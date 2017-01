17 películas españolas para el 2017

Dejamos atrás lo mejor del 2016 para centrarnos en el futuro. Y es que tenemos 12 meses por delante para ver mucho cine y descubrir nuevos talentos. Juan Luis ya dejó una selección de estrenos potentes de 2017 que se completa con esta lista de las películas españolas más estimulantes que veremos (o esperamos ver) a lo largo del nuevo año que arranca. Rodadas a lo largo de 2016, algunas de ellas son muy esperadas y otras seguro que ni habréis oído hablar de ellas.

Sabemos que nos dejamos muchas fuera de la lista y que probablemente, habrán nuevas películas todavía por rodar que nos llegarán antes del 2018, pero de momento esto es lo que más nos ha llamado la atención de los futuros estrenos del cine español -Álex de la Iglesia y sus dos nuevas películas aparte-. Una selección variada: cine comercial, indie, óperas primas y de directores de renombre. Tomen nota, que seguro que hay cosas que les llame la atención:

'El Guardían Invisible' de Fernando González Molina

Puede que sea uno de los títulos más esperados del cine español del año. ¿Por qué? Pues porque adapta la primera parte de la trilogía del Baztán, el best-seller de Dolores Redondo -reciente ganadora del Premio Planeta con su última novela-. Protagonizada por Marta Etura, Elvira Mínguez y Pedro Casablanc, entre otros, 'El Guardián Invisible' la dirige Fernando González Molina, un director que ha convertido en oro todo lo que ha tocado: desde 'Tres metros sobre el cielo' (2010) hasta 'Palmeras en la nieve' (2015).

Con una factura -por lo que hemos visto en sus tráilers- muy de thriller norteamericano, 'El Guardián Invisible' cuenta la historia de la inspectora Amaia Salazar que regresa a su pueblo natal para investigar el asesinato de una adolescente que parece vinculado con otro crimen cometido un mes antes. Se estrena el 3 de marzo.

'Colossal' de Nacho Vigalondo

Parece que el cine de Nacho Vigalondo está destinado a ser incomprendido en España y es una pena. El próximo 20 de enero 'Colossal', protagonizada por Anne Hathaway, se estrenará en Estados Unidos y también lo hará en China a lo largo del año, así como en otros territorios. Sin embargo, y a pesar de haber sido alabada por la crítica por allí donde ha pasado -tuvo su premiere oficial en Toronto-, lo nuevo de Vigalondo todavía no tiene fecha de estreno en nuestro país -y creemos que tampoco distribuidora-.

Aún así, esperamos que llegue a nuestras pantallas a lo largo de este año y es que no estrenarla sería un error, ya que el director cántabro está ganando prestigio fuera de nuestras fronteras -pero nadie es profeta en su tierra, ya lo sabemos-. En 'Colossal', Anne Hathaway da vida Gloria que regresa a su ciudad natal tras haber perdido su trabajo y a su novio. La presencia de un gigantesco monstruo en Seúl, hará que Gloria se dé cuenta de que toda esa destrucción tiene que ver con ella y hará todo lo posible para descubrir qué es.

'Amar' de Esteban Crespo

Una propuesta muy diferentes a las otras dos es la de 'Amar', la ópera prima del hasta ahora cortometrajista Esteban Crespo -nominado al Oscar por el corto 'Aquel no era yo' en 2014-. Producida por Avalon P.C, Amar AIE y Filmeu, con la colaboración de TVE y Netflix, 'Amar' es la versión larga del corto del mismo nombre que Crespo filmó en 2009 y todo apunta que será uno de los debuts del año.

Protagonizada por la debutante María Pedraza, junto a Pol Monen, Natalia Tena, Greta Fernández, Gustavo Salmerón o Nacho Fresneda, entre otros, 'Amar' nos cuenta el intenso romance de dos adolescentes, su primer gran amor. Todavía no hay fecha de estreno, pero llegará a nuestras pantallas a lo largo del 2017, habiendo pasado antes -deducimos- por algún que otro festival.

