.

Lee la crítica de Blog de cine: 'La cura del bienestar', enfermiza e hipnótica (Mikel Zorrilla)

'El Bar'

Director: Álex de la Iglesia, Guión: Álex de la Iglesia, Jorge Guerricaechevarría, Reparto: Mario Casas, Blanca Suárez, Secun de la Rosa, Terele Pávez, Carmen Machi, Jaime Ordóñez, Joaquín Climent, Alejandro Awada, José Sacristán, Jordi Aguilar, Diego Braguinsky, Mamen García.

Sinopsis: Nueve de la mañana: un grupo de personas absolutamente heterogéneo desayuna en un bar en el centro de Madrid. Uno de ellos tiene prisa: Al salir por la puerta, recibe un disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerle. Están atrapados.

Ideal para... Amantes del cine del director bilbaíno. Una vuelta en plena forma a sus mejores trabajos, con un giro hacie ael thriller y el cine de género con influencias desde Gerge Romero a Francisco Ibáñez.

Lee la crítica de Blog de cine: ‘El Bar’, los odiosos ocho (Jorge Loser)

'Redención'

Director: Antoine Fuqua, Guión: Kurt Sutter, Reparto: Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel McAdams, Oona Laurence, Victor Ortiz, Naomie Harris, Curtis '50 Cent' Jackson, David Whalen, Caitlin O'Connor, Dominic Colón, Rita Ora, Miguel Gómez, Malcolm M. Mays, Adam Ratcliffe, Jeremy Long.

Sinopsis: Pese a haber gozado de gloria y de premios en su pasado, un luchador (Jake Gyllenhaal) ha caído en desgracia. Sin embargo, no rinde y toma la decisión de mejorar su imagen por el bien de su mujer (Rachel McAdams) y su hija

Ideal para... Fans de Jake Gyllenhaal que quieran verle en un tour de force interpretativo a la altura de sus grandes roles. ficionados al boxeo o el subgénero en el cine de esta disciplina.

Lee la crítica de Blog de cine: ‘Redención’, la hemos visto muchas veces, pero no todas tan bien (Jorge Loser) Otra crítica: Añorando estrenos: 'Southpaw' de Antoine Fuqua (Alberto Abuín)

'Un hombre llamado Ove'

Director: Hannes Holm, Guión: Hannes Holm, Reparto: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll, Tobias Almborg, Klas Wiljergård, Chatarina Larsson, Börje Lundberg, Stefan Gödicke, Johan Widerberg, Anna-Lena Brundin, Nelly Jamarani, Zozan Akgün, Viktor Baagøe, Simon Edenroth, Poyan Karimi, Maja Rung, Simeon Da Costa Maya, Jessica Olsson.

Sinopsis: Ove (Rolf Lassgård), de 59 años, un hombre gruñón que ha perdido la fe en todo el mundo, incluido en él mismo, hasta que su visión negativa del hombre y la sociedad es puesta a prueba por una familia que se muda a la casa de al lado.

Ideal para... Películas con premios. Mejor comedia europea, Nominada a mejor película de habla no inglesa en los óscar y 3 Premios Guldbagge

'Rara'

Director: Pepa San Martín, Guión: Pepa San Martín, Alicia Scherson, Reparto: Julia Lübbert, Emilia Ossandón, Mariana Loyola, Agustina Muñoz, Daniel Muñoz, Coca Guazzini, Sigrid Alegría, Micaela Cristi.

Sinopsis: Que te gusten los chicos, igual encontrar que son estúpidos, ser súper cercana con tu mejor amiga, y aun así no contarle tus secretos, tener problemas en el colegio y unos padres aburridos: este es el tipo de problemas que enfrenta una niña de 13 años. Para Sara eso no tiene nada que ver con el hecho de que su mamá viva con otra mujer. Pero su padre no piensa lo mismo.

Ideal para... Fans del cine de iniciación, dramas agridulces, acercamientos a un tema aún complejo en el cine como la homosexualidad.

Una historia de locos

Director: Robert Guédiguian, Guión: Robert Guédiguian, Gilles Taurand, Reparto: Ariane Ascaride, Syrus Shahidi, Grégoire Leprince-Ringuet, Simon Abkarian, Razane Jammal, Serge Avedikian.

Sinopsis: Años 80. El joven Aram, un marsellés de origen armenio, hace explotar el coche del embajador de Turquía en París. En ese momento, un ciclista que pasaba por allí es herido de gravedad. La madre del terrorista se siente culpable y siente la necesidad de ir a la habitación del hospital del herido para pedirle perdón, algo que éste no entiende. Por otra parte, Aram, en contra de la opinión de sus compañeros, decide ir a conocer a su víctima

Ideal para... si te gustan los dramas con dilemas morales, cine de terrorismo, sus causas, y reflexiones sobre el remordimiento y la memoria.

I Am a Hero

Director: Shinsuke Sato, Guión: Kengo Hanazawa, Akiko Nogi, Reparto: Masami Nagasawa, Miho Suzuki, Kasumi Arimura, Yô Ôizumi, Nana Katase, Yoshinori Okada, Hisashi Yoshizawa, Makita Sports, Yu Tokui, Natsu Andô, Jin Katagiri, Muga Tsukaji, Kazunori Kaneko, Toshifumi Muramatsu

Sinopsis: Hideo es un dibujante con una vida miserable. Un día, su novia lo echa de casa y, al cabo de unas horas, se abalanza sobre él convertida en un agresivo zombie. Será la primera señal de que el mundo a su alrededor se desmorona.

Ideal para... Fans del buen cine de zombies con sangre y diversión, con locura nipona.

Y Además...

