Estrenos de cine | Guardianes, planes de fuga y excepciones a la regla

Un fin de semana cargadito de estrenos. No sabemos si con más fortuna o menos, pero jugársela a estrenar el mismo fin de semana que 'Guardianes de la Galaxia Vol II' (Guardians of the Galaxy, 2014) es mucho jugársela. Tal vez por ello los estrenos no son de muy alto perfil. Pocos contendientes en el terreno blockbuster.

Los únicos valientes, quizá, el nuevo thriller de Iñaki Dorronsoro, 'Plan de Fuga', la última película de Warren Beatty, lo último de Arnold Schwarzenegger, algunos estrenos italianos y un interesante indie americano le plantan cara a Marvel.

'Guardianes de la Galaxia vol II'

Director: James Gunn

Reparto: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Michael Rooker, Karen Gillan, Kurt Russell, Glenn Close, Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki, Tommy Flanagan, Sean Gunn, Pom Klementieff, Chris Sullivan.

Sinopsis: Continúan las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos. Los Guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan resolver el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes a medida que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose.

Recomendada para... incondicionales de Marvel o yonquis de las aventuras galácticas. Si te gusta Chris Pratt este es tu estreno.

'La excepción a la regla'

Director: Warren Beatty

Reparto: Alden Ehrenreich, Lily Collins, Warren Beatty, Haley Bennett, Candice Bergen, Martin Sheen, Taissa Farmiga, Alec Baldwin, Matthew Broderick, Ed Harris, Annette Bening, Oliver Platt, Amy Madigan, Steve Coogan, Patrick Fischler, Caitlin Carver.

Sinopsis: Hollywood, año 1958. La joven baptista Marla Mabrey (Lily Collins) llega desde una pequeña población del medio oeste a Los Angeles para trabajar para el magnate y millonario Howard Hughes (Beatty). En el aeropuerto conoce al chófer de su jefe, el joven Frank Forbes (Alden Ehrenreich), que apenas lleva dos semanas trabajando y resulta ser una persona también muy religiosa. Su inmediata atracción mutua pondrá sus convicciones a prueba además de romper la regla número 1 del Sr. Hughes: está prohibido que sus empleados intimen con sus actrices.

Recomendada para... Curiosos de la historia de Hollywood o la vida de Howard Huges, que no hayan visto la de Scorsese.

'Plan de Fuga'

Director: Iñaki Dorronsoro

Reparto: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Alain Hernández, Alba Galocha, Florín Opritescu

Sinopsis: Víctor es un atracador profesional que se introduce en una peligrosa banda de delincuentes compuesta en su totalidad por exmilitares del Este. Un grupo cerrado que, ante la muerte de uno de los suyos, se ve obligado a reclutar a un nuevo miembro para robar un banco. El trabajo de Víctor: perforar la cámara acorazada.

Recomendada para... todo el que le haya dado tiempo a echar de menos un thriller español con Luis Tosar y Javier Gutiérrez.

'Lady Macbeth'

Director: William Oldroyd

Reparto: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Conningham, Paul Hilton, Joseph Teague, Golda Rosheuvel, Rebecca Manley.

Sinopsis: La Inglaterra rural de 1865. Katherine (Florence Pugh) vive angustiada por culpa de su matrimonio con un hombre amargado al que no quiere y que le dobla la edad, y de su fría y despiadada familia. Cuando se embarca en un apasionado idilio con un joven trabajador de la finca de su marido, en su interior se desata una fuerza tan poderosa que nada le impedirá intentar conseguir lo que desea.

Recomendada para... aficionados a la literatura rusa, las hermanas Bronte y grandes villanos de Shakespeare.

'Una historia de venganza'

Director: Elliott Lester

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy, Maggie Grace, Kevin Zegers, Hannah Ware, Glenn Morshower, Mariana Klaveno, Mo McRae, Theresa Cook, Debra Herzog, Ted Williams, Larry Sullivan, Kim Evans, Christopher Darga, Michael Lowry, Danny Mooney.

Sinopsis: Un padre de familia (Arnold Schwarzenegger) buscará venganza contra el controlador del aeropuerto (Scoot McNairy) responsable del fallecimiento de su mujer e hija. Film basado en hechos reales, en los que en julio de 2002 un avión se estrelló dejando numerosas víctimas mortales.

Recomendada para... Fans muy fans de Schwarzenegger, pero no del que dice one liners sino el que se mete en dramas insípidos para demostrar que también sabe actuar.

'La chica dormida'

Director: Rosemary Myers

Reparto: Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Tilda Cobham-Hervey, Matthew Whittet, Danielle Catanzariti, Eamon Farren, Imogen Archer, Amber McMahon, Pia Moutakis, Maiah Stewardson, Clara Moutakis, Fiona Dawson, Ellen Steele, Grace Dawson, Ed Covill.

Sinopsis: Finales de los años 70. Y final de la infancia para Greta, una joven que no solo acaba de aterrizar en una nueva escuela, sino que está a punto de cumplir 15 años y decir adiós a la inocencia. Mientras su madre prepara una fiesta a la que invita a todos los amigos -y enemigos- de su hija, Greta se siente cada vez más acosada por todos: por su hermana mayor, por sus compañeros de clase e incluso por su único amigo, el outsider Elliott. En mitad de la fiesta, una caja de música mágica se abre y Greta huye al bosque de su inconsciente… para encontrarse allí con los fantasmas de la infancia y los miedos hacia el mundo adulto.

Recomendada para... gente con afinidad al cine de iniciación, pero uno diferente, con ecos de fantástico y tono muy personal.

'La mano invisible'

Director: David Macián

Reparto: Marta Larralde, Marina Salas, Josean Bengoetxea, José Luis Torrijo, Edu Ferrés, Bárbara Santa-Cruz, Daniel Pérez Prada, Esther Ortega, Christen Joulin, Bruto Pomeroy, Elisabet Gelabert, Alberto Velasco, Anahí Beholi

Sinopsis: En una nave industrial, once personas son contratadas para hacer su trabajo frente a un público: un albañil, un carnicero, una costurera, una teleoperadora, un camarero, un mozo, un mecánico, un informático y una limpiadora. Obra de arte, reality show, experimento macabro: no saben ante lo que se hallan, ni quien es la mano que mueve los hilos en ese perverso teatrillo. Adaptación de la novela de Isaac Rosa, mordiente parábola sobre la precariedad laboral.

Recomendada para... experimentos semi teatrales con un gran mordiente y sutilidad a la hora de reflejar las relaciones dentro de un entorno laboral.

Y además...

'Maravilloso Bocaccio'

'Un italiano en Noruega'

'Hermanos del viento'