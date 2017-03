Estrenos de cine | 17 de marzo | Bellas y Bestias, adolescentes caníbales y la gloria incierta

Huele a primavera y se nota en los estrenos que llegan a la cartelera este fin de semana. Por un lado, 'La Bella y la Bestia', la revisión del clásico Disney, que protagoniza Emma Watson, que amenaza con volver a meternos sus míticas canciones en la cabeza. Por otro, 'Incierta Gloria', el regreso de Agustí Villaronga a la Guerra Civil, en la que promete ser una de las películas españolas de esta primavera.

Pero eso no es todo, también nos llega la francesa 'Crudo' de Julia Ducournau, sensación del pasado Cannes y del pasado Sitges y de la que todo el mundo habla: caníbalismo a modo de despertar sexual. O cambiando de género drásticamente, 'Locas de alegría', lo último del italiano Paolo Virzì. Para todos los gustos, vaya.

'Incierta Gloria'

Dirección: Agustí Villaronga. País: España. Año: 2017. Género: Drama. Reparto: Marcel Borràs, Núria Prims, Oriol Pla, Bruna Cusí, Luisa Gavasa, Terele Pávez, Fernando Esteso, Juan Diego, Bruno Bergonzini. Guion: Coral Cruz y Agustí Villaronga, basado en la novela de Joan Sales. Producción: Isona Passola. Música: Marcus JGR. Fotografía: Josep M. Civit. Montaje: Raúl Román. Distribuidora: Alfa Pictures.

Sinopsis: Frente de Aragón, 1937. Lluís, un joven oficial republicano destinado a un puesto temporalmente inactivo, conoce a una enigmática viuda de la que se enamora. Carlana logra embaucarlo para falsificar un documento que la convierte en la Señora de la comarca.

El mejor amigo de Lluís, Soleràs, un oficial degradado, descubre el fraude y a cambio de no delatarlo, le exige que aleje de los bombardeos de Barcelona a su hijo y a su mujer, de la que él está secretamente enamorado.

Cuando Trini llega al pueblo, no tarda en descubrir la traición de Lluís y se instaura entre ellos un "estado de guerra" que hará tambalear todos sus cimientos morales.

Ideal para... los que se quedaron agarrados a la butaca con 'Pa Negre' y apasionados de las innumerables historias que todavía quedan sin contar de nuestra historia. Y porque adapta a un clásico de la literatura catalana y está bien que se le empiece a apreciar fuera de Cataluña.

'La Bella y la Bestia'

Dirección: Bill Condon. País: USA. Año: 2017. Género: Musical, Fantástica. Reparto: Emma Watson, Stanley Tucci, Ewan McGregor, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Ian McKellen, Gugu Mbatha-Raw, Kevin Kline. Guion: Evan Spiliotopoulos, Stephen Chbosky, Linda Woolverton. Producción: Don Hahn, David Hoberman, Todd Lieberman. Música: Alan Menken. Fotografía: Tobias A. Schliessler. Montaje: Virginia Katz. Distribuidora: Disney.

Sinopsis: 'La Bella y la Bestia' es el viaje de fantasía de Bella, una joven hermosa, lista e independiente a la que una bestia hace prisionera en su castillo. A pesar de sus temores, se hace amiga de los habitantes encantados del castillo y aprende a ver más allá del espantoso aspecto de la Bestia y descubre que en su interior está un gran corazón, él del verdadero Príncipe.

Ideal para... A cualquiera que vio la cinta original de Disney en 1991 y la recuerda con cariño. Y para los niños menores de 12 años...

Críticas en Blog de Cine: 'La Bella y la Bestia', corrección sin magia (por Mikel Zorrilla)

'Crudo'

Dirección: Julia Ducournau. País: Bélgica, Francia. Año: 2016. Género: Terror. Reparto: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella, Joana Preiss, Laurent Lucas, Bouli Lanners, Marion Vernoux, Jean-Louis Sbille. Guion: Julia Ducournau. Producción: Jean Des Fôrets, Julie Gayet, Nadia Turincev. Música: Jim Williams. Fotografía: Ruben Impens. Montaje: Jean-Christophe Bouzy. Distribuidora: Universal Pictures.

Sinopsis: En la familia de Justine todos son veterinarios. Y vegetarianos. Con 16 años, Justine es una estudiante brillante y prometedora. Pero, cuando se matricula en la facultad de Veterinaria, entra en un mundo tan decadente y despiadado como peligrosamente seductor. Durante la primera semana de novatadas, desesperada por sentirse aceptada a toda costa, se aparta de los principios familiares para comer carne cruda por primera vez.

Justine no tardará en afrontar las terribles e inesperadas consecuencias de sus actos cuando su verdadero yo comienza a emerger.

Ideal para... los estómagos fuentes y amantes de las emociones fuertes. Sólo con el tráiler debería convenceros a los más valientes y sedientos de experiencias extremas. Si no, podéis leer cualquier crítica de la cinta tras su paso por Cannes y Sitges.

'Locas de alegría'

Dirección: Paolo Virzi. País: Francia, Italia. Año: 2016. Género: Drama, comedia. Reparto: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena. Guion: Francesca Archibugi, Paolo Virzì. Producción: Marco Belardi. Música: Carlo Virzì. Fotografía: Vladan Radovic. Montaje: Cecilia Zanuso. Distribuidora: Caramel Films.