'Incerta Glòria' de Agustí Villaronga

Tras la fallida 'El Rey de la Habana', lo nuevo de Agustí Villaronga se parece más a lo que nos tenía acostumbrados. Se trata de 'Incerta Glòria', donde vuelve a colaborar con Isona Passola, quien ya le produjo 'Pa Negre'. Para este nuevo y esperado trabajo, descrito como un "western emocional" y basado en la novela de Joan Sales, Villaronga ha reunido a un atractivísimo reparto compuesto por nuevos talentos del panorama catalán como Marcel Borràs, Oriol Pla, Bruna Cusí o la más veterna Núria Prims.

'Incerta Glòria', que llegará a los cines el próximo 17 de marzo, cuenta la historia de tres amigos que están enamorados de la misma mujer y se ven sorprendidos con el estallido de la Guerra Civil. Entonces se preguntarán qué era ser joven, pues parece que han despertado de un sueño.Y buscan una gloria que no saben definir, que buscan en muchas cosas, sobre todo en el amor y en la guerra, si esta se cruza en el camino. Pinta muy, muy bien.

'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta

Isaki Lacuesta estrenó hace unos meses la fantástica 'La próxima piel', co-dirigida con Isa Campo, pero ya en noviembre se encontraba en pleno rodaje de 'Entre dos aguas', su próxima película y que esperamos ver en el último trimestre del año en algún festival importante. Co-escrita con Isa Campo, se trata de la continuación de su semi-documental 'La leyenda del tiempo', estrenado en 2006.

En esta nueva película, Lacuesta recupera la historia de los hermanos Israel y Francisco, 10 años depués de haberlos conocido en 'La leyenda del tiempo', donde Israel era un niño gitano que, tras la muerte de su padre, ya nunca podría volver a cantar, pese a pertenecer a una familia de cantaores, y que vive soñando con poder viajar algún día lejos de la isla en la que nació.

'Escobar' de Fernando León de Aranoa

Otra de las películas españolas que esperamos que estén presentes en más de un festival internacional a finales de año es 'Escobar', la nueva película de Fernando León de Aranoa en la que reúne a Javier Bardem y a Penélope Cruz en la gran pantalla. La película, que se rodó el pasado mes de octubre, está basada en la novela 'Amando a Pablo, odiando a Escobar' de Virginia Vallejo, quien cuenta sus vivencias con el famoso narcotraficante.

Con esta película, Bardem se suma a la casi innumerable lista de actores que han dado vida al narcotraficante colombiano en la gran pantalla y en la pequeña como Benicio del Toro, Andrés Parra o Wagner Moura, en la serie 'Narcos' de Netflix. Pero el 'Escobar' de León de Aranoa se centrará más en la historia de amor de Vallejo y Escobar.

'As We Like It' de Carlos Marques Marcet

Carlos Marques Marcet rodó, en 2014, la mejor ópera prima española -y puede que europea- del año: '10.000' km'. Por suerte, no vamos a tener que esperar mucho para ver su segunda película y es que el pasado verano rodó entre Londres y Barcelona 'As We Like It' una comedia romántica con tintes de drama en la que vuelve a contar con los protagonistas de su debut: David Verdaguer y Natalia Tena.

Aunque en 'As We Like It' no hay una pareja, sino un trío, que completa Oona Chaplin. En la cinta, Chaplin y Tena dan vida a una pareja de treintañeras que viven en un barco en el Regents Canal de Londres. Una de ellas quiere tener un hijo y para ello, piden ayuda al mejor amigo de una de ellas, al que da vida Verdaguer. La película es un retrato generacional sobre la maternidad -y paternidad- y las responsabilidades y conflictos que pueden surgir dentro de una pareja moderna.

'Maus' de Gerardo Herrero

Tras varios cortometrajes de éxito a sus espladas -el último 'Safari' fue nominado al Oscar y se vio en la Semana de la Crítica de Cannes en 2014-, Gerardo Herrero estrenará en 2017 su ópera prima, titulada 'MAUS' y destinada a ser uno de los grandes títulos de género fantástico y de terror del 2017. Y aunque muchos lo estéis pensando, no tiene nada que ver con el cómic de Art Spiegelman.

