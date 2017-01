Estrenos de cine | 27 de enero | Shyamalan, Lee, Affleck, Penn y una favorita de los Oscars

Ha llegado el segundo día favorito de los aficionados al cine, en el que echamos un vistazo a las novedades de la cartelera. Siempre con una dosis de suspense porque es posible que algunas de las películas que quieres ver no lleguen a las salas de tu ciudad, o no haya sesiones en versión original (y si las hay, son a las dos de la tarde).

Aquí, en este post, sólo comentamos los estrenos del día, como si todos pudiéramos acceder a ellos. Quizá algún día, seguro que el éxito de las plataformas digitales termina calando en la industria del cine. Mientras tanto, esto es lo que hay. Pero este fin de semana es muy interesante y hay donde elegir: nos llega lo nuevo de M. Night Shyamalan, Ang Lee, Ben Affleck, Sean Penn y un drama nominado a 6 Oscars...

'Múltiple'

Título original: 'Split'. Año: 2016. Duración: 116 min. País: Estados Unidos. Género: thriller. Dirección y guion: M. Night Shyamalan. Reparto: James McAvoy, Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Brad William Henke, Haley Lu Richardson, Sebastian Arcelus...

Sinopsis: A pesar de que Kevin (James McAvoy) le ha demostrado a su psiquiatra de confianza, la Dra. Fletcher (Betty Buckley), que posee 23 personalidades diferentes, aún queda una por emerger, decidida a dominar a todas las demás. Obligado a raptar a tres chicas adolescentes encabezadas por la decidida y observadora Casey (Anya Taylor-Joy), Kevin lucha por sobrevivir contra todas sus personalidades y la gente que le rodea, a medida que las paredes de sus compartimentos mentales se derrumban.

Para espectadores que... disfrutan de las historias oscuras y sorprendentes. Imprescindible para fans del director y de McAvoy.

Crítica: 'Múltiple', Shyamalan sigue en forma

'Billy Lynn'

Títulos original: 'Billy Lynn’s Long Halftime Walk'. Año: 2016. Duración: 110 min. País: Estados Unidos. Género: drama. Dirección: Ang Lee. Guion: Simon Beaufoy, Jean-Christophe Castelli, a partir de la novela de Ben Fountain. Reparto: Joe Alwyn, Steve Martin, Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Vin Diesel, Chris Tucker, Beau Knapp...

Sinopsis: El joven soldado de 19 años Billy Lynn y su patrulla sobreviven a una batalla en Iraq en la que son grabados por las cámaras, por lo que son tratados como héroes cuando regresan a casa para una gira promocional antes de volver a la guerra...

Para espectadores que... confían en la creatividad de un realizador que nos ha dado muchas alegrías. Dicho eso, conviene tener en cuenta que no la vamos a ver en el formato en el que él quería presentarla.

'Vivir de noche'

Título original: 'Live By Night'. Año: 2016. Duración: 129 min. País: Estados Unidos. Dirección y guion: Ben Affleck, basado en la novela de Dennis Lehane. Reparto: Ben Affleck, Sienna Miller, Zoe Saldana, Elle Fanning, Chris Cooper, Brendan Gleeson, Anthony Michael Hall...

Sinopsis: Ambientada en Boston durante los años 20, en la época de la ley seca, gira en torno a un hombre que se adentra en el mundo del crimen organizado.

Para espectadores que... disfrutan con las historias de gangsters o siguen con interés la carrera como director del nuevo Batman. Tanto la propuesta como el reparto es muy interesante, cuesta resistirse.

Crítica: 'Vivir de noche', decepcionante siendo de Ben Affleck, pero no mala

'Diré tu nombre'

Título original: 'The Last Face'. Año: 2016. Duración: 131 min. País: Estados Unidos. Género: drama. Dirección: Sean Penn. Guion: Erin Dingam. Reparto: Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jean Reno, Jared Harris...

Sinopsis: Durante una misión de rescate, Wren (Charlize Theron), directora de una organización de ayuda humanitaria conoce a Miguel (Javier Bardem), un apasionado médico que ha dedicado su vida a trabajar en los países más peligrosos del continente africano. Wren y Miguel se enamoran e inician una relación en medio de la barbarie que los rodea. Pero ambos tienen caracteres muy fuertes y puntos de vista totalmente opuestos sobre cómo enfocar los conflictos que les rodean.

Para espectadores que... se sienten atraídos por grandes dramas, o creen que de la suma de Penn, Theron y Bardem no puede resultar algo malo. Fue vapuleada en el Festival de Cannes y desde entonces se ha entendido que es un fracaso, como si de pronto la opinión de esos reporteros y críticos fuese indiscutible. Quizá sea aburrida, es posible, pero estos señores merecen un respeto.

'Lion'

Año: 2016. Duración: 120 min. País: Australia. Género: drama. Director: Garth Davis. Guion: Luke Davies, basado en la novela de Saroo Brierley. Reparto: Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham, Priyanka Bose...

Sinopsis: Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo adoptado por una pareja australiana. Veinticinco años después, con la única ayuda de Google Earth, Saroo intentará encontrar a su familia biológica.

Para espectadores que... gustan de las historias basadas en hechos reales o para los que, como un servidor, sienten la necesidad de ver todas las películas candidatas al Oscar. Está nominada Kidman, que lleva un tiempo intentando recuperar su mejor nivel.

'Ballerina'

Año: 2016. Duración: 89 min. País: Francia. Género: drama. Dirección: Éric Warin y Éric Summer. Guion: Éric Summer, Carol Noble, Laurent Zeitoun.

Sinopsis: Felicia es una niña que, tras perder a sus padres, vive en un orfanato en su Bretaña natal. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para conseguirlo se escapa con la ayuda de su amigo Víctor y viaja hasta el París de 1879. Allí se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna de la Grand Opera House y así luchar por tener la vida que desea.

Para espectadores que... no se pierden una de animación o tienen que acompañar a los críos al cine y no hay más oferta. Un tráiler debería dejar con ganas de ver la película, no con la sensación de que vas a morir de aburrimiento...

Y además...

'Somnia. Dentro de tus sueños' ('Before I Wake') de Mike Flanagan. Con Kate Bosworth, Thomas Jane, Jacob Tremblay...

'Como perros salvajes' ('Dog Eat Dog') de Paul Schrader. Con Nicolas Cage, Willem Dafoe, Kayla Perkins...