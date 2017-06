Estrenos y taquilla en España (9 de junio): la nueva momia, el Capitán Calzoncillos y triple ración de cine francés

Como cada viernes, aquí traemos nuestro repaso a la cartelera española con las novedades del fin de semana y lo más visto en cines. Sin duda, el estreno más destacado es el de la nueva versión de 'La momia' aunque sólo porque se trata de un blockbuster protagonizado por Tom Cruise; las críticas están siendo terribles.

También nos llega la adaptación de la saga literaria del Capitán Calzoncillos, el debut en la dirección de Ewan McGregor, la polémica 'Pieles', un épico drama catalán y una sorprendente triple ración de cine francés. Mucho donde elegir si hay ganas de ir al cine...

'La momia' ('The Mummy')

Cuando nos enteramos que Universal no pensaba organizar pases de prensa para que los críticos españoles pudieran escribir sobre la película antes del estreno, nos temimos lo peor. Lo cierto es que olía un poco mal en el último tráiler pero confiamos en el espectáculo, en Cruise y en la promesa de una nueva y ambiciosa saga como garantías de un mínimo entretenimiento. Yo voy a verla, espero no arrepentirme...

'Capitán Calzoncillos, su primer peliculón' ('Captain Underpants: The First Epic Movie')

Propuesta familiar especialmente destinada a los fans de la saga literaria creada por ‎Dav Pilkey. Tiene una valoración de 69 en Metacritic y mi compañero Mikel Zorrilla dice que cumple su propósito y resulta divertida, así que, si te concence el tráiler, no te lo pienses más.

'American Pastoral'

El debut en la dirección de Ewan McGregor, que también se ha quedado el papel protagonista, es una adaptación de la novela homónima con la que Philip Roth ganó el Pulitzer. Completan el reparto Jennifer Connelly, Dakota Fanning y Rupert Evans, entre otros. La crítica no la pone demasiado bien pero imagino que los actores y la música de Alexandre Desplat harán que valga la pena dedicarle un par de horas.

'Pieles'

Otra ópera prima de un actor, esta vez del español Eduardo Casanova, que promete no dejar indiferente a nadie con esta peculiar comedia negra. John Tones dice que el film es más simple de lo que pretende pero es "uno de los debuts más interesantes del año" y que "deberíamos sentir simpatía por los que se pasan de frenada antes que por los que pecan de discretos". Por mi parte, lo único que me produce dudas es si comprar palomitas o no...

'Una policía en apuros' ('Raid dingue')

Empezamos la triple dosis de cine francés con la propuesta más simple, comercial y aparentemente mediocre. La nueva comedia dirigida y protagonizada por Dany Boon, uno de los humoristas más populares del país vecino. En esta ocasión nos vende una comedia policiaca donde el conflicto es que una mujer quiere entrar en el grupo de fuerzas especiales en lugar de ser secretaria, enfermera o camarera...

'El sueño de Gabrielle' ('Mal de pierres')

Marion Cotillard es el principal reclamo de este drama romántico dirigido por Nicole Garcia que se basa en la novela de Milena Agus. Compitió en Cannes por la Palma de Oro y acumuló 8 nominaciones a los Premios César (incluyendo mejor película, director y actriz) pero terminó la gala sin ninguna estatuilla. Louis Garrel y Àlex Brendemühl acompañan a Cotillard.

'Testigo' ('La mécanique de l’ombre')

El título que, a priori, me parece más interesante de los tres franceses es este thriller orquestado por Thomas Kruithof que cuenta con la apuesta segura de François Cluzet en el papel protagonista. Tiene pinta de estar bien narrada y enganchar de principio a fin (eso espero). Otra cosa a su favor: sólo dura 88 minutos.

'Pàtria'

"Narra la leyenda de Otger Cataló y de los orígenes de Cataluña". Ni más ni menos. No le falta ambición a Joan Frank Charansonnet, realizador y coguionista del film. El crítico Eduardo de Vicente dice que "el intento tiene su mérito aunque el acabado final resulta algo irregular", destacando "carencias interpretativas de parte del elenco" y "excesos con la cámara lenta". Creo que ésta me la voy a ahorrar. ¡No se puede ver todo!

Lo más visto en cines: TOP 10 de la taquilla

Pese a perder un 42% de recaudación (el dato más elevado del ranking), la nueva entrega de 'Piratas del Caribe' vuelve a el estreno más visto de la cartelera por segunda semana consecutiva, y con mucha comodidad. Warner no ha querido competir aún con 'Wonder Woman' y será Universal quien intente conquistar la taquilla con su nueva momia. Lo normal es que lo consiga, salvo sorprendente fracaso.

Como puedes ver, salvo por las cifras de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', la taquilla da bastante pena. La novedad más afortunada es 'Norman, el hombre que lo conseguía todo', una comedia dramática protagonizada por Richard Gere, quien ha demostrado tener más tirón que el dúo formado por Christian Bale y Oscar Isaac en 'La promesa'.

Datos | ICAA