Ambientada en los Balcanes, la película cuenta la historia de Alec y Sasa, una pareja enamorada en un viaje al corazón de Bosnia Herzegovina. Pero de reprente, Sasa sentirá que una misteriosa fuerza les acecha. 'MAUS' está protagonizada por un reparto internacional que encabezan August Wittgenstein y Alma Terzic. Produce Apaches Entertainment, Cine365 Film y Dynamite Films.

'La Llamada' de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Tras casi 4 años siendo uno de los hits de la cartelera teatral madrileña, el musical 'La Llamada' salta a la gran pantalla de la mano de sus propios creadores, Javier Calvo y Javier Ambrossi y también, con la producción de Apaches Entertainment. Además, la película cuenta con el reparto original de la obra de teatro, que protagonizaron Macarena García, Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo y Richard Collins Moore.

La película cuenta la historia de María y Susana, dos adolescentes apasionadas del reggaeton y el "electro-latino" que se encuentran en el campamento de verano cristiano La Brújula al que acuden desde que eran pequeñas y que coordinan dos mondas: Bernarda y Milagros. Durante sus noches en el campamento, a María se le aparece Dios cantando a Whitney Houston y todo cambiará para ellas.

'The Bookshop' de Isabel Coixet

Hace un año,'Nadie quiere la noche' de Isabel Coixet era una de las cinco nominadas al Goya a la Mejor Película y en otoño veíamos el documental 'Spain in a Day', pero antes, en verano, Coixet se había dedicado a rodar 'The Bookshop' entre Irlanda y Barcelona y como nos tiene acostumbrados, con un reparto internacional de aúpa que componen Emily Mortimer, Bill Nighy y Patricia Clarkson, entre otros.

'The Bookshop' está basada en la novela homónima de Penelope Fitzgerald y nos traslada una pequeña ciudad de la Irlanda de los 50, donde Florence Green está decidida a cumplir el sueño que ella y su marido concibieron cuando se conociveron: abrir una librería en Hardborourgh y llenarla de libros que quizá, se escapan de la socidedad conservadora del lugar. Esperamos ver la cinta en algún festival importante a lo largo del año.

'Verano 1993' de Carla Simón

Hace unos meses os hablábamos de Carla Simón como una de las directoras jóvenes a seguir y ahora lo confirmamos. Su debut 'Verano 1993' cada vez nos pinta mejor y es que además de contar con algunos de los talentos del panorama catalán más interesantes del momento como David Verdaguer y Bruna Cusí -a la que también veremos en 'Incerta Glòria'-, su sinopsis es de lo más interesante.

'Verano 1993' cuenta la historia de Frida, una niña de 6 años que tras la muerte de su madre, afronta su primer verano con su familia adoptiva. Unos meses en los que tanto sus nuevos padres y su nueva hermana como Frida irán aceptándose y conociéndose los unos a los otros. No nos extrañaría nada ver el debut de Carla Simón en algún festival importante tipo San Sebastián y sus Nuevos Realizadores el próximo otoño. Pero aún es demasiado pronto para adivinar.

'La vida lliure' de Marc Recha

Otro título que esperamos llegue a finales de año es 'La vida lliure', el último trabajo de Marc Recha que nos llegará dos años después de su última película 'Un dia perfecte per volar', que compitió en el Festival de Cine de San Sebastián de 2015. En esta ocasión, el director catalán vuelve a contar con Sergi López y la inocente mirada de dos niños como protagonistas Mariona Gomila y Macià Arguimbau.

'La vida lliure' nos traslada a la Menorca de la Primera Guerra Mundial para contarnos la historia iniciática de Tina y Biel, dos niños cuya madre se ha tenido que ir a Argel, debido a la escasez de trabajo en la isla y de la epidemia de gripe que la recorre.

'Pieles' de Eduardo Casanova

Bajo la tutela -y producción- de Álex de la Iglesia, Eduardo Casanova -Fidel del de la serie 'Aída', para los que andéis despistados-, debuta en la dirección con 'Pieles' una propuesta bizarra y kitsch, que él mismo define como una "respuesta punk, rebelde y violenta a la presión social a la que todos estamos sometidos". La cinta, que apunta a ser de las más comentadas del año, es una especie de continuación de un corto titulado 'Eat My Shit', que dirigió el propio Casanova.