Sinopsis: Beatrice, es una condesa charlatana y millonaria que está convencida de encontrarse entre los círculos íntimos de los líderes políticos mundiales. Donatella, es una joven tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en su propio halo de misterio. Ambas son pacientes de VILLABIONDI, una delirante institución psiquiátrica.

Su genuína y atípica amistad les hará vivir una emocionante e impredecible aventura que pondrá de manifiesto el "otro manicomio" a cielo abierto que se esconde en el mundo de las personas aparentemente cuerdas.

Ideal para... La presencia de Valeria Bruni Tedeschi debería ser suficiente para llamar la atención de los amantes del cine europeo, pero el espíritu tan italiano que desprende también debería ser un aliciente.

'Imperium'

Dirección: Daniel Ragussis. País: USA. Año: 2016. Género: Drama, thriller. Reparto: Daniel Radcliffe, Toni Collette, Sam Trammell, Tracy Letts, Nestor Carbonell, Devin Druid, Burn Gorman. Guion: Michael German, Daniel Ragussis. Producción: Dennis Lee, Daniel Ragussis, Simon Taufique, Ty Walker. Música: Simon Taufique. Fotografía: Bobby Bukowski. Montaje: Sara Corrigan. Distribuidora: VerCine.

Sinopsis: Un agente del FBI trabaja encubierto y se une a un grupo que defiende el supremacismo blanco con la intención de sacar a la luz la planificación de un atentado terrorista a través de una bomba sucia. Este analista recién llegado, tendrá que afrontar el reto de adoptar una nueva identidad y a la vez mantener sus principios verdaderos mientras navega por el peligroso submundo del supremacismo blanco.

Ideal para... que se confirme de una vez por todas que Daniel Radcliffe ya no es Harry Potter.

'Los Hollar'

Dirección: John Krasinski. País: USA. Año: 2016. Género: Drama, comedia. Reparto: Margo Martindale, Sharlto Copley, Richard Jenkins, John Krasinski, Anna Kendrick, Randall Park, Josh Groban, Charlie Day, Mary Kay Place. Guion: Jim Strouse. Producción: John Krasinski, Ben Nearn, Tom Rice, Allyson Seeger. Música: Josh Ritter. Fotografía: Eric Alan Edwards. Montaje: Heather Persons. Distribuidora: Sony Pictures.

Sinopsis: Cuando las noticias sobre la enfermedad de su madre lo traen de vuelta a casa, John Hollar, un artista neoyorkino que pasa por dificultades, deberá volver a lidiar con la vida en el pequeño pueblo del centro de Estados Unidos que dejó atrás. De regreso en el hogar en el que creció, John no tarda en verse enfrascado en los problemas de su disfuncional familia, su rival del instituto y una antigua novia exageradamente entusiasta, a la vez que afronta su inminente paternidad con su novia de Nueva York.

Ideal para... los seguidores de John Krasinski. El actor, que ya dirigió en 2009, 'Brief Interviews with Hideous Men', y algún que otro capítulo de l a serie que protagonizaba, 'The Office', parece quele está cogiendo el gustillo a dirigir. Pronto, volverá a ponerse tras las cámaras para dirigir 'A Quiet Place', que dirigirá el mismo unto su mujer Emily Blunt.

'El balcón de las mujeres'

Dirección: Emil Ben Shimon. País: Israel. Año: 2016. Género: Drama, comedia. Reparto: Avraham Aviv Alush, Yafit Asulin, Orna Banai, Itzik Cohen, Sharon Elimelech, Evelin Hagoel, Igal Naor, Einat Saruf, Herzl Tobey, Haim Zanati. Guion: Shlomit Nehama. Música: Ahuva Ozeri, Shaul Besser. Fotografía: Ziv Berkovich. Montaje: Einat Glaser Zarhins. Distribuidora: Festival Films.

Sinopsis: Un accidente durante una celebración religiosa provoca una disputa en una comunidad ortodoxa en Jerusalén. Cuando el balcón de las mujeres de la sinagoga se derrumba, dejando a la esposa del rabino en un estado de coma y al rabino en shock, la comunidad entra en crisis. Un joven y carismático rabino aparece para ser el salvador de la comunidad tras el accidente, pero pronto descubrirán su realidad conservadora y misógina. Esto pone a prueba la amistad de las mujeres y provoca una ruptura entre las mujeres y los hombres de la comunidad.

Ideal para... conocer otros mundos, otras realidades y en tono de comedia.

'Safari'

Dirección: Ulrich Seidl. País: Austria. Año: 2016. Género: Documental. Guion: Veronika Franz, Ulrich Seidl.Distribuidora: Noucinemart.

Sinopsis: En la selva africana, zebras, impalas y ñus campan a sus anchas. Los turistas alemanes y austríacos que acuden allí a cazar, esperan entre los arbustos y acechan a sus presas. Disparan, gritan de emoción y posan con los animales que han cazado. Una película sobre gente que pasa sus vacaciones matando. Una película sobre la naturaleza humana.

Ideal para... los amantes de la naturaleza y los ignorantes que se empeñan en destrozarla.