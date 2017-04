El cine de 2017 | Los 19 estrenos más esperados entre abril y junio

Este viernes podremos ver los primeros estrenos del mes de abril y, como ya hice de enero a marzo, he recopilado aquí las películas más esperadas que llegarán a las carteleras desde el próximo fin de semana hasta el 30 de junio. De nuevo, aclaro que tengo en cuenta las fechas para España aunque la mayoría de estos títulos llegan más o menos al mismo tiempo en todo el mundo.

Entre las novedades más interesantes cabe destacar las secuelas de 'Fast and Furious', 'Guardianes de la Galaxia', 'Alien' o 'Piratas del Caribe', y la primera película sobre Wonder Woman, un proyecto del que la industria está muy pendiente; si tiene éxito (sería lo normal) impulsará más proyectos de superheroínas, pero si fracasa... esperemos que no. Sin más, vamos a echar un vistazo a los 19 estrenos de cine que quieren nuestro dinero entre abril y junio:

'Life (Vida)'

¿Cuándo se estrena? 7 de abril

¿Quién dirige? Daniel Espinosa

¿Quiénes son sus protagonistas? Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare...

¿Qué nos venden? Un thriller de terror espacial con un par de estrellas, un realizador al que le encanta poner nervioso al público y los guionistas de 'Deadpool'. Debería inquietarnos y entretenernos.

'Power Rangers'

¿Cuándo se estrena? 7 de abril

¿Quién dirige? Dean Israelite

¿Quiénes son sus protagonistas? Elizabeth Banks, Bryan Cranston, Bill Hader, Dacre Montgomery, Naomi Scott...

¿Qué nos venden? Un reboot de la saga con el formato de película de adolescentes superhéroes, con un remix de todos los elementos que cabe esperar en una superproducción de estas características. Si no nos ponemos muy quisquillosos, promete ser divertida.

'Your Name'

¿Cuándo se estrena? 7 de abril

¿Quién dirige? Makoto Shinkai

¿Qué nos venden? La película de animación del año. Un auténtico fenómeno de público que por fin llega a España. La he visto y la recomiendo, es muy bonita, PERO no me parece ese peliculón del que están hablando.

'Fast & Furious 8' ('The Fate of the Furious')

¿Cuándo se estrena? 12 de abril

¿Quién dirige? F. Gary Gray

¿Quiénes son sus protagonistas? Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, Kurt Russell...

¿Qué nos venden? El mayor espectáculo de la saga, ni más ni menos. No será fácil superar las secuencias de acción de la última entrega pero han apostado muy fuerte por esta octava entrega. Ahí tienes a Theron, Mirren y Russell, tres razones para pagar la entrada.

'Lo tuyo y tú'

¿Cuándo se estrena? 12 de abril

¿Quién dirige? Hong Sang-soo

¿Quiénes son sus protagonistas? Kim Joo-hyuck, Lee You-young, Kwon Hae-hyo, Yu Jun-sang, Kim Eui-sung...

¿Qué nos venden? Una de las películas más aplaudidas del año, original y con excelentes interpretaciones. Este realizador es de los que, si te atrapan, tienes la necesidad de ver toda su filmografía.

'El bebé jefazo' ('The Boss Baby')

¿Cuándo se estrena? 14 de abril

¿Quién dirige? Tom McGrath

¿Qué nos venden? Entretenimiento para todos los públicos, una premisa divertida, mucho humor y mensajes bonitos sobre la vida; la fórmula clásica del cine familiar de Hollywood. Es nº1 en la taquilla estadounidense. La voz original de Alec Baldwin (José Coronado en España) es un punto a favor.

'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter Two')

¿Cuándo se estrena? 21 de abril

¿Quién dirige? Chad Stahelski

¿Quiénes son sus protagonistas? Keanu Reeves, Bridget Moynahan, Peter Stormare, Ian McShane, Common...

¿Qué nos venden? Lo mismo que la primera pero con el doble de acción, según sus responsables. Irresistible para los fans del género.

'Guardianes de la galaxia Vol. 2' (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

¿Cuándo se estrena? 28 de abril

¿Quién dirige? James Gunn

¿Quiénes son sus protagonistas? Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Kurt Russell, Elizabeth Debicki...

¿Qué nos venden? Según el realizador ha tenido más libertad para desarrollar las historias de los personajes y la relación del grupo, lo cual, unido a la escala de blockbuster, debería dar como resultado un gran entretenimiento. No puede ser tan sorprendente como la anterior pero esperemos que lo compense con las lecciones aprendidas.

'Z, la ciudad perdida' ('The Lost City of Z')

¿Cuándo se estrena? 5 de mayo

¿Quién dirige? James Gray

¿Quiénes son sus protagonistas? Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert Pattinson, Angus Macfadyen...

¿Qué nos venden? Una gran historia contada por un gran cineasta. Cualquiera que haya seguido la carrera de Gray debe estar impaciente por el estreno.

