Estrenos y taquilla en España (12 de mayo): Alien regresa para comerse a la competencia

Vuelve a ser viernes y la cartelera se renueva con varias películas que quieren llevarnos a nuestra sala más cercana. En Blogdecine también acudimos puntualmente a nuestro repaso de los estrenos más destacados, entre los que sobresale con luz propia el regreso de Alien, y también a los resultados de taquilla del pasado fin de semana. ¿Conseguirá 'Alien: Covenant' arrebatar el liderato a 'Guardianes de la Galaxia 2'?

'Alien: Covenant'

Secuela de la controvertida 'Prometheus', está claro que se trata de un gran espectáculo visual que donde más va a disfrutarse es en la gran pantalla. Ya sobre el interés real de la película, prefiero no extenderme mucho, ya que Ridley Scott no solamente se ha quedado muy lejos de la estupenda película de 1979, sino que incluso se ha quedado por debajo de la ya mencionada 'Prometheus'.

Crítica en Blogdecine: 'Alien: Covenant', una decepción aún mayor que 'Prometheus' (crítica sin spoilers)

'Maravillosa familia de Tokio' ('Kazoku wa tsuraiyo')

Una comedia japonesa de corte costumbrista. Eso ya limita bastante el tipo de público que pueda estar interesado en ella. Por lo visto tampoco es especialmente memorable, un requisito casi indispensable para convencer a otros espectadores, pero sí tiene pinta de ser un agradable pasatiempo que quizá no nos saques muchas carcajadas, pero sí una gran cantidad de sonrisas.

'Guardián y verdugo' ('Shepherds and Butchers')

Adaptación de un llamativo caso real que no logra atraer mi atención más allá de eso por mucho que en su reparto figuren Andrea Riseborough o Steve Coogan. Las críticas tampoco han mostrado especial entusiasmo en ella, por lo que apuesta a que solamente la veré si me cruzo un día con ella en Netflix en el futuro.

'Money'

Uno de esos casos en los que lees la premisa y piensas que puede salir algo curioso de ahí, pero luego lees el reparto y entran dudas, las cuales van a más viendo su tráiler. Al final acabas con la misma indiferencia hacia la idea de verla que cuando ni siquiera sabías que existía...

'Bajo el sol' ('Zvizdan')

La idea de mostrar las tensiones entre Serbia y Croacia a través de los años gracias a tres historias de amor situadas en diferentes épocas suena de lo más estimulante. Luego es probable que no todas mantengan el mismo nivel y también que haya cierta sensación de repetición, pero la apuesta es tan curiosa que bien merece una oportunidad.

'Paraíso' ('Ray')

Mucho tiempo ha pasado desde que Andrei Konchalovsky estrenase 'El tren del infierno' ('Runaway Train'), aún hoy su película más recordada. Ahora vuelve con una cinta que propone un giro a las tan desgatadas historias ambientadas durante la II Guerra Mundial. Su director fue premiado en Venecia y no solamente parece muy superior a la media de este tipo de propuestas, sino casi imprescindible.

Crítica en Blogdecine: Festival de Gijón 2016 | De dictaduras, holocausto y radios persas

'Demonios tus ojos'

El voeurismo es un tema que ha servido como base a grandes películas y que siempre suscita cierto tipo de interés. Aquí además es la base de una premisa un tanto retorcida que cuenta con el aliciente adicional de ver a la niña de 'El laberinto del fauno' ya crecida. Sin embargo, algo me dice que esa perversión se quedará a medias en esta nuevo trabajo de Pedro Aguilera.

TOP 10: lo más visto en cines

La última aventura de Marvel repite al frente de un fin de semana marcado por el hecho de que no pocos espectadores seguro que se habían reservado de cara a la Fiesta del Cine -y eso que en esta ocasión ha perdido seguimiento-. Sorprende eso sí que 'Z, la ciudad perdida' ('The Lost City of Z') fuera el estreno más popular de la semana pasada y casi la que consigue mejor promedio de todo el Top 10, ya que la película de James Gray no es una propuesta de corte generalista.

Por su parte, 'El círculo' ('The Circle') repite el fracaso que ya tuvo en la taquilla de Estados Unidos, mientras que 'Nunca digas su nombre' ('The Bye Bye Man') y 'Noche de venganza' ('Sleepless') han pasado un tanto desapercibidas.