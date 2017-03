Estrenos de cine | 3 de marzo | Logan, Farhadi, los Dardenne y 'El guardián invisible'

Ha llegado el día que todos los aficionados al cine de superhéroes estábamos esperando: hoy se estrena 'Logan', la última película de Hugh Jackman en la piel del carismático mutante. Es la novedad más potente del fin de semana pero no es la única interesante, ni mucho menos.

También tenemos disponible en cartelera la adaptación del best seller 'El guardián invisible', el último trabajo de los hermanos Dardenne o 'El viajante' de Asghar Farhadi, que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Echemos un vistazo a éstos y más estrenos:

'Logan'

Año: 2017. Duración: 135 min. País: Estados Unidos. Género: western fantástico. Dirección: James Mangold. Guion: Scott Frank, James Mangold, Michael Green. Reparto: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant...

Sinopsis: Sin sus poderes, por primera vez, Wolverine es verdaderamente vulnerable. Después de una vida de dolor y angustia, sin rumbo y perdido en el mundo donde los X-Men son leyenda, su mentor Charles Xavier lo convence de asumir una última misión: proteger a una joven que será la única esperanza para la raza mutante...

Para espectadores que... fans de los superhéroes, de los espectáculos de Hollywood y quienes confían en que esto es diferente, un western de fantasía para adultos. Mangold, no nos falles.

'El viajante'

Título original: 'Forushande' ('The Salesman'). Año: 2016. Duración: 125 min. País: Irán. Género: Drama. Dirección y guion: Asghar Farhadi. Reparto: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi, Mina Sadati...

Sinopsis: Emad y Rana deben dejar su piso en el centro de Teherán a causa de los trabajos que se están efectuando y que amenazan el edificio. Se instalan en otro lugar, pero un incidente relacionado con el anterior inquilino cambiará dramáticamente la vida de la joven pareja.

Para espectadores que... siguen la estimulante carrera de Farhadi y los que quieran saber por qué ganó su segundo Oscar. No te asustes por la nacionalidad iraní del film, este realizador es un auténtico maestro del drama y el thriller.

'La chica desconocida'

Título original: 'La Fille Inconnue'. Año: 2016. Duración: 113 min. País: Bélgica. Género: Drama. Dirección y guion: Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne. Reparto: Adèle Haenel, Jérémie Renier, Olivier Gourmet, Thomas Doret, Fabrizio Rongione...

Sinopsis: Una noche, después del cierre de su consultorio, Jenny, joven médico generalista, escucha el timbre, pero no va a abrir. Al día siguiente, se entera por la policía de que han encontrado, no lejos de allí, a una joven muerta, sin identidad.

Para espectadores que... gustan de los thrillers realistas y admiran el talento de los autores belgas. No han cosechado tantos elogios y premios con este nuevo trabajo pero su firma debería ser garantía de calidad. No soy el mayor fan de estos realizadores pero su cine es especial, importante, y seguro que podemos sacar algo incluso de su film más fallido.

'El guardián invisible'

Año: 2017. Duración: 129 min. País: España. Género: thriller. Dirección: Fernando González Molina. Guion: Luiso Berdejo, basado en la novela de Dolores Redondo. Reparto: Marta Etura, Javier Botet, Pedro Casablanc, Ramón Barea, Manolo Solo...

Sinopsis: En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en una circunstancia que lo relaciona con un asesinato ocurrido un mes atrás... La inspectora Amaia Salazar dirige la investigación que la llevará de vuelta al pueblo de Elizondo, donde ella creció y del que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las complicadas derivaciones del caso y sus propios fantasmas, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un implacable asesino, en una tierra fértil en supersticiones y brujería.

Para espectadores que... disfrutaran con el libro de Dolores Redondo y quienes confían en la buena racha de los thrillers españoles. El tráiler no me convence nada, no me creo a los actores ni los diálogos, pero el argumento me atrae y espero que sirva para pasar un rato entretenido.

'El Sr. Henri comparte piso'

Título original: 'L'étudiante et Monsieur Henri'. Año: 2015. Duración: 95 min. País: Francia. Género: comedia dramática. Dirección y guion: Ivan Calbérac. Reparto: Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec, Noémie Schmidt, Frédérique Bel, Thomas Solivéres...

Sinopsis: El señor Henri acepta a regañadientes la idea de su hijo de alquilar una habitación para así no estar solo a su edad. La elegida es una joven estudiante, Constance Piponnier, pero lejos de caer bajo el encanto de la chica, Henri la utilizará para crear un verdadero caos familiar.

Para espectadores que... no se resisten al encanto de las dramedias francesas, y no soportan las tramas criminales o fantásticas de las otras novedades.

'Wrath (Ira)'

Año: 2016. Duración: 93 min. País: España. Dirección y guion: Jota Aronak. Reparto: Urko Olazábal, Nacho Marraco.

Sinopsis: Ira es la historia de Iker Vélez, un periodista que decide cambiar el rumbo de su documental para grabar la preparación, diseño y ejecución de un asesinato. César, es el padre de un hijo asesinado que ha decidido aprender a matar para hacer su propia justicia.

Para espectadores que... quieran atreverse con una propuesta diferente y arriesgada.

Y además...

'Neckan', de Gonzalo Tapia. Drama. 93 minutos. Reparto: Pablo Rivero, Hermann Bonnin, Natalia Plasencia, Manuel Manquiña, Roberto Álvarez...

'Análisis de sangre azul', de Gabriel Velázquez y Blanca Torres. Documental. 64 minutos.

'Capturar (Las 1001 novias)', de Fernando Merinero. Documental. 89 minutos.