Protagonizada por Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Jon Kortajarena, Carmen Machi, Candela Peña o Secun de la Rosa, ente otros, 'Pieles' cuenta la historia de gente físicamente diferente que por este motivo se han visto obligados a esconderse, recluirse o unirse entre ellos. No sabemos cómo estará la película, pero sí sabemos que dará que hablar y que, probablemente, traerá consigo algo de polémica.

'Morir' de Fernando Franco

En 2013, el hasta entonces montador Fernando Franco firmaba una de las óperas prima más apabullantes y duras de la cinematografía española: 'La Herida'. Una película que le valió el Goya a la Mejor Dirección Novel y el de Mejor Actriz para su fantástica protagonista, Marian Álvarez. Fue tal la química entre ambos, que Franco no ha dudado en volver a contar con ella en su segunda película, 'Morir', rodada el pasado otoño.

Esperamos ver 'Morir' de nuevo en un gran festival y no nos extrañaría que repitiera en la sección oficial de San Sebastián el próximo septiembre. Y es que este nuevo trabajo, en el que también está Andrés Gertrúdix, es un intenso drama que cuenta la historia de una pareja, Luis y Marta, cuyas vidas se ven paralizadas por la irrupción de una enfermedad que viene acompañada de culpa, mentiras y miedo, poniendo a prueba la estabilidad y el amor de la pareja. ¿Huele o no huele a festiva?

'Ana de Día' de Andrea Jaurrieta

Andrea Jaurrieta también era nuestras nuevas directoras españolas a seguir y es que su ópera prima, 'Ana de Día', que lleva tratando de sacar a flote más de tres años y finalmente lo ha conseguido gracias a la ayuda de un crowdfunding, pinta de lo más estimulante y a la vez perturbador. Protagonizada por Ingrid García-Jonsson, Álvaro Ogalla, Fernando Albizu e Irene Ruíz, apuesta por ser una de las sorpresas del cine independiente español.

En la película, García-Jonsson da vida a Ana una joven modélica a punto de terminar su doctorado en derecho, descubre que alguien ha ocupado su lugar: una doble idéntica a ella cuya presencia a nadie parece extrañar. Lejos de intentar recuperar su identidad perdida, Ana prefiere investigar en sus propios límites ante este nuevo anonimato, tratando de encontrar el sentido a su existencia.

'Marrowbone' de Sergio G. Sánchez

Una de las grandes apuestas comerciales de Telecinco Cinema es, sin duda, 'Marrowbone', la ópera prima del hasta ahora guionista Sergio G.Sánchez -guionista de taquillazos como 'El orfanato' y 'Lo imposible'- y cuyo estreno está previsto para el otoño de este año. Con un elenco internacional que componen los jovencísimos George McKay ('Pride'), Anya Taylor-Joy ('La Bruja') y Charlie Heaton ('Stranger Thinks'), sus responsables la definen como un "thriller con emociones".

Rodada íntegramente en nuestro país y ya vendida a más de 30 países, 'Marrowbone' nos cuenta la historia de cuatro hermanos que acaban de perder a su madre. Tras su fallecimiento temen ser separados, así que para protegerse y evitar que esto suceda deciden huir a una granja abandonada, un lugar que no es lo que parece, pues esconde un oscuro secreto entre sus paredes….

'Oro' de Agustín Díaz Yanes

Y por último, pero no menos importante ni interesante, 'Oro', la nueva y ambiciosa película de Agustín Díaz Yanes, basado en un relato inédito de Arturo Pérez Reverte. Rodada entre Canarias, Andalucía, Panamá y Madrid y con un presupuesto de 8 millones de euros, 'Oro' supone el regreso al cine de Díaz Yanes tras 8 años sin rodar una película -la última fue 'Sólo quiero caminar' en 2008-.

Con un reparto de lujo que enzabezan Raúl Arévalo, Bárbara Lennie, Óscar Jaenada, José Coronado y Juan Diego, 'Oro' relata las aventursa de los conquistadores españoles Lope de Aguirre y Núñez de Balboa. En el siglo XVI se internaron en la selva amazónica en busca del mítico El Dorado, una ciudad que se creía que estaba hecha completamente del preciado metal.