'El círculo' ('The Circle')

¿Cuándo se estrena? 5 de mayo

¿Quién dirige? James Ponsoldt

¿Quiénes son sus protagonistas? Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Bill Paxton...

¿Qué nos venden? Un thriller sobre los riesgos de las nuevas tecnologías e Internet, con dos estrellas y el autor de 'Tocando fondo' ('Smashed', 2012), 'Aquí y ahora' ('The Spectacular Now', 2013) y 'El último tour' ('The Last Tour', 2015). Es el primer trabajo en este género para Ponsoldt pero es un realizador muy interesante, espero que no lo hayan arruinado...

'Alien: Covenant'

¿Cuándo se estrena? 12 de mayo

¿Quién dirige? Ridley Scott

¿Quiénes son sus protagonistas? Katherine Waterston, Michael Fassbender, Demián Bichir, Danny McBride, Billy Crudup...

¿Qué nos venden? Lo mismo que 'Prometheus' pero con mejor guion y con escenas de terror para adultos. Scott dice que nos vamos a cagar de miedo y, aunque al final no lo consiga, sólo por ver cómo lo intenta me parece suficiente razón para ir al cine.

'Wonder'

¿Cuándo se estrena? 12 de mayo

¿Quién dirige? Stephen Chbosky

¿Quiénes son sus protagonistas? Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Millie Davis...

¿Qué nos venden? La reunión de Roberts con Tremblay debería cautivar al público en esta adaptación de un best seller, editado en España con el título 'La lección de August'. Ojo también al director, responsable de la estupenda 'Las ventajas de ser un marginado' ('The Perks of Being A Wallflower', 2012).

'Déjame salir' ('Get Out')

¿Cuándo se estrena? 19 de mayo

¿Quién dirige? Jordan Peele

¿Quiénes son sus protagonistas? Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Allison Williams, Catherine Keener, Caleb Landry Jones...

¿Qué nos venden? El título de terror más comentado del año. Costó 4,5 millones de dólares y ya lleva recaudados más de 150 en Estados Unidos. Es un fenómeno de crítica y de público, uno de esos estrenos que hay que ver, sí o sí.

'Personal Shopper'

¿Cuándo se estrena? 19 de mayo

¿Quién dirige? Olivier Assayas

¿Quiénes son sus protagonistas? Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten, Anders Danielsen Lie...

¿Qué nos venden? Assayas ganó el premio a la mejor dirección (ex aequo) en el Festival de Cannes con este elegante, extraño y cautivador relato de fantasmas. No es para todos los públicos, ojo, pero es original y tiene momentos muy buenos. Otro título para creer que Stewart tiene verdadero talento (y lo escribe alguien que no podía soportarla).

'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

¿Cuándo se estrena? 26 de mayo

¿Quién dirige? Joachim Rønning y Espen Sandberg

¿Quiénes son sus protagonistas? Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario...

¿Qué nos venden? Una vuelta a los orígenes de la saga, con más aventura y menos espectáculo basado en los efectos visuales. Las críticas apuntan que es un acierto, una entrega que recuerda a la original. No solemos encontrar películas sobre piratas y es un subgénero muy aprovechable.

'La momia' ('The Mummy')

¿Cuándo se estrena? 9 de junio

¿Quién dirige? Alex Kurtzman

¿Quiénes son sus protagonistas? Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson...

¿Qué nos venden? Un espectacular reboot de la franquicia: terror, acción, humor... En teoría, una gozada para los fans del género fantástico y del cine palomitero. Cruise no suele fallar.

'Baywatch: Los vigilantes de la playa'

¿Cuándo se estrena? 16 de junio

¿Quién dirige? Seth Gordon

¿Quiénes son sus protagonistas? Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Priyanka Chopra...

¿Qué nos venden? Una comedia gamberra con cuerpos esculturales, especialmente para adolescentes y jóvenes con ganas de cachondeo, que tendrán mucho tiempo libre en verano. Si leo que llega al nivel de 'Infiltrados en la universidad' ('22 Jump Street', 2014) me apunto.

'Wonder Woman'

¿Cuándo se estrena? 23 de junio

¿Quién dirige? Patty Jenkins

¿Quiénes son sus protagonistas? Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, David Thewlis, Elena Anaya...

¿Qué nos venden? Un gran espectáculo, una mezcla de la fantasía de 'Thor' con la ambientación bélica de 'Capitán América' y la presentación de la superheroína más icónica de DC. La gran pregunta es: ¿lo hará mejor Jenkins que Zack Snyder y David Ayer?

'Gru, mi villano favorito 3' ('Despicable Me 3')

¿Cuándo se estrena? 30 de junio

¿Quién dirige? Kyle Balda, Pierre Coffin y Eric Guillon

¿Qué nos venden? Lo mismo que las anteriores pero con un par de giros diferentes para justificar que volvamos a pagar la entrada. Este tipo de productos me aburren pero debo admitir que el tráiler tiene varios momentos simpáticos. Los niños van a enloquecer, eso está claro.

¿Cuál (o cuáles) de todos estos estrenos te llama más la atención?