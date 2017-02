'Cincuenta sombras más oscuras', la película

571 millones de dólares, eso es lo que recaudó 'Cincuenta sombras de Grey' ('Fifty Shades of Grey') en su paso por los cines de todo el mundo en 2015 cuando costó apenas 40, por lo que era inevitable que la trilogía literaria escrita por E. L. James también lo fuera en la gran pantalla. Eso sí, en su momento se rumoreó la posible sustitución de Jamie Dornan y Dakota Johnson por una cuestión económica, pero tanto a ellos como a Universal les interesaba llegar a un acuerdo.

Finalmente no hubo cambios delante de las cámaras, aunque sí detrás, ya que James Foley asumió la dirección de 'Cincuenta sombras más oscuras' ('Fifty Shades Darker') tras la marcha de Sam Taylor-Johnson, mientras que Niall Leonard, el marido de James, sustituyó a Kelly Marcel adaptando el libro original. Este próximo 10 de febrero podremos comprobar el resultado de una secuela que seguramente repetirá o incluso superará el éxito de su predecesora.

El argumento

Cuando Christian Grey, que se siente herido, intenta convencer a la reticente Ana Steele de que vuelva a formar parte de su vida, ésta le exige un nuevo acuerdo antes de aceptar. Pero cuando la pareja empieza a tener más confianza y una cierta estabilidad, aparecen dudosas figuras del pasado de Christian decididas a parar en seco sus esperanzas de un futuro juntos.

James Foley, el director

James Foley en la sala de montaje

Nacido el 28 de diciembre de 1953, James Foley estrenó 'Rebeldes temerarios' ('Reckless'), su primera película, en 1984. Con su segundo trabajo, titulado 'Hombres frente a frente' ('At Close Range'), llegó a competir en el Festival de Berlín de 1986, gozando de menor fortuna con el tercero, ya que su colaboración con Madonna en '¿Quién es esa chica?' ('Who's That Girl') le valió una nominación a los Razzie.

Su recuperación profesional tampoco tardó mucho, ya que en 1992 rodó la prestigiosa 'Éxito a cualquier precio' ('Glengarry Glen Ross') a partir de un guion de David Mamet. Eso sí, su carrera posterior ha sido decepcionante en el mejor de los casos. Suyas son cintas como 'Pasión obsesiva' ('Fear'), 'Cámara sellada' ('The Chamber'), 'The Corruptor', 'Confidence' o 'Seduciendo a un extraño' ('Perfect Stranger').

De hecho, 'Cincuenta sombras más oscuras' es su primera película desde la cinta protagonizda por Bruce Willis y Halle Berry. Desde entonces sólo había trabajado en televisión, rodando el telefilm 'Red Zone' y episodios de series como 'Hannibal', 'House of Cards', 'Wayward Pines' o 'Billions'. Conviene señalar que en su momento ya se ocupó de un capítulo de 'Twin Peaks'. Por cierto, Foley también dirigirá la tercera entrega de la saga salvo cambios de última hora.

Jamie Dornan, Dakota Johnson y el resto del reparto

Jamie Dornan empezó a hacerse popular por su trabajo como modelo, algo que le sirvió para conseguir su primer papel como actor en 'María Antonieta' ('Marie-Antoinette'). No obstante, su primera gran oportunidad fue en la televisiva 'Once Upon a Time', de la cual saltó a 'La Caza' ('The Fall'), donde compartía protagonismo con Gillian Anderson. No hizo falta más para que lo fichasen para dar vida a Christian Grey tras la espantada de Charlie Hunnam.

Su carrera cinematográfica ha florecido desde 'Cincuenta sombras de Grey', pues también hemos podido verle en 'Operación Anthropoid', 'El asedio de Jadotville' y ‘The 9th Life of Louis Drax’, aunque lo cierto es que todas ellas han pasado bastante desapercibidas. Habrá que ver si consigue dar con un papel que le permita demostrar su capacidad para conectar con el público más allá de la saga que nos ocupa.

Por su parte, Dakota Johnson era principalmente conocida por ser la hija de Melanie Griffith y Don Johnson antes de fichar para dar vida a Anastasia Steele. Eso sí, en su haber figuraban ya apariciones en cintas como 'Infiltrados en clase' ('21 Jump Street'), 'Eternamente comprometidos' ('The Five-Year Engagement') o la televisiva 'Ben and Kate'. En esta última era una de las protagonistas, pero la serie fue cancelada tras una única temporada.

Su carrera cambió para siempre tras 'Cincuenta sombras de Grey', pero ella está sabiendo manejarse mejor que su compañero de reparto, aceptando tanto producciones de corte más comercial como 'Mejor... solteras' ('How to Be Single'), títulos más artísticos como 'Cegados por el sol' ('A Bigger Splash') o películas a priori a mitad de camino como 'Black Mass. Estrictamente criminal'. En breve la veremos en el remake de 'Suspiria' donde ha vuelto a ponerse a las órdenes de Luca Guadagnino.

Dornan y Johnson no son los únicos rostros conocidos del reparto, pues en él también figuran Kim Basinger, a la que ya pudimos ver hace unos meses en la excelente 'Dos buenos tipos' ('The Nice Guys'), Tyler Hoechlin, el hijo de Tom Hanks en 'Camino a la Perdición' ('Road to Perdition'), Bella Heathcote -'Sombras tenebrosas' ('Dark Shadows')-, la oscarizada Marcia Gay Harden, Luke Grimes -'El francotirador' ('American Sniper'), Jennifer Ehle, Max Martini y la cantante Rita Ora.

