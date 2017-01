El cine de 2017 | Los 21 estrenos más esperados entre enero y marzo

Seguimos inmersos en repasos a lo mejor de 2016 (y lo que queda, con la temporada de premios) pero esta semana nos llegan ya los primeros estrenos de 2017. Como el año pasado, vamos a comentar lo más interesante que nos ofrece el calendario cinematográfico de los próximos doce meses, y hoy empiezo con enero, febrero y marzo (tengo en cuenta el calendario español de estrenos).

Entre los títulos más destacados cabe señalar el regreso de Martin Scorsese, el musical romántico que está cautivando a todo el mundo, la esperada continuación de 'Trainspotting' o la adaptación de 'Ghost in the Shell'. Pero vamos a echar un vistazo a los 21 estrenos más esperados entre enero y marzo...

'Silencio' ('Silence')

¿Cuándo se estrena? 6 de enero.

¿Quién dirige? Martin Scorsese.

¿Quiénes son sus protagonistas? Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Tadanobu Asano...

¿Por qué hay que verla? Porque es de Scorsese, sencillamente.

'Solo el fin del mundo' ('Juste la fin du monde')

¿Cuándo se estrena? 6 de enero.

¿Quién dirige? Xavier Dolan.

¿Quiénes son sus protagonistas? Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux...

¿Por qué hay que verla? Ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, representa a Francia en los Oscars, tiene un repartazo y es lo nuevo de Dolan, autor de la imprescindible 'Mommy' (2014).

'La ciudad de las estrellas - La La Land'

¿Cuándo se estrena? 13 de enero.

¿Quién dirige? Damien Chazelle.

¿Quiénes son sus protagonistas? Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock...

¿Por qué hay que verla? Es una de las películas más aclamadas de 2016, está arrasando en la temporada de premios y todo apunta que triunfará en la noche de los Oscars. Aparte, tiene pinta de ser una maravilla.

'La tortuga roja' ('La tortue rouge')

¿Cuándo se estrena? 13 de enero.

¿Quién dirige? Michael Dudok De Wit.

¿Por qué hay que verla? Es una coproducción del estudio Ghibli, que desde detuvo la producción de largometrajes propios. Debería notarse el amor por las buenas historias y el cuidado en la animación. Está recibiendo buenas críticas.

'La luz entre los océanos' ('The Light Between Oceans')

¿Cuándo se estrena? 20 de enero.

¿Quién dirige? Derek Cianfrance.

¿Quiénes son sus protagonistas? Alicia Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz, Caren Pistorius, Anthony Hayes...

¿Por qué hay que verla? Por el realizador, autor de 'Blue Valentine' (2010) y 'Cruce de caminos' ('The Place Beyond the Pines', 2012). Un detalle curioso es que durante el rodaje se formó la pareja Fassbender-Vikander, con dos de los actores más cotizados del momento.

'Loving'

¿Cuándo se estrena? 20 de enero.

¿Quién dirige? Jeff Nichols.

¿Quiénes son sus protagonistas? Joel Edgerton, Ruth Negga, Michael Shannon, Marton Csokas, Nick Kroll...

¿Por qué hay que verla? Por Shannon, Negga (recomiendo verla en 'Preacher') y el director, autor de 'Take Shelter' (2011) o 'Midnight Special' (2016).

'Vivir de noche' ('Live By Night')

¿Cuándo se estrena? 27 de enero.

¿Quién dirige? Ben Affleck.

¿Quiénes son sus protagonistas? Ben Affleck, Zoe Saldana, Sienna Miller, Elle Fanning, Chris Cooper...

¿Por qué hay que verla? Supone la vuelta a la dirección para Affleck tras triunfar con 'Argo' (2012). La crítica no está quedando contenta y quizá acabe siendo un chasco ('Argo' me parece muy sobrevalorada) pero creo que es un estreno imprescindible para cualquiera con un mínimo de curiosidad y pasión por el cine.

'Toni Erdmann'

¿Cuándo se estrena? 20 de enero.

¿Quién dirige? Maren Ade.

¿Quiénes son sus protagonistas? Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy Russell, Trystan Pütter, Hadewych Minis...

¿Por qué hay que verla? Es otra de las películas más aplaudidas y mejor valoradas del año pasado. Tuve la oportunidad de verla y es increíble cómo pasan casi tres horas y no quieres que termine. Es original, divertida y emocionante, con dos protagonistas maravillosos.

'Manchester frente al mar' ('Manchester by the Sea')

¿Cuándo se estrena? 3 de febrero.

¿Quién dirige? Kenneth Lonergan.

¿Quiénes son sus protagonistas? Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol, Matthew Broderick...

¿Por qué hay que verla? Básicamente por el mismo motivo que 'La La Land', es uno de los tres títulos que está arrasando en la temporada de premios y se acerca a los Oscars con posibilidades de triunfo. Además, ojo al reparto, y es el director de 'Puedes contar conmigo' ('You Can Count On Me', 2000).

'Múltiple' ('Split')

¿Cuándo se estrena? 27 de enero.

¿Quién dirige? M. Night Shyamalan.

¿Quiénes son sus protagonistas? James McAvoy, Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Brad William Henke, Haley Lu Richardson...

¿Por qué hay que verla? Por lo peculiar de la propuesta, el probable recital de McAvoy o la puesta en escena de Shyamalan, que incluso en sus peores momentos es un cineasta más habilidoso que la mayoría.

'Billy Lynn' ('Billy Lynn's Long Halftime Walk')

¿Cuándo se estrena? 27 de enero.

¿Quién dirige? Ang Lee.

¿Quiénes son sus protagonistas? Joe Alwyn, Steve Martin, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Vin Diesel...

¿Por qué hay que verla? Porque hablamos del autor de 'Tigre y dragón' o 'Brokeback Mountain', entre otras. Quiso hacer algo especial, otra vez, filmando en 3D, 4K y 120 fotogramas por segundo y, al parecer, se ha equivocado. Es uno de los grandes fracasos comerciales de 2016 y los críticos no le apoyan. Aun así, creo que merece nuestra atención y por lo menos podremos aportar una opinión sobre un film que seguirá dando que hablar por su atrevimiento.

'Batman: La LEGO película' ('The LEGO Batman Movie')

¿Cuándo se estrena? 10 de febrero.

¿Quién dirige? Chris Mckay.

¿Por qué hay que verla? Si mantiene el nivel de 'La Lego Película' estaremos ante una de las películas más divertidas del año. Tras las adaptaciones de Christopher Nolan y Zack Snyder se agradece un enfoque más desenfadado y absurdo del superhéroe y su universo.

'Moonlight'

¿Cuándo se estrena? 10 de febrero.

¿Quién dirige? Barry Jenkins.

¿Quiénes son sus protagonistas? Naomie Harris, Mahershala Ali, André Holland, Janelle Monáe, Trevante Rhodes...

¿Por qué hay que verla? Porque está triunfando en la temporada de premios y completa con 'La La Land' y 'Manchester frente al mar' el trío de películas norteamericanas más aclamadas de 2016. Al parecer, Mahershala Ali (uno de los villanos de 'Luke Cage') realiza una de las mejores interpretaciones del año pasado.

'Jackie'

¿Cuándo se estrena? 17 de febrero.

¿Quién dirige? Pablo Larrain.

¿Quiénes son sus protagonistas? Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, John Hurt...

¿Por qué hay que verla? Por la interpretación de Portman, que suena como gran favorita para el Oscar. Los críticos también aplauden cómo Larrain ha logrado convertir lo que podría haber sido otro biopic más en una película tan fascinante.

'Cincuenta sombras más oscuras' ('Fifty Shades Darker')

¿Cuándo se estrena? 10 de febrero.

¿Quién dirige? James Foley.

¿Quiénes son sus protagonistas? Dakota Johnson, Jamie Dornan, Marcia Gay Harden, Kim Basinger, Bella Heathcote...

¿Por qué hay que verla? Es imprescindible para la legión de fans de la trilogía erótica creada por E.L. James y quienes disfrutaron con la primera parte. Los demás tenemos miles de planes mejores.

'Fences'

¿Cuándo se estrena? 24 de febrero.

¿Quién dirige? Denzel Washington.

¿Quiénes son sus protagonistas? Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Russell Hornsby, Mykelti Williamson...

¿Por qué hay que verla? Por disfrutar de dos actorazos en papeles que les permiten lucirse. El cine no necesita nada más para atraparte y dejarte clavado en la butaca.

'Logan'

¿Cuándo se estrena? 3 de marzo.

¿Quién dirige? James Mangold.

¿Quiénes son sus protagonistas? Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant...

¿Por qué hay que verla? Porque tiene pinta de ser una película de superhéroes muy diferente a lo habitual, más seria y adulta. Es la despedida de Jackman como Lobezno/Wolverine, quien ha aceptado cobrar menos para que el estudio les dejara estrenar un montaje "R" (para mayores de edad). Además, ¿quién se resiste a ese tráiler?

'T2: Trainspotting'

¿Cuándo se estrena? 3 de marzo.

¿Quién dirige? Danny Boyle.

¿Quiénes son sus protagonistas? Ewan McGregor, Ewan Bremner, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle, Kelly Macdonald...

¿Por qué hay que verla? Es una cita imprescindible para los que amamos el film original de 1996, todo un clásico moderno. Pocos estrenos han tenido a sus fans esperando durante una década...

'Kong: La isla Calavera' ('Kong: Skull Island')

¿Cuándo se estrena? 10 de marzo.

¿Quién dirige? Jordan Vogt-Roberts.

¿Quiénes son sus protagonistas? Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Samuel L. Jackson, John C. Reilly...

¿Por qué hay que verla? Promete ser un gran espectáculo, con repartazo y efectos visuales asombrosos. Nunca pensé que un "reboot" de 'King Kong' tuviera esta pinta tan atractiva.

'La Bella y la Bestia' ('Beauty and the Beast')

¿Cuándo se estrena? 17 de marzo.

¿Quién dirige? Bill Condon.

¿Quiénes son sus protagonistas? Emma Watson, Dan Stevens, Ian McKellen, Emma Thompson, Kevin Kline...

¿Por qué hay que verla? Por comprobar si Condon ha logrado replicar la magia de la original. En cualquier caso, debería ser entretenida y espectacular (a menos que sea un desastre).

'Ghost in the Shell'

¿Cuándo se estrena? 31 de marzo.

¿Quién dirige? Rupert Sanders.

¿Quiénes son sus protagonistas? Scarlett Johansson, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano...

¿Por qué hay que verla? Por el jugoso material original y porque, tras ver el tráiler, parece que han montado una película de acción muy hermosa e intrigante. Imprescindible para fans del género fantástico.

Si sólo pudieras ver UNA de todas las novedades de estos primeros meses del año, ¿cuál